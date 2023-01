Taille, croissance, demande, développement, affaires, technologie, industrie, portée et prévisions du marché du système de guidage de biopsie 2029

Le marché des systèmes de guidage de biopsie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmentera à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La biopsie est essentiellement une procédure de test médical qui est généralement effectuée pour évaluer et éliminer les tissus cancéreux du corps. Il est utilisé pour acquérir des échantillons de tissus pour le diagnostic de la maladie lorsqu’un patient est présumé avoir un cancer. Le type de guidage du système de guidage de biopsie peut être classé comme biopsie guidée par stéréotaxie, biopsie guidée par ultrasons et biopsie guidée par résonance magnétique.

La préférence croissante pour les traitements de biopsie mini-invasifs associée à la prévalence croissante du cancer sont les facteurs importants responsables de la croissance du marché des systèmes de guidage de biopsie. En outre, la prise de conscience croissante du traitement et du diagnostic du cancer du sein, l’augmentation des initiatives gouvernementales et non gouvernementales liées au guidage de la biopsie, et le système de guidage de la biopsie est un dispositif de biopsie entièrement automatique et léger et offre même une qualité, une fiabilité et une précision qui également augmenter l’ensemble. la croissance du marché. Cependant, le coût élevé associé au système de guidage de biopsie freine la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du système de guidage de biopsie incluent BD, Cook Group, Devicor Medical Products, Inc., ARGON MEDICAL., SOMATEX Medical Technologies GmbH, Scion Medical Technologies, LLC, UROMED Kurt Drews KG, STERYLAB Srl, DTR Medical Ltd, EndoMed Systems Alle Rechte vorbehalten, CONMED Corporation, TSK Laboratory Europe BV, ZAMAR CARE, B. Braun Melsungen AG, Cardinal Health, Siemens, General Electric Company, Boston Scientific Corporation, FUJIFILM Holdings Corporation, Olympus Corporation, Medtronic et SRL Diagnostics entre autres.

Ce rapport sur le marché du système de guidage de biopsie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché local et national, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de marché réglementaire changements, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché du système de guidage de biopsie de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour le rapport d’analyste,

Étendue du marché mondial Système de guidage de biopsie et taille du marché

Le marché Système de guidage de biopsie est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché des systèmes de guidage de biopsie est segmenté en biopsie guidée par stéréotaxie, biopsie guidée par ultrasons et biopsie guidée par résonance magnétique.

Sur la base de l’application, le marché des systèmes de guidage de biopsie est segmenté en biopsie cérébrale, biopsie mammaire et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de guidage de biopsie est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de diagnostic et instituts universitaires et de recherche.

Analyse au niveau du pays du marché du système de guidage de biopsie

Le marché Système de guidage de biopsie est analysé, fournissant des informations sur la taille du marché et les tendances par type, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du système de guidage de biopsie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la forte prévalence du cancer et de l’introduction de systèmes de guidage de biopsie technologiquement avancés. L’Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance rapide et lucratif au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales et du grand groupe de population souffrant de troubles chroniques dans les pays émergents, dont l’Inde et la Chine.

La section par pays du rapport sur le marché du système de guidage de biopsie fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

