Taille, croissance, demande, opportunités et prévisions de l’industrie du marché des bonsaïs jusqu’en 2029

Le marché du bonsaï devrait croître à un taux de croissance de 6,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse les facteurs qui stimulent la croissance du marché des produits de plein air en raison du développement rapide des sociétés immobilières et des zones métropolitaines. Les résidents sont le principal déterminant du développement industriel.

Les meubles de jardin, souvent appelés meubles d’extérieur, sont des équipements spécialement conçus pour une utilisation en extérieur. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux résistants aux intempéries, tels que l’aluminium résistant à la rouille. Les matériaux utilisés pour fabriquer ces meubles varient selon les régions et les prix. Le mobilier d’extérieur est destiné à être utilisé dans un environnement extérieur, de sorte que les variables extérieures telles que le soleil, la pluie et le froid doivent être prises en compte lors de la conception du mobilier d’extérieur. Le mobilier d’extérieur est acheté principalement pour améliorer le confort et la fonctionnalité des environnements extérieurs.

L’augmentation du revenu par habitant et du revenu disponible a eu un impact significatif sur la croissance de la production alimentaire. De plus, l’augmentation du pouvoir d’achat des clients et le désir de voyager comme mode de vie ont entraîné une augmentation du nombre de voyageurs dans le monde. Cet objectif est évident dans de nombreuses villes balnéaires, montagnes et autres demeures luxueuses. Par conséquent, le nombre croissant de centres de villégiature, d’hôtels, de terrasses publiques et d’espaces publics stimule la demande de mobilier d’extérieur.

Étendue du marché mondial Outdoor Living Products et taille du marché

Le marché des produits de plein air est segmenté en entretien des pelouses et des jardins, du mobilier d’extérieur, de l’aménagement paysager et des surfaces dures. La croissance entre les différents segments aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies, ce qui aide à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des produits de plein air est segmenté sur la base de l’entretien des pelouses et des jardins en tondeuses à gazon, fournitures d’entretien des pelouses, systèmes d’irrigation goutte à goutte, arroseurs, taille-bordures et coupe-bordures, et autres pièces et accessoires d’équipements électriques.

Sous le mobilier d’extérieur, le marché des produits de vie en plein air est segmenté en grils et accessoires, remises et autres produits de stockage en plein air, équipement de cuisine en plein air et produits de chauffage de terrasse.

Basé sur l’horticulture, le marché des produits de plein air est segmenté en plantes de jardin et literie, fournitures de jardin, produits d’arrosage, pots et jardinières, outils à roues, produits pour oiseaux et animaux sauvages, équipements de jardin électrique et outils à main.

Le marché des produits de vie en plein air est segmenté par paysage en arbres et arbustes, fontaines, structures extérieures et éclairage extérieur.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des produits de vie en plein air comprennent Ace Hardware, Century Furniture LLC., Forever Patio., DEDON INC., EMU Group SpA, Haworth Inc., RODA Srl, Sun Garden GmbH, Home Depot Product Authority, LLC. ., Unopiu SpA, Paul Hartmann Limited, Inter IKEA Systems BV, Plaisir du Jardin, Cane Furniture Warehouse, Outdoor India., Patio Furniture Industries, NC, Conover, Treasure Garden, Inc., Homecrest Outdoor Living, LLC et Trex Company, Inc. . . . . . etc.

Analyse régionale pour le marché Bonsaï :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des bonsaïs présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et diverses méthodologies de recherche. Par exemple, il montre les principaux éléments qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil d’un produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section V : Environnement du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

ARTICLE 10 : STATUT DE CLIENT

SECTION 11 : MARCHÉ DES UTILISATEURS FINAUX

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Les principales questions auxquelles ce rapport répond sont les suivantes :

Quel est le potentiel d’investissement à long terme du marché du bonsaï ? Quels sont les facteurs à l’origine de la demande de bonsaï dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse de l’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial Bonsai ? Quelles sont les dernières tendances du marché local ? À quel point réussissent-ils ?

