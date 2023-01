Taille, croissance, demande, développement, part, portée et prévisions du marché Équipement électromédical et à rayons X

Les rayons X sont un type de rayonnement électromagnétique utilisé depuis longtemps en médecine. Cette technique s’est avérée très utile pour afficher des images d’organes internes tels que les poumons, les cœurs et même les os. Un instrument à rayons X peut également être défini comme un dispositif générateur de rayons X capable de générer des rayons X. L’appareil à rayons X se compose d’une source de rayons X polychromatique qui produit un faisceau primaire de petite section et d’un réseau de détecteurs de détection d’énergie qui détectent le rayonnement diffusé produit par des processus de diffusion élastique dans le faisceau primaire. Les éléments détecteurs sont agencés dans un anneau concentrique au faisceau principal, et le réseau de collimateurs est agencé entre la source de rayons X et le détecteur.

Data Bridge Market Research a analysé le marché des équipements électromédicaux et à rayons X , qui devrait enregistrer un TCAC sain au cours de la période de prévision 2022 à 2029 . Les rapports de marché sélectionnés de Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix, en plus d’un aperçu des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique, les acteurs clés, etc. et cadre réglementaire. c’est possible.

Les principaux acteurs du marché des équipements électromédicaux et à rayons X comprennent:

Canon India Private Limited (Japon)

FUJIFILM India Private Limited (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Hitachi Ltd. (Japon)

Hologic Inc. (États-Unis)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Société Shimadzu

Siemens (Allemagne)

Toshiba International Corporation (일본)

Danher (États-Unis)

Carestream Health (États-Unis)

Dentasply Sirona Inc. (États-Unis)

PLANMECA OY (Finlande)

Ce rapport sur le marché des équipements médicaux à rayons X et électriques fournit un compte rendu détaillé des nouveaux développements récents, des réglementations commerciales, de l’analyse des importations et des exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des parts de marché et de l’impact des acteurs du marché national. Point de vue de la poche des revenus, changements réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches d’application et de terrain, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, analystes de l’innovation sur le marché en savoir plus sur les appareils à rayons X et électromédicaux Informations sur le marché rapport de contact .

Portée et taille du marché des rayons X et de l’électronique médicale

Le marché des équipements radiologiques et électromédicaux est segmenté en fonction du type, du type de produit, de l’application, de l’industrie et du canal. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit des informations précieuses sur le marché et le marché pour aider les utilisateurs à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des équipements à rayons X et électromédicaux est segmenté en radiographie numérique (DR), radiographie informatisée (CR) et systèmes de radiographie avancés.

En fonction du type, le marché des équipements radiologiques et électromédicaux est segmenté en équipements radiographiques portables, équipements radiographiques mobiles et équipements radiographiques fixes.

Sur la base des applications, le marché des équipements radiographiques et électromédicaux est segmenté en médical, industriel et autre institutionnel.

Par industrie, le marché des équipements électromédicaux et des équipements à rayons X est segmenté en industrie thérapeutique et laboratoire de recherche.

Le marché des équipements radiologiques et électromédicaux est segmenté sur la base du canal de vente directe, les distributeurs.

Analyse par pays du marché des équipements de radiologie et électromédicaux

Le marché des équipements médicaux électriques et à rayons X est analysé, avec des informations sur la taille et les tendances du marché fournies ci-dessus par pays, type, type de produit, application, industrie et canal. Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils à rayons X et électromédicaux comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. , Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) – Océan Pacifique (APAC) , Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord est en train de devenir le marché des rayons X et de l’électromédecine en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe, d’une infrastructure de soins de santé bien développée, d’une incidence élevée de maladies liées au mode de vie, de l’accessibilité à des services de santé de qualité et de la présence d’acteurs clés dans la région marché. Il domine le marché de l’équipement. L’Asie-Pacifique est une région de croissance pour le marché des équipements radiologiques et électromédicaux.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements médicaux électriques et à rayons X fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur qui influenceront les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, l’origine et le volume, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Tenez également compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales et des défis à relever pour rendre les marques nationales plus compétitives. nation.

