Tableau blanc interactif IWB Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des tableaux blancs interactifs IWB devrait passer de 4 USD . 2 milliards en 2020 à 7 USD . 3 milliards d’ici 2027 , à un TCAC de 6,0 % de 2021 à 2027. Un tableau blanc interactif (IWB) ou smartboard est un tableau d’affichage interactif, qui est un écran tactile relié à un ordinateur. Habituellement, ce type de tableau ressemble à un grand écran d’ordinateur, où l’utilisateur peut écrire et déplacer des images en appuyant simplement sur un stylo ou avec les doigts.

Le marché mondial des tableaux blancs interactifs (IWB) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’émergence de salles de classe virtuelles et de cours d’apprentissage en ligne, les initiatives gouvernementales pour l’éducation numérique et la transformation d’un tableau blanc traditionnel en tableau blanc numérique stimulent la croissance du marché du tableau blanc interactif (IWB). En outre, la croissance de la numérisation et l’adoption élevée des produits électroniques stimulent la croissance globale du marché. Cependant, le manque de connaissances techniques et le coût d’intégration élevé sont des obstacles majeurs à l’industrie mondiale des tableaux blancs interactifs (IWB). En outre, la croissance du secteur de l’éducation en Asie-Pacifique devrait créer des opportunités lucratives pour l’industrie des tableaux blancs interactifs (IWB).

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/interactive-whiteboard-iwb-market

Il y a une augmentation du nombre d’appareils à capteurs tactiles car les appareils tactiles sont plus faciles d’accès. Les appareils tactiles nécessitent un panneau d’affichage pour fonctionner, ce qui, à son tour, contribue à la croissance des appareils d’affichage. Ainsi, une augmentation de la pénétration des appareils intelligents et connectés avec une disponibilité Internet haut débit stimule la croissance du marché. Ces écrans sont dotés de capteurs tactiles, dans lesquels l’utilisateur peut naviguer et extraire d’autres informations. Par conséquent, la tendance des appareils tactiles stimule la croissance du marché des tableaux blancs interactifs.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des tableaux blancs interactifs IWB

La propagation continue du COVID-19 est devenue l’une des plus grandes menaces pour l’économie mondiale. Il suscite des inquiétudes généralisées et des difficultés économiques pour les consommateurs, les entreprises et les communautés du monde entier. La « nouvelle normalité » qui inclut la distanciation sociale et le travail à domicile a créé des limites avec les activités quotidiennes, le travail régulier, les besoins et les fournitures, ce qui a retardé les initiatives et manqué des opportunités. Les usines du monde entier ont eu du mal à fabriquer et à assembler de nouveaux appareils car les travailleurs sont restés chez eux, et même les appareils déjà disponibles dans divers entrepôts ne peuvent pas être transportés en raison des règles et réglementations en vigueur, qui, à leur tour, ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le COVID-19 a amené l’industrie des semi-conducteurs à se mobiliser rapidement et à prendre des décisions à court terme avec des implications à long terme.

Le COVID-19 a un impact important à la fois sur les consommateurs et sur l’économie. Les centres de fabrication d’électronique ont temporairement fonctionné à faible efficacité pour limiter la propagation du COVID-19 parmi les individus. Cela a considérablement affecté la chaîne d’approvisionnement du marché des semi-conducteurs en créant des pénuries de composants, de produits finis et de matériaux. Le manque de continuité des activités a assuré des impacts négatifs importants sur les revenus, les retours aux actionnaires et les revenus, qui devraient créer des perturbations financières dans l’industrie des tableaux blancs interactifs. L’impact du COVID-19 sur l’industrie manufacturière a considérablement affecté l’économie mondiale. Les composants électroniques, tels que les capteurs, les circuits intégrés et autres dispositifs à semi-conducteurs, sont principalement importés de Chine. Attribué à l’arrêt temporaire des unités de fabrication,

Dynamique du marché mondial des tableaux blancs interactifs IWB

Moteurs : Augmentation de la demande du secteur de l’éducation

La demande croissante d’apprentissage en ligne et d’apprentissage interactif est un facteur clé de la croissance du marché mondial. Ainsi, les gouvernements de toutes les régions financent de plus en plus des modèles d’apprentissage interactifs pour les écoles afin de promouvoir la méthode d’apprentissage interactif.

Selon CBCI Telecom, une entreprise technologique, les TBI aident à créer des souvenirs visuels conservés plus longtemps par le cerveau humain par rapport à la lecture de texte. Des recherches et des enquêtes ont montré que les gens apprennent plus rapidement lorsque l’apprentissage est interactif et bidirectionnel. Tous ces facteurs ont contribué à l’adoption croissante des TBI dans le secteur de l’éducation.

