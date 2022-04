Taille, analyse, tendances, stratégie de développement, principaux fournisseurs, perspectives et prévisions régionales du

d’ marché de la cryothérapie 2027 à la dernière analyse d’Emergen Research. Les avancées technologiques rapides dans les dispositifs de cryothérapie et l’utilisation croissante de la cryothérapie pour traiter les problèmes de peau sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial de la cryothérapie. L’utilisation croissante de la cryothérapie pour le traitement des troubles de l’humeur devrait également stimuler considérablement la croissance des revenus du marché. La cryothérapie du corps entier implique l’utilisation de températures ultra-froides qui peuvent provoquer des réponses hormonales physiologiques et provoquent la libération d’adrénaline, de noradrénaline et d’endorphines. Cela a le potentiel de bénéficier aux personnes souffrant de troubles de l’humeur tels que l’anxiété et la dépression. Selon des études, la cryothérapie du corps entier s’est avérée bénéfique dans les traitements à court terme pour les deux.

Obtenez un échantillon gratuit du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-sample/906

Certaines grandes entreprises incluses dans le rapport sur le marché mondial sont Medtronic plc, CryoConcepts LP, Cortex Technology ApS, CooperSurgical, Inc., Mectronic Medicale Srl, Kriosystem-Care Sp. z oo, Metrum Cryoflex Sp. z oo, Erbe USA, Incorporated, Brymill Cryogenic Systems et Zimmer MedizinSysteme GmbH

Il comprend la table des matières, la liste des tableaux et des figures, la méthodologie de recherche, la segmentation géographique, le paysage concurrentiel, les développements futurs et l’innovation technologique. De plus, le rapport offre la dernière couverture de l’impact massif de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie mondiale de la cryothérapie. L’incidence perturbatrice à l’échelle mondiale a eu un impact sur presque tous les aspects de ce domaine d’activité. Cependant, la dernière étude expose le scénario actuel du marché et prévoit les conséquences de la pandémie, en ce qui concerne cette industrie. En outre, les principaux aspects du marché ont été discutés dans le rapport, avec des avis d’experts sur l’état actuel du marché.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché. Les revenus du segment Cryochambres et cryosaunas devraient augmenter à un TCAC très stable au cours de la période de prévision. La demande croissante de chambres cryogéniques dans les centres d’entraînement sportif, les spas et les salons de beauté devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Le segment de la gestion de la douleur devrait enregistrer un taux de croissance des revenus stable et significatif au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des douleurs articulaires et musculaires chez les personnes âgées ainsi que du lancement de solutions avancées de cryothérapie pour la gestion de la douleur.

Le marché nord-américain devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement plus rapide que les autres marchés régionaux en raison du développement rapide des infrastructures de soins de santé et de la prévalence croissante du cancer de la peau dans les pays de la région. En novembre 2021, Medtronic Private Limited, qui est une filiale à part entière de Medtronic plc, a annoncé l’introduction du système de cathéter de cryoablation cardiaque arctic front, le tout premier cathéter cryoballon indien approuvé par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) pour le traitement de la fibrillation auriculaire (FA).

En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/cryotherapy-market

Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé

Tendances commerciales Tendances

régionales Tendances des

produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Aperçu

secteur Segmentation

Paysage

secteur Matrice des fournisseurs

technologique et d’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de

l’entreprise Aperçu

Données financières

Paysage des produits

Perspectives stratégiques

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la cryothérapie sur la base du produit , thérapie, application, utilisation finale et région :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

cryothérapie localisés Dispositifs

cryochirurgie Cryogun pulvérisation tissulaire Sondes de contact tissulaire épidermique et sous-cutanée

Cryochambres et cryosaunas Bouteilles de

gaz

Autres

Perspectives thérapeutiques ( Chiffre d’affaires, en millions de dollars ; 2018-2028)

Cryochirurgie par

cryothérapie

Chamber Therapy

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Gestion de la douleur

Chirurgie Cardiologie Oncologie Dermatologie

Santé et beauté

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Spas et centres de remise en forme Centres

cryothérapie

Paysage géographique du marché mondial de la cryothérapie – Synopsis:

Le rapport étudie de près la croissance trajectoire du marché mondial de la cryothérapie. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions

clés

du marché. Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie de la cryothérapie d’ici 2027?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de freinage du marché Cryothérapie?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie Cryothérapie au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Demander la personnalisation du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/906

Rapports connexes :

Marché des solutions d’engagement des patients : https://www.emergenresearch.com/industry-report/patient-engagement-solutions -market

Marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques : https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché des tests prénataux non invasifs : https://www.emergenresearch.com /industry-report/non-invasive-prenatal-testing-market

RNA Transcriptomics Market : https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-market

Blockchain dans les soins de santé : Https://www.forbesEmergen

À propos de nous :

Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkdIn | Gazouillement | Blogues