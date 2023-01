Taille, croissance, perspectives régionales et prévisions du marché mondial des agents de démoulage – 2030

Selon MRH, les agents de démoulage mondiaux représentaient XX milliards de dollars en 2022 et devraient atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. L’augmentation de la production et des ventes d’automobiles, l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de recherche et l’augmentation de la production de pétrole brut sont des facteurs clés qui influent sur la croissance du marché. En outre, le développement croissant des infrastructures dans les économies émergentes offrira de nombreuses opportunités pour la croissance du marché. Cependant, des facteurs tels que la fluctuation des prix des matières premières et la disponibilité facile de revêtements antiadhésifs alternatifs entravent la croissance du marché.

Les agents de démoulage sont principalement utilisés pour protéger les surfaces des moules contre les composés destructeurs et également pour démouler facilement les pièces des matrices complexes. Les agents de démoulage sont des produits chimiques utilisés pour empêcher l’adhérence des surfaces de moulage aux substrats. Ces agents chimiques créent une frontière entre la surface du moule et le substrat afin d’arrêter le mélange de la surface et du substrat.

Sur la base du type, le segment des agents de démoulage à base d’eau détenait une part de marché importante au cours de la période de prévision. Les agents de démoulage à base d’eau sont ininflammables. Une application courante des agents de séparation à base d’eau implique l’utilisation de moules en béton. Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme plus rapide en raison de la présence d’un plus grand nombre d’acteurs clés et de la croissance continue des plastiques.

Certains des principaux acteurs du marché des agents de démoulage incluent Chem-Trend LP, Mcgee Industries, Inc., Croda International PLC, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Lanxess Group, Lord Corporation, Michelman Inc., Henkel AG & Co. KGaA, Daikin Industries Ltd., Marbocote Ltd., Miller-Stephenson Inc et Tag Chemicals GmbH.

Types couverts :

• Agents de démoulage à base de solvants • Agents

de démoulage à base d’eau

• Autres types

de produits couverts :

• Agent de démoulage interne • Agents

de démoulage semi-permanents • Agents de

démoulage externes

Applications couvertes :

• Moulage de caoutchouc • Moulage de

plastique

• Pressage de bois composite et de panneaux

• Moulage sous pression

• Béton

• Moulage de polyuréthane

• Moulage composite

• Agent de démoulage des pneus

• Traitement des aliments

• Papier

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

