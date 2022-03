Systèmes et logiciels de navigation chirurgicale Taille, part et développement du marché Tendances de l’industrie Segmentation des facteurs clés et prévisions jusqu’en 2021-2028

Le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 841,6 millions USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 4,7% dans ce qui précède. période de prévision mentionnée.

La navigation chirurgicale est l’intervention de l’ordinateur pour aider la chirurgie guidée par l’image. Le logiciel de navigation chirurgicale aide les chirurgiens à placer un site cible spécifique et à suivre, analyser et surveiller avec précision les instruments chirurgicaux utilisés pour contrôler la zone anatomique du patient pendant les interventions chirurgicales.

L’augmentation de la prévalence des troubles orthopédiques et neurologiques fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande des systèmes de navigation chirurgicale et du marché des logiciels. En outre, l’augmentation de la prévalence des troubles ORL et l’augmentation de la population gériatrique devraient également stimuler la croissance du marché mondial des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, l’adoption élevée d’interventions chirurgicales mini-invasives et l’augmentation de l’adoption par les milieux ambulatoires devrait également stimuler la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la prévalence des troubles orthopédiques et neurologiques devrait également agir comme des facteurs importants qui favoriseront la croissance du marché des systèmes de navigation chirurgicale et des logiciels.

L’augmentation des initiatives gouvernementales et des fonds pour les activités de R&D des logiciels de navigation chirurgicale et l’augmentation du nombre de partenariats, d’accords et de collaborations entre les acteurs du marché devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que les règles et réglementations strictes en matière d’approbation et de rappel des produits limitent la croissance du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale, tandis que la survie des petits acteurs et des nouveaux entrants peut remettre en cause la croissance du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale. .

Ce rapport sur le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de navigation chirurgicale et des logiciels, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Par type de produit

Systèmes de navigation chirurgicale

Segments de logiciels de navigation chirurgicale

Systèmes de planification

Systèmes de navigation

Par demande

Orthopédique

ORL

Neurochirurgie dentaire

Cardiaque

Les autres

Par fin – Utilisateur

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Portée du marché mondial des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale et taille du marché

Le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment technologique du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en optique, électromagnétique (EM) et hybride.

Sur la base des applications, le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en neurochirurgie, orthopédie, ORL, rachidien et dentaire. L’orthopédie a en outre été segmentée en orthopédie par type de référence et orthopédie par procédure. L’orthopédie par type de référence a en outre été sous-segmentée en sans image, basée sur la fluoroscopie et basée sur la tomodensitométrie. L’orthopédie par procédure a en outre été subdivisée en arthroplastie du genou et arthroplastie de la hanche.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est segmenté en hôpitaux, cabinets médicaux et environnements ambulatoires.

Scénario de marché des systèmes de navigation chirurgicale et des logiciels

Selon Data Bridge Market Research, le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale connaît une croissance dans les économies en développement en raison de facteurs tels que l’amélioration des résultats chirurgicaux et de la qualité du traitement, l’augmentation des investissements pour le développement d’un système de navigation avancé qui améliorera le taux de réussite augmentera. la croissance du marché au cours de la période de prévision 2019-2026.

Maintenant, la question est quelles sont les autres régions ciblées par le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2019-2026. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale.

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale

Le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des systèmes de navigation chirurgicale et des logiciels en raison de la forte prévalence des troubles ORL, des progrès technologiques rapides et de l’augmentation des approbations réglementaires par le gouvernement. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de l’énorme population de patients et de l’augmentation de la prévalence de diverses maladies et troubles chroniques.

La section par pays du rapport sur le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour les systèmes de navigation chirurgicale et le marché des logiciels, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes et logiciels de navigation chirurgicale

Le paysage concurrentiel du marché des systèmes de navigation chirurgicale et des logiciels fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur les systèmes de navigation chirurgicale et le marché des logiciels.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents du marché pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

B.Braun Melsungen AG

Brainlab

CAE Santé

ClaroNav

Collin SAS

Fiagon GmbH

GE Santé

Force de guérison

Karl Storz GmbH & Co. KG

Masmec SpA

Medtronic

Parsis

Swept GmbH

Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd

Forgeron et neveu

Société Stryker

Théâtre chirurgical LLC

Xion GmbH

Chambre Biomet

Ci-dessus sont les principaux acteurs couverts dans le rapport

Marché des systèmes et logiciels de navigation chirurgicale L’industrie fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Un rapport marketing influent couvre une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le document de marché a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

