Taille, croissance, opportunité et prévisions du marché des équipements de purification du sang jusqu’en 2030

La purification du sang permet d’éliminer les substances toxiques ou pathogènes du sang par dialyse, filtration ou adsorption ou une combinaison de ces techniques. La purification du sang consiste à retirer le sang du corps du patient à l’aide d’une tubulure, à effectuer un nettoyage extracorporel à l’aide d’un appareil et à le renvoyer dans le système de circulation sanguine du patient.

Le marché mondial des équipements de purification du sang a été évalué à 14 627,56 millions de dollars en 2019 et devrait rapporter 23 939,14 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

Demander un exemple de PDF du rapport –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché mondial des équipements de purification du sang 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

Ce taux de croissance est principalement attribué à l’augmentation de l’incidence du diabète et de l’hypertension, ainsi qu’à l’augmentation globale de la population gériatrique qui est plus vulnérable aux troubles rénaux à travers le monde et à la recrudescence de la prévalence des troubles métaboliques et immunitaires tels que les maladies rénales en phase terminale. (ESRD) et les maladies rénales chroniques (CKD). Par exemple, selon une étude de recherche entreprise par l’Université de Californie à San Francisco en 2020, on estime qu’environ 2 millions de personnes sont touchées par les ESRD à travers le monde. Le nombre de patients diagnostiqués devrait augmenter à un rythme substantiel de 5 à 7 % chaque année.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un marché important pour le marché des équipements de purification du sang.

Les résultats de la recherche ont également conclu que les pays ayant une prévalence plus élevée d’IRT étaient les États-Unis, la Belgique, le Japon, le Mexique et Taïwan. Ceci est attribué à l’augmentation du nombre de patients souffrant de diabète et d’hypertension. Ainsi, cette augmentation de l’incidence des maladies associées aux reins devrait renforcer la demande de dialyse dans le monde, impactant finalement positivement le marché des équipements de purification du sang au cours de la période de prévision.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

En outre, l’augmentation des progrès associés aux techniques de purification du sang, à l’hématologie et à la physiopathologie des maladies devrait encore compléter la croissance du marché. Au contraire, les coûts plus élevés de l’équipement et les risques associés aux procédures de purification du sang pourraient entraver la croissance du marché des équipements de purification du sang dans un avenir proche.

Le marché mondial des équipements de purification du sang est classé en fonction du type de produit, de l’indication, de l’utilisateur final et de la région. En fonction du type de produit, le marché est divisé en portable et stationnaire. Le segment portable devrait être le segment en plus forte croissance au cours de la période d’analyse. Ceci est principalement attribué aux avantages offerts par les équipements portables de purification du sang, tels que la moindre utilisation de l’espace et la facilité de déplacement, en particulier dans les unités de soins intensifs. Ainsi, ceux-ci sont les plus largement préférés par les professionnels de la santé pour traiter les patients, complétant ainsi la croissance du marché. Sur la base des indications, le marché des équipements de purification du sang peut être divisé en septicémie, maladies rénales et autres. En 2019, le segment des maladies rénales a généré les revenus les plus élevés et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision en raison de l’incidence croissante des troubles rénaux dans le monde.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des équipements de purification du sang est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de dialyse et autres. Le segment des centres de dialyse occupait une position dominante dans le segment des utilisateurs finaux en 2019. Cette croissance était due à la préférence des patients pour recevoir des traitements de dialyse par le biais des services fournis par les centres de dialyse. L’un des avantages de la dialyse en centre est qu’un patient ne nécessite aucune formation médicale car les professionnels de la santé effectuent la majorité des tâches, ce qui la rend pratique pour les patients en évitant toute erreur pendant le traitement. Cependant, les traitements dans les centres de dialyse nécessitent un engagement plus long des patients car la plupart du temps est passé dans les centres pendant les séances de dialyse.

Obtenez un exemple de rapport gratuit avec table des matières :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

Au niveau régional, le marché a été analysé dans quatre régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA. L’Asie-Pacifique représente des opportunités rentables pour les acteurs opérant sur le marché des équipements de purification du sang, en raison de sa large base de population ainsi que de plusieurs maladies chroniques et liées au mode de vie et de la prévalence en augmentation rapide des ESRD. L’Amérique du Nord devrait maintenir sa deuxième position dominante sur le marché au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité d’équipements technologiquement avancés dans les unités de soins intensifs, de la sensibilisation accrue aux processus de purification du sang parmi la population de patients et d’une infrastructure de soins de santé bien établie dans la région. .

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

? Ce rapport fournit une analyse quantitative détaillée des tendances actuelles du marché et des estimations futures de 2019 à 2027, qui aide à identifier les opportunités de marché existantes.

? Une analyse approfondie de diverses régions est prévue pour fournir une compréhension détaillée des tendances actuelles afin de permettre aux parties prenantes de formuler des plans spécifiques à la région.

? Une analyse complète des facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché mondial des équipements de purification du sang est fournie.

? Une analyse approfondie de diverses régions fournit des informations qui permettent aux entreprises de planifier stratégiquement leurs mouvements commerciaux.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

– Asahi Kasei Corporation

– B. Braun Melsungen AG

– Baxter International Inc.

– Fresenius SE and Co. KGaA

– Healthwell Medical Tech. Co., Ltd.

– Infomed SA

– Jafron Biomedical Co., Ltd.

– Société Kaneka

– Nikkiso Co, ltd.

– Groupe médical SWS

Accédez au rapport complet ici :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type de produit

o Portable

o Stationnaire

Par indication

o Septicémie

o Maladies rénales

o Autres

Par utilisateur final

o Hôpitaux et Cliniques

o Centres de dialyse

o Autres

Par région

o Amérique du Nord

? NOUS.

? Canada

? Mexique

o Europe

? Allemagne

? France

? ROYAUME-UNI

? Le reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

? Japon

? Chine

? Inde

? Australie

? Reste de l’Asie-Pacifique

o LAMEA

? Brésil

? Arabie Saoudite

? Afrique du Sud

? Reste de LAMEA

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché prévue pour le marché des appareils de gestion de la douleur à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Parlez à nos analystes pour comprendre l’impact de COVID-19 sur votre entreprise :

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 20 % sur ce rapport-

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=AMR1611

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/