Taille, croissance, segments et prévisions du marché mondial des soins de santé préventifs 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la santé préventive. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les soins de santé préventifs présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les soins de santé préventifs font référence à la branche de la médecine qui aide à la détection précoce des maladies, permettant ainsi aux patients d’accéder à un traitement rapide. Il existe cinq étapes de la prévention primaire, de la prévention primordiale, de la prévention primaire, de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire.

Aperçu du marché :

En 2019, les soins de santé préventifs représentaient environ 11 % des dépenses totales de santé de l’Inde. Le marché des soins de santé préventifs en Inde était évalué à 3.71 tonnes INR en 2019 et devrait atteindre 14.58 INR d’ici 2025, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 27.30 % au cours de la période 2020-2025.

L’augmentation de la prévalence de maladies chroniques et non transmissibles telles que l’hypertension, le diabète, l’arthrite, le cancer et les maladies cardiovasculaires, ainsi que la disponibilité facile de dispositifs et de services médicaux avancés font prospérer le marché. De plus, la nature rentable des soins de santé préventifs les a rendus plus adaptables pour les Indiens. Cependant, le manque de sensibilisation concernant les installations de soins de santé préventifs parmi les gens et une couverture d’assurance inadéquate pour les traitements préventifs entravent la croissance du marché.

Informations sectorielles :

Le marché des soins de santé préventifs en Inde est segmenté en segments de la consommation saine, de la forme physique et du bien-être, des soins de prévention des infections, de la surveillance de la santé et de l’assurance du bien-être. En 2019, le marché de la santé préventive était dominé par le segment de la consommation saine, qui représentait environ 26,55 % du chiffre d’affaires total du marché. Le segment de la consommation saine comprend les nutraceutiques, les aliments sains, les soins de la peau biologiques et d’autres produits de soin de la peau.

Le marché de l’assurance bien-être devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 31,91 % au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la popularité croissante des services de télésanté et de télémédecine, en raison des normes de distanciation sociale et d’auto-isolement imposées pour freiner la propagation de la COVID-19. D’ici 2025, les segments de la forme physique et du bien-être, des soins de prévention des infections et de la surveillance de la santé devraient détenir respectivement ~9,30%, ~16,15% et ~22,80% de parts de marché.

Analyse d’impact COVID-19 :

L’épidémie du nouveau coronavirus, suivie d’un verrouillage mondial à long terme, a eu un impact grave sur le marché global des soins de santé préventifs en Inde. Les segments de marché tels que les appareils de surveillance de la santé, les produits de consommation saine, les services de santé numériques, les services de télésanté et les solutions de télémédecine devraient bénéficier de la crise. L’augmentation de la demande de produits de consommation renforçant l’immunité et de produits de prévention des infections, l’anxiété croissante concernant les visites à l’hôpital et en ambulatoire et les initiatives prises par le gouvernement indien pour encourager les soins de santé préventifs devraient accélérer la croissance du marché. Le segment du fitness et du bien-être a connu un recul important en raison du risque de transmission du virus lors des rassemblements sociaux et de l’imposition de normes de distanciation sociale.

Entreprises couvertes

3M India Limited

Amway India Enterprises Private Limited

Fitness First India Private Limited

HealthifyMe Wellness Private Limited

Practo Technologies Private Limited

Serum Institute of India Private Limited

Svasth Life Private Limited

GOQii Technologies Private Limited

OMRON Healthcare India Private Limited

Xiaomi Technology India Private Limited

