tabac par type, prévisions de la demande, profils d’entreprise et mises à jour jusqu’en 2028

Selon une analyse récente de Reports and Data, la taille du marché mondial du tabac était évaluée à 935,77 milliards USD en 2020 et devrait observer un taux de croissance de 2,2 % jusqu’en 2028. Introduction de produits du tabac innovants avec des options de goût variées comme le menthol , les clous de girofle et les bonbons, associés à l’inclinaison croissante des consommateurs vers les produits du tabac haut de gamme, sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

La consommation de tabac sous quelque forme que ce soit resserre les vaisseaux sanguins périphériques, augmente la tension artérielle, stimule les fonctions cérébrales et augmente le rythme cardiaque. La nature addictive des alcaloïdes présents dans le tabac rend difficile l’arrêt des fumeurs. Malgré une prise de conscience croissante de l’impact négatif de la consommation de tabac sur la santé, l’industrie du tabac gagne du terrain en raison de la nature addictive du produit.

L’introduction de techniques automatisées dans le marketing du tabac, la croissance de la tendance de la vente au détail en ligne associée à des stratégies innovantes de promotion de la marque adoptées par les acteurs de l’industrie compléteront la part de marché mondiale du tabac au cours de la période de prévision. Cependant, la popularité croissante des thérapies de remplacement de la nicotine avec des patchs, des pastilles, des gommes et d’autres produits peut avoir un impact négatif sur la croissance de l’industrie.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche offre des détails sur les principales entreprises du marché mondial du tabac ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Dynamique du marché :

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels, biologiques et à base de probiotiques donne une impulsion à la croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. Diverses études sont venues avec des avantages pour la santé associés aux produits alimentaires «ethniques» et biologiques. Ces aliments améliorent la santé cardiovasculaire, améliorent l’arthrite, les problèmes digestifs et d’autres conditions inflammatoires. Les consommateurs se concentrent progressivement sur une alimentation consciente et consomment des aliments pour la santé et le bien-être. L’évolution des habitudes alimentaires et alimentaires des consommateurs incite les propriétaires de marques et les nouveaux entrants à introduire des options d’aliments sains. Plusieurs produits Clean Label ont été introduits sur le marché et la curiosité des consommateurs pour les nouveaux produits est immense

La croissance des consommateurs de la classe moyenne avec des revenus en hausse dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine stimulera la croissance du marché de l’alimentation et des boissons. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour l’achat d’aliments et de boissons sur des plateformes en ligne en raison de la variété, des coûts et du gain de temps favorisera la taille du marché jusqu’en 2028.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Pyxus International, Inc.,

Groupe Altria, Inc.,

Match suédois AB,

British American Tobacco,

Société coréenne du tabac et du ginseng,

ITC Limitée,

Japan Tobacco Inc.,

Marques Impériales,

Groupe scandinave du tabac,

Philippe Morris International,

Société nationale chinoise du tabac

Segmentation du marché :

Segmentation du marché du tabac basée sur les perspectives du produit :

Sans fumée

Cigare & Cigarillos

Cigarettes

Tuyaux d’eau

Produits de nouvelle génération

Autres

Segmentation du marché du tabac basée sur les régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial du tabac :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

