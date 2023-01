Taille, croissance, demande, opportunités et prévisions du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) 2029

Le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) devrait atteindre 71 004,34 millions USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 58,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les jus de vape CBD, également connus sous le nom de e-liquide CBD ou huile de vape CBD, sont des liquides contenant du CBD utilisés dans les cigarettes électroniques. Ces liquides sont vaporisés par la cigarette électronique. Lorsque les utilisateurs inhalent du jus de vape, le cannabidiol (CBD) pénètre dans leurs poumons et infuse le CBD dans leur circulation sanguine. Les jus de vape CBD contiennent quelques ingrédients simples comme le PG (propylène glycol), le VG (glycérine végétale), l’extrait de CBD et les arômes utilisés dans les e-liquides.

L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la consommation par habitant et l’évolution du style alimentaire des consommateurs à travers le monde sont des facteurs majeurs de la croissance du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD). L’évolution du mode de vie et la prise de conscience croissante des avantages pour la santé du jus de vape au cannabidiol (CBD) sont d’autres facteurs qui peuvent agir comme déterminants de la croissance du marché. La demande accrue d’e-liquides et d’e-cigarettes créera des opportunités de croissance encore plus lucratives sur le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Portée du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD)

Le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en type de produit, source, saveur, souche, rapport de propylène glycol (VG) et de glycérine végétale (PG), catégorie, dosage, tests effectués, taille de l’emballage et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

type de produit

jus de vape à spectre complet

Jus de vape à large spectre

Jus de vape isolat de CBD

En fonction du type de produit, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en jus de vape à spectre complet, jus de vape à large spectre, jus de vape isolat de CBD.

Police de caractère

Chanvre

Marijuana

Selon la source, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en chanvre et marijuana.

Pression

indique

sativas

Hybride

Sur la base de la souche, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en indica, sativa et hybride.

Ratio propylène glycol (VG) et glycérine végétale (PG)

Rapport 50/50 VG et PG

Rapport 60/40 VG et PG

Rapport 70/30 VG et PG

Sur la base du ratio de propylène glycol (VG) et de glycérine végétale (PG), le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en ratio 50/50 VG et PG, ratio 60/40 VG et PG, ratio 70/30 de VG et PG.

Catégorie

THC détectable

THC non détectable

pas de THC

Sur la base de la catégorie, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en THC détectable, THC non détectable et sans THC.

Dose

Haute

Moyen

bas

Sur la base du dosage, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en haut, moyen et bas.

Saveur

Chevronné

fade

Basé sur la saveur, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en aromatisé et non aromatisé.

Tests effectués

testé pour la puissance

Testé pour la pureté

Sur la base des tests effectués, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en puissance et pureté éprouvées.

taille d’emballage

>30ML

30ML-60ML

60ML-100ML

JUSQU’À 1000ML

Sur la base de la taille de l’emballage, le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) est segmenté en> 30 ML, 30 ML-60 ML, 60 ML-100 ML, JUSQU’À 1000 ML.

Canal de distribution

En ligne

Magasins de bien-être et de produits naturels

dispensaires de marijuana médicale

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) sont CBDfx, HempBombs, Koi CBD, Savage CBD, ERTH WELLNESS, Hemplucid, VaporFi, JustCBD, NU-X CBD, Le petit vapoteur, Pure CBD Vapors, Vape Dinner Lady, CBD GENESIS, Malaya Hemp, Blue Moon Hemp, FUSION CBD PRODUCTS, Marry Jane, Paso, entre autres.

Les points clés du marché mondial du Jus de vape au cannabidiol (CBD) amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Guider les parties prenantes dans l’identification des principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Analyse régionale du marché Jus de vape au cannabidiol (CBD):

Le rapport de recherche sur le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé exécutif

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Aperçu du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Section 10 : Paysage client

Section 11 : Marché par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) est-il réalisable pour un investissement à long terme? Quels sont les facteurs qui influencent la demande de Cannabidiol (CBD) Vape Juice dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse de l’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD)? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