Contraintes : Manque de préparation à la technologie dans plusieurs pays sous-développés

Un tableau blanc interactif aide les utilisateurs à dessiner ou à écrire n’importe quoi sous forme numérique. Cependant, plusieurs pays d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est sont à la traîne en matière de préparation technologique et ont des infrastructures mal construites. De plus, ils ont du mal à gérer les appareils numériques à travers les nations. Ainsi, le manque de sensibilisation, de préparation technologique et une mauvaise connectivité réseau entravent la croissance du marché.

Opportunités : Développement progressif des contenus numériques

Les gouvernements de divers pays ont mis en place des initiatives pour promouvoir l’éducation numérique. Par exemple, la Commission européenne a adopté la communication sur le plan d’action pour l’éducation numérique en 2018. En outre, la Commission européenne finance plusieurs programmes de recherche et d’innovation pour l’apprentissage numérique, tels que Horizon 2020, le 7e programme-cadre et le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation. .

D’autres initiatives similaires, telles que le National Education Technology Plan 2020 aux États-Unis, la Digital Education Learning Initiative Malaysia et le National Knowledge Network en Inde, devraient alimenter la numérisation du secteur de l’éducation. Ces initiatives devraient stimuler l’adoption des ordinateurs portables, des tablettes et des stylets, qui, à leur tour, devraient offrir des opportunités rémunératrices pour développer le marché des tableaux blancs interactifs au cours de la période de prévision.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/interactive-whiteboard-iwb-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché du tableau blanc interactif IWB en fonction de l’offre, du facteur de forme, de la taille de l’écran, de la technologie et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

En offrant des perspectives ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Matériel

Logiciel

Par perspectives de facteur de forme ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Fixé Projection avant Moins de 50 pouces 50 pouces à 70 pouces 71 pouces à 90 pouces Plus de 90 pouces Rétroprojection Moins de 50 pouces 50 pouces à 70 pouces 71 pouces à 90 pouces Plus de 90 pouces

Portable Projection avant Moins de 50 50 à 70 71 à 90 Supérieur à 90 Rétroprojection Moins de 50 50 à 70 71 à 90 Supérieur à 90



Perspectives par taille d’écran ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Moins de 50 pouces

50 pouces à 70 pouces

71 pouces à 90 pouces

Plus de 90 pouces

Par perspectives technologiques ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Infrarouge

Résistif

Capacitif

Électromagnétique

Les autres

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Éducation

Soins de santé

Détail

Entreprise

Les autres

Perspectives par région ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

En offrant, le segment du matériel devrait représenter la plus grande part de marché

Sur la base de l’offre, le marché des tableaux blancs interactifs est classé en matériel et logiciel. En 2020, le segment du matériel représentait la plus grande part de marché de 69,7% sur le marché mondial des tableaux blancs interactifs IWB. Le matériel joue un rôle clé dans le tableau blanc interactif, qui est responsable de l’affichage du contenu pour l’utilisateur et est l’un des aspects les plus vitaux de l’offre de tableau blanc interactif. Le tableau blanc interactif améliore continuellement son contenu à l’aide de matériel pour devenir le système le plus robuste. Le segment du matériel devrait représenter la plus grande part du marché des tableaux blancs interactifs au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de tableaux blancs interactifs dans les établissements d’enseignement et les marchés verticaux, de l’augmentation de l’espace de vente au détail, et l’intensification du développement des infrastructures dans les pays émergents. De plus, les nouvelles technologies d’affichage, telles que OLED et LED, devraient offrir des opportunités lucratives pour le matériel. Ainsi, cela devrait faire augmenter la demande de tableaux blancs interactifs au cours de la période de prévision.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/interactive-whiteboard-iwb-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Region-Wise, le marché mondial des tableaux blancs interactifs IWB a segmenté l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7,9% sur le marché mondial des tableaux blancs interactifs IWB au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Cette région est l’un des principaux marchés pour les écrans tactiles, où l’Inde et la Chine sont les deux principaux pays. L’adoption de nouvelles technologies, telles que les écrans tactiles, les tables interactives et d’autres écrans, contribue à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique occupe la part de marché la plus élevée sur le marché des tableaux blancs interactifs.

La forte augmentation de la demande pour la table interactive, les murs vidéo et la technologie tactile dans cette région devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’écran tactile est la technologie de pointe dans toutes les régions et connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale. Par exemple, en novembre 2018, ViewSonic Corporation a lancé le moniteur tactile LCD doté d’une technologie de pointe. Ce moniteur offre une polyvalence pour les systèmes de point de vente au détail et offre une expérience tactile très intuitive. L’adoption de tableaux blancs interactifs dans tous les secteurs alimente la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/interactive-whiteboard-iwb-market

Principaux acteurs du marché

Le marché du tableau blanc interactif IWB est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Hitachi, Horizon Display Inc., LG Electronics, Microsoft Corporation, Planar Systems (Leyard Optoelectronic), Ricoh, Samsung Electronics Co. Ltd. , Seiko Epson Corporation, Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. et Viewsonic Corporation