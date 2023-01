Taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et taux de croissance du marché des filtres à cigarettes à 7,00% de 2022 à 2029

Un rapport d’étude de marché international sur les filtres à cigarettesIl aide les clients à comprendre les différents moteurs et contraintes affectant le marché au cours de la période de prévision. L’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont couvertes dans le rapport. Le rapport offre sûrement une grande motivation aux entreprises pour rechercher de nouvelles affaires et mieux évoluer. Comme les entreprises s’appuient fortement sur les différents segments inclus dans le rapport d’étude de marché, celui-ci leur offre les meilleures informations pour orienter l’entreprise dans la bonne direction. Les données collectées dans le rapport de marché Filtres à cigarettes sont vérifiées et validées par des experts du marché pour les lecteurs et les utilisateurs finaux.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des filtres à cigarettes

Le marché mondial des filtres à cigarettes était évalué à 33354,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 57308,89 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. Outre les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse d’importation / exportation, analyse des prix, analyse de la production et de la consommation et comportement des consommateurs.

Le filtre de cigarette réduit la dureté de la fumée de tabac en réduisant la quantité de goudron, de fumée et d’autres particules fines lors de la combustion de la portion de tabac. Les fibres d’acétate de cellulose de remorquage constituent la majorité du filtre. Les fibres sont liées avec un plastifiant triacétine, un produit chimique durcissant qui aide le filtre à conserver sa forme.

développement récent

En juin 2020, Eastman Chemical Company a reçu le prix du projet de l’année pour son innovation en matière de recyclage. Le prix aide l’entreprise à augmenter les ventes de l’entreprise en produisant de nouveaux produits sur le marché.

En juin 2020, Celanese Corporation a signé un accord de licence technologique pour la voie de l’acide acétique à l’acide acrylique. L’accord permet de générer des revenus et d’augmenter la clientèle de l’entreprise.

Étendue du marché et marché mondial des filtres à cigarettes

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des filtres à cigarettes sont

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Daicel Corporation (Japon)

Celanese Corporation (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)

Sapi (Afrique du Sud)

Rayonier Advanced Materials, Inc. (États-Unis)

Tactiques du tabac (Chine)

Sichuan Thrust Acetati Co., Ltd., (Chine)

Cerdia International GmbH (Suisse)

Tokyo Pipe Co., Ltd. (Japon)

Yuri Gagarin PLC (Bulgarie)

SwissQualityPaper AG (Suisse)

ARD Filters Inc (EAU)

Nemuno banga (Lituanie)

Denicotea (Allemagne)

Hind Filters Private Limited (Inde)

Étendue du marché mondial des filtres à cigarettes

Le marché des filtres à cigarettes est segmenté en fonction du matériau, du produit, du type de filtre, du prix, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Matériel

Fibre cellulosique

Le plastique

Produit

Jetable

réutilisable

type de filtre

filtre normal

filtre spécialisé

point de prix

Première qualité

Moyen

Économie

Application

cigarette standard

Cigarette électronique

Canal de distribution

Canal de distribution en ligne

canal de distribution hors ligne

Dynamique du marché des filtres à cigarettes

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Grande indulgence pour la cigarette

L’usage de la cigarette est en augmentation chez les adultes et les enfants dans les pays développés comme dans les pays en développement. En conséquence, les filtres à cigarettes sont utilisés pour minimiser la force du tabac et ses effets néfastes sur la santé. La popularité croissante des cigarettes électroniques a stimulé le marché des filtres à cigarettes chez les adultes et les jeunes. Según la Organización de Acción sobre el Tabaquismo y la Salud en 2019, la cantidad de personas que usan cigarrillos electrónicos aumentó drásticamente de aproximadamente 700,000 en 2012 a 3.6 millones en 2019. La tasa alcanzó su punto máximo en los primeros años y ha aumentado constantemente desde ensuite. En conséquence, avec l’augmentation du nombre de fumeurs,

Sensibilisation accrue aux effets du tabagisme

Les effets négatifs du tabagisme augmentent le besoin de filtres, ce qui devrait stimuler le marché mondial des filtres pour cigarettes. Avec une prise de conscience croissante associée à l’impact négatif du tabagisme, la croissance du marché mondial des filtres à cigarettes devrait s’accélérer car les filtres à cigarettes réduisent la nocivité de la fumée et filtrent les éléments nocifs tels que le goudron et la nicotine pendant le tabagisme. En conséquence, la demande de filtres à cigarettes devrait augmenter à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des effets nocifs du tabagisme. Les cigarettes contenant du carbone sont très populaires dans des pays comme la Russie, la Roumanie, la Hongrie, le Venezuela, la Corée du Sud et le Japon, car elles créent des substances toxiques à partir de la fumée en phase vapeur.

Des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible et l’évolution des modes de vie stimuleront davantage le taux de croissance du marché des filtres à cigarettes. En outre, la croissance de la tendance à fumer associée à une urbanisation rapide entraînera également la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision.

Des opportunités

Introduction d’options biodégradables et d’autres innovations

En outre, le lancement croissant de filtres à cigarettes biodégradables par les principaux acteurs élargit encore les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’innovation des filtres à cigarettes a entraîné l’ajout de nouveaux filtres à cigarettes aromatisés, tels que le menthol, le clou de girofle saveur, chocolat et autres, ce qui amplifiera encore la croissance future du marché des filtres à cigarettes.

Contraintes/Défis

Réglementations strictes associées à l’usage du tabac et à l’utilisation du plastique

L’expansion des filtres en céramique est entravée par des règles et réglementations plus strictes imposant l’utilisation de filtres en plastique à usage unique en réponse à l’augmentation des niveaux de pollution dans le monde. Chaque année, des milliards de mégots de cigarettes sont déversés dans l’environnement, où de la nicotine et des métaux lourds sont libérés avant de devenir une pollution microplastique. Il contribue de manière significative à la pollution plastique mondiale. Plusieurs pays ont interdit les cigarettes en plastique et d’autres se préparent à le faire dans un proche avenir, freinant la croissance du marché. De plus, les réglementations strictes associées à l’usage du tabac entravent également le taux de croissance global du marché.

Inconvénients des filtres à cigarettes

Les cigarettes filtrées ne sont pas plus sûres que les cigarettes non filtrées et, dans certains cas, peuvent être plus mortelles. Bien que les cigarettes à filtre aient réduit le type de cancer du poumon le plus courant causé par le tabagisme sans filtre, l’incidence de l’adénocarcinome, un type de cancer du poumon, a augmenté. Par conséquent, ces inconvénients des filtres à cigarettes devraient remettre en cause le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des filtres à cigarettes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché des filtres à cigarettes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelles sont les principales marques d’eye-liner sur le marché Filtres à cigarettes?

Quelles sont les principales stratégies que les joueurs devraient adopter dans les années à venir ?

Quelles sont les tendances de ce marché des filtres à cigarettes ?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Quels sont les défis de ce marché Filtres à cigarettes?

Quelles sont les opportunités de marché et aperçu du marché du marché Filtres à cigarettes?

Quels sont les principaux moteurs et défis du marché mondial des filtres à cigarettes?

Comment le marché mondial des filtres à cigarettes est-il segmenté par type de produit?

Quelle sera la taille du marché mondial des filtres à cigarettes en 2022 pour la période de prévision 2022 à 2028?

Quelle sera la taille du marché au cours de cette période estimée ?

Sur quelles opportunités les propriétaires d’entreprise peuvent-ils compter pour générer plus de bénéfices et rester compétitifs sur la période estimée ?

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Une perspective neutre sur la performance du marché mondial des filtres à cigarettes

