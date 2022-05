Taille, croissance et part du marché des appareils de test au point de service (POCT) jetables, tendances, consommation, segments, application et prévisions 2028

Une nouvelle recherche sur le marché des dispositifs de test jetables au point de service (POCT) a été menée dans une variété d’industries dans diverses régions pour produire des rapports de plus de 250 pages. Cette étude est un mélange parfait d’informations qualitatives et quantifiables mettant en évidence les développements clés du marché, les défis de l’industrie et des concurrents dans l’analyse des écarts et les nouvelles opportunités et peut être une tendance sur le marché des dispositifs de test au point de service jetables (POCT). Ce rapport couvre l’ensemble du scénario du marché mondial, y compris les principaux acteurs, leurs futures promotions, les fournisseurs préférés, les parts de marché ainsi que les données historiques et l’analyse des prix. Il continue d’offrir des détails clés sur l’évolution de la dynamique pour générer des facteurs d’amélioration du marché. Il vise à rationaliser les dépenses de l’entreprise. Vous pouvez également trouver le taux de génération de revenus actuel et le score de dépenses ici.

Le marché des dispositifs de test au point de service jetables (POCT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 32 040,71 millions USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 6,41 % dans la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables

Les tests au point de service, également connus sous le nom de tests au chevet du patient, sont le type de test de diagnostic médical. Les dispositifs de test au point de service sont utilisés pour obtenir des résultats de diagnostic proches du patient ou avec le patient. Les dispositifs POCT jetables sont ceux qui, une fois utilisés, ne peuvent plus être réutilisés.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les maladies infectieuses à travers le monde fait partie des facteurs importants qui devraient intensifier la croissance et la demande du marché des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables. En outre, l’augmentation de la prévalence de la population gériatrique à travers le monde et l’augmentation du besoin de dépistage rapide de maladies telles que la grippe, la dengue, le VIH et le paludisme devraient également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’augmentation de la prévalence de la maladie et la facilité de mesure de la glycémie à l’aide du dispositif de surveillance du glucose sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché. En outre,

Principaux fabricants du marché des dispositifs de test jetables au point de service (POCT):

Danaher, Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd., BD, Trinity Biotech Ireland, Cardinal Health, Thermo Fisher Scientific, Chembio Diagnostics, Inc., Meridian Bioscience, Inc., Sekisui Diagnostics, OraSure Technologies, Inc., Quidel Corporation, Siemens Healthcare Private Limited…….

Segmentation clé :

Par produit (dispositifs de surveillance du glucose, produits de surveillance cardiométabolique, produits de test des maladies infectieuses, produits de surveillance de la coagulation, produits de test de grossesse et de fertilité, produits de test d’hématologie, produits de test de toxicomanie, produits de test occulte fécal, produits de test du cholestérol, autres)

Par technologie (jauges, dosages à flux latéral, diagnostics moléculaires, microfluidique, immunodosages, autres), mode de prescription (basé sur la prescription, OTC)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques, soins à domicile, laboratoires de recherche, centres de soins ambulatoires, autres)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Dispositifs de test jetables au point de service (POCT)?

Comment le marché Dispositifs de test au point de service jetables (POCT) va-t-il évoluer dans les prochaines années à venir?

Quels produits et applications occuperont la part du lion du marché Dispositifs de test au point de service jetables (POCT) et évaluation complète de tous les prospects?

Quels sont les moteurs, les contraintes, les contraintes et les opportunités du marché Dispositifs de test jetables au point de service (POCT)?

Quel marché régional affichera la plus forte croissance ?

Quels seront le TCAC et la taille du marché Dispositifs de test jetables au point de service (POCT) tout au long de la période de prévision?

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Étendue du marché mondial des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables et taille du marché

Le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables est segmenté en fonction du produit, de la technologie, du mode de prescription et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs jetables de test au point de service (POCT) est segmenté en dispositifs de surveillance de la glycémie, produits de surveillance cardio-métabolique, produits de test de maladies infectieuses, produits de surveillance de la coagulation, produits de test de grossesse et de fertilité, produits de test d’hématologie, produits de dépistage de drogues, produits de dépistage occulte dans les selles, produits de dépistage du cholestérol et autres. Les produits de dépistage des maladies infectieuses ont en outre été segmentés en dépistage de la grippe, dépistage du VIH, dépistage des MST et autres. Les produits de test de grossesse et de fertilité ont ensuite été segmentés en produits de test de grossesse et en produits de test de fertilité.

Basé sur la technologie, le marché des dispositifs jetables de test au point de service (POCT) est segmenté en bandelettes réactives, analyses à flux latéral, diagnostics moléculaires, microfluidique, immunoessais et autres.

Sur la base du mode de prescription, le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables est segmenté en prescription et en vente libre.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile, laboratoires de recherche, centres de soins ambulatoires et autres.

Points mis en évidence dans le rapport :

Le rapport comprend des prévisions commerciales globales qui visent à obtenir des informations précieuses sur le marché mondial des dispositifs de test au point de service (POCT) jetables.

Les principaux segments ont été classés en sous-segments pour un examen détaillé et une compréhension plus approfondie de l’industrie.

Les facteurs conduisant à la croissance du marché ont été répertoriés. Les données ont été collectées à partir de sources primaires et secondaires et analysées par des professionnels du domaine.

L’étude analyse les dernières tendances et les profils d’entreprises des principaux acteurs du marché.