Taille, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des stores et stores jusqu’en 2029

Le marché des stores et rideaux était évalué à 10,08 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,28 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, le segment, la couverture géographique, les acteurs du marché et Scénarios de marché.

Les stores et les rideaux peuvent être définis comme des revêtements durs, principalement utilisés sur les fenêtres. Les volets et les stores peuvent être en matériaux souples tels que des lattes en nid d’abeille, des stores romains ou des volets, mais sont durs en raison de leur fonction opérationnelle.

Ces dernières années, le secteur immobilier s’est développé rapidement et la valeur des immeubles résidentiels a continué d’augmenter. À mesure que le nombre de ménages augmente, la demande de rideaux augmente également, ce qui fait grimper le prix des stores. La hausse des dépenses des ménages est également un moteur majeur pour le secteur des stores. Les mentions de célébrités et les publicités télévisées ont également contribué à l’expansion du marché des stores.

développement récent

En janvier 2021, B&C International, l’un des principaux fournisseurs de rideaux en Europe, sera racheté par Springs Window Fashions. B&C fabrique des rideaux sur mesure et prêt-à-porter aux Pays-Bas sous Bece, Decosol et ses propres marques. Les Pays-Bas, la France, la Belgique, le Danemark et la Norvège sont des marchés où les produits B&C sont proposés.

Couverture du marché mondial des stores et rideaux

Le marché des stores et rideaux est segmenté en fonction du produit, du tissu, du système d’exploitation, de l’application et du canal de distribution. La croissance de ces segments permet d’analyser les segments de croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

Store

Rideaux et stores verticaux

volets à panneaux

Stores romains et stores

stores

ton nid d’abeille

ombre des rides

ETC

la structure

la nature

Synthétique

système opérateur

manuel

automatisation

application

Résidentiel

afficher

canal de distribution

en ligne

hors ligne

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des stores et rideaux sont :

3 jours à l’aveugle (États-Unis)

Chicologie (États-Unis)

Decora-Corporate (Pologne)

Draper, Inc. (États-Unis)

Modes de fenêtre Elite (Canada)

Hunter Douglas (États-Unis)

Mode fenêtre COMFORTEX (États-Unis)

Groupe de marques personnalisées (États-Unis)

Innovation Start (États-Unis)

Lubolite (Canada)

Parures de fenêtre Maxxmar (Canada)

Nianmei Enterprise Co., Ltd. (Taïwan)

Norman® Window Fashion (États-Unis)

Roll-A-Shade Inc. (États-Unis)

Lolis Acmeda (États-Unis)

Springs Window Fashion (États-Unis)

MechoShade Systems LLC. (nous)

Stores en bois Metro Shade (États-Unis)

L’accent mis sur le marché mondial des stores et rideaux augmentera l’impact sur les revenus des acteurs de différentes industries en:

Nous fournissons un cadre sur mesure pour comprendre les quotients d’attractivité des différents produits/solutions/technologies sur le marché des stores et rideaux.

Il guide les parties prenantes dans l’identification des principaux problèmes liés aux stratégies de consolidation pour le marché mondial des stores et rideaux et propose des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leurs activités.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

L’analyse du marché et du côté de l’offre du marché Stores et rideaux donne un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs à la recherche de positions de leadership.

Analyse régionale du marché Stores et rideaux:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des stores et rideaux détaille les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Par exemple, il montre les principaux éléments qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. Selon les chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont les suivantes :

Quelle est la faisabilité d’investissement à long terme du marché des stores ? Quels sont les facteurs influençant la demande de stores et stores dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Stores et rideaux ? Quelles sont les dernières tendances du marché local ? À quel point réussissent-ils ?

