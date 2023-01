Taille, croissance, perspectives régionales et prévisions du marché des dispositifs laparoscopiques – 2030

Un rapport de recherche sur « Rapport de recherche sur l’industrie du marché des dispositifs laparoscopiques 2019». Il s’agit d’un document clé en ce qui concerne les clients et les industries non seulement pour comprendre l’état du marché concurrentiel qui existe actuellement, mais aussi ce que l’avenir lui réserve dans la période à venir, c’est-à-dire entre 2022 et 2030. Le rapport a classé en termes de la région, du type, des industries clés et de l’application.

Le chiffre d’affaires du marché mondial des dispositifs laparoscopiques était de xx,xx millions USD en 2022, est passé à xx,xx millions USD en 2022 et atteindra xx,xx millions USD en 2030, avec un TCAC de xx% en 2022-2030.

Principales régions géographiques

Le rapport d’étude sur le marché mondial des dispositifs laparoscopiques 2018 couvrirait toutes les grandes régions géographiques, ainsi que les sous-régions du monde. Le rapport s’est concentré sur la taille du marché, la valeur, les ventes de produits et les opportunités de croissance dans ces régions. L’étude de marché a analysé la tendance concurrentielle en plus d’offrir des informations précieuses aux clients et aux industries. Ces données les aideront sans aucun doute à planifier leur stratégie afin qu’ils puissent non seulement se développer mais aussi pénétrer un marché.

Les chercheurs ont analysé les avantages concurrentiels des acteurs impliqués dans les industries ou sur le marché des dispositifs laparoscopiques. Alors que les années historiques ont été prises comme 2022 – 2030, l’année de référence de l’étude était 2022. De même, le rapport a donné sa projection pour l’année 2018 en dehors des perspectives pour les années 2022 – 2030.

Comme tout autre matériel de recherche, le rapport a couvert des régions géographiques clés telles que l’Europe, le Japon, les États-Unis, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Europe. Les chercheurs ont donné leur avis ou leurs idées sur la valeur, les ventes de produits et la part de l’industrie, en plus des opportunités de disponibilité pour se développer dans ces régions. En ce qui concerne les sous-régions, Amérique du Nord, Canada, Medico, Australie, Asie-Pacifique, Inde, Corée du Sud, Chine, Singapour, Indonésie, Japon, Reste de l’Asie-Pacifique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie , le reste de l’Europe, la Russie, l’Amérique centrale et du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont inclus.

Segments clés :

• Perspectives du produit

• Trocarts

• Systèmes énergétiques

• Dispositifs de fermeture

• Dispositifs d’aspiration/d’irrigation • Dispositifs d’

insufflation

• Laparoscopes

• Instruments d’accès manuel •

Systèmes assistés par robot

• Perspectives d’application

• Chirurgie bariatrique

• Chirurgie colorectale

• Chirurgie générale

• Chirurgie gynécologique

• Chirurgie urologique

• Autres

par région

Amérique du Nord

• Europe

• Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

Les acteurs clés présentés dans le rapport sont les suivants\

Les principaux acteurs du secteur comprennent Medtronic PLC ; Karl Storz GmbH; Stryker Corp.; Johnson et Johnson Services, Inc. ; CONMED Corp. ; et Olympus Corp.

L’objectif des chercheurs est de découvrir les ventes, la valeur et le statut du marché des dispositifs laparoscopiques au niveau international. Alors que le statut couvre les années 2013-2017, les prévisions portent sur la période 2018-2027, ce qui permettra aux acteurs du marché non seulement de planifier mais également d’exécuter des stratégies basées sur les besoins du marché.

L’étude voulait se concentrer sur les principaux fabricants, le paysage concurrentiel et l’analyse SWOT pour le marché des dispositifs laparoscopiques. Outre l’examen des régions géographiques, le rapport s’est concentré sur les tendances et les segments clés qui stimulent ou empêchent la croissance de l’industrie. Les chercheurs se sont également concentrés sur la tendance de croissance individuelle en plus de leur contribution au marché global.

