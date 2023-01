Taille, croissance, perspectives régionales et prévisions du marché des dispositifs de fixation des traumatismes – 2030

Le marché mondial des dispositifs de fixation des traumatismes devrait prévoir une expansion remarquable pendant la durée de la prévision. Cette expansion est susceptible d’être principalement alimentée par le besoin croissant de dispositifs de fixation des traumatismes en chirurgie ambulatoire en plus des services d’urgence de l’hôpital. L’augmentation des cas d’accidents ainsi que d’autres indicateurs liés aux traumatismes devraient donner un coup de fouet à ce marché tout au long de la période d’évaluation. Le marché mondial des dispositifs mondiaux de fixation des traumatismes devrait passer de XX millions de dollars américains en 2022 à XX millions de dollars américains d’ici la fin de l’année 2030, enregistrant un TCAC sain de XX % tout au long de la période de huit ans de 2022 à 2030.

Par type de produit, le marché mondial est segmenté en fixateur unilatéral, fixateur hybride, fixateur circulaire, clous et tiges, broches/fils et plaques et vis métalliques. Parmi ceux-ci, le segment des plaques métalliques et des vis est le segment le plus lucratif et devrait représenter plus de XX millions de dollars américains en 2022 pour atteindre un chiffre d’environ XX millions de dollars américains d’ici la fin de 2030, enregistrant un TCAC de XX % sur 2022-2030. Alors que les broches/fils devraient toucher un chiffre de plus de 800 millions de dollars américains d’ici la fin de 2030, présentant un TCAC de XX % au cours de la période estimée 2022-2030.

Le marché mondial sur la base du type de fixation est largement segmenté en fixation externe et fixation interne. Parmi ceux-ci, on estime que le segment de la fixation interne représente une valeur marchande de XX millions de dollars US en 2022 et devrait représenter XX millions de dollars US d’ici la fin de 2030, ce qui signifie un TCAC de XX % sur la période de prévision. Le marché mondial en termes d’utilisateur final est segmenté en services médicaux d’urgence, centres de traumatologie, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques spécialisées et hôpitaux. Les hôpitaux devraient être le segment le plus important, représentant une valeur de marché de près de XX millions de dollars américains en 2022 pour atteindre une valeur de XX millions de dollars américains tout au long de la fin de 2030, enregistrant un TCAC de XX % tout au long de la période figurée 2022- 2030.

En termes de région, le marché régional européen est susceptible de dominer le marché mondial des dispositifs de fixation des traumatismes et devrait représenter XX millions de dollars US en 2022 pour toucher un chiffre proche de XX millions de dollars US, enregistrant un TCAC robuste de XX %. pendant la période calculée 2022-2030.

Les principaux acteurs du marché mondial des dispositifs de fixation des traumatismes sont Johnson and Johnson (DePuy Synthes), B. Braun Melsungen AG, Stryker Corporation, Citieffe SRL, Zimmer Biomet Holdings, Inc., Cardinal Health Inc, Orthofix International NV, Wright Medical Group, Inc., Double Medical Technology Inc, Integra LifeSciences, Medtronic, Arthrex Inc., Smith & Nephew, Conmed Corporation, Acumed LLC et autres