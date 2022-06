Tactiques commerciales du marché des lubrifiants pour le pétrole et le gaz, fabricants, statistiques CAGR et prévisions de croissance jusqu’en 2021-2028

Selon les recherches de The Insight Partners, le rapport sur le marché des lubrifiants pour le pétrole et le gaz fournit un aperçu exhaustif des principaux facteurs contribuant à cette croissance. Pour aller plus loin, le rapport se concentre également sur les défis susceptibles d’entraver la génération de revenus au cours de la période de prévision et comprend des mesures pour atténuer leur impact.

L’huile est un liquide visqueux dérivé du pétrole et utilisé comme carburant ou lubrifiant. Les molécules à l’intérieur d’un gaz se déplacent librement et sont indépendantes les unes des autres. Un lubrifiant est une substance qui aide à réduire la friction entre les surfaces en contact mutuel. Les lubrifiants pétroliers et gaziers jouent un rôle de premier plan dans la prévention des temps d’arrêt dans l’exploration pétrolière et gazière, opérant dans des régions éloignées. Même une heure d’arrêt peut s’avérer coûteuse, et c’est là que le besoin de lubrifiants pour le pétrole et le gaz se fait sentir.

Facteurs de marché

• Rentabilité et facilité d’application des lubrifiants pour pétrole et gaz au lieu d’employer une technologie pour éliminer l’eau, les particules et autres contaminants.

• Friction réduite, protection contre l’usure, longue durée de vie des joints, séparation de l’huile et de l’eau, températures de fonctionnement réduites, etc.

• Augmentation du réseau de pipelines pour le pétrole et le gaz ainsi qu’un nombre accru de projets pétrochimiques et de raffinage.

• L’augmentation des activités de R&D stimule le marché des lubrifiants pétroliers et gaziers.

Principaux acteurs : BP Lubricants Pvt. Ltd., Chevron Lubricants India Pvt Ltd, Exxon Mobil Corporation, Klüber Lubrication, Lubrication Engineers, Inc., Ningxia Xibei Bearing Co., Ltd., NSK Oil and Gas Ltd., Royal Dutch Shell plc., SK Lubricants Co., Ltd. ., Total SA.

Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des lubrifiants pour le pétrole et le gaz dans ces régions.

Segmentation du marché

• Sur la base du type de lubrifiant métallique, le marché mondial des lubrifiants pour le pétrole et le gaz est segmenté en huiles pour moteurs diesel, graisses, fluides hydrauliques, huiles pour compresseurs, lubrifiants pour engrenages, huiles pour moteurs à gaz naturel et autres

• Basé sur la technologie, le marché est divisé en forage onshore et offshore, stockage et déchargement en virgule flottante, production, raffinage, transmission et autres.

