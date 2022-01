Systèmes de Reconnaissance Faciale 3D Consommation Taille du Marché, Portée, Opportunités d’investissement, Prévisions 2022-2027 // Animetrics, Ayonix, Vision Sensible, NEC Corporation

La reconnaissance faciale 3D est devenue une direction d’enquête tendance dans l’industrie et le milieu universitaire. Il bénéficie des avantages de la reconnaissance faciale 2D obsolète, tels que la procédure de reconnaissance naturelle et un large éventail de demandes. De plus, les systèmes de reconnaissance faciale 3D pourraient reconnaître avec précision les visages humains même sous des lumières tamisées et avec des positions et des expressions faciales irrégulières, dans de telles circonstances, les systèmes de reconnaissance faciale 2D auraient d’énormes difficultés à fonctionner.

Les résultats de la recherche sur les frontières sont présentés en trois catégories : reconnaissance invariante de la pose, reconnaissance invariante de l’expression et reconnaissance invariante de l’occlusion. Pour soutenir les recherches futures, cet article rassemble des informations sur les fichiers faciaux 3D ouvertement disponibles. Cet article répertorie également les problèmes ouverts importants. Cet article présente l’histoire et les développements les plus récents dans le domaine de la recherche sur la reconnaissance faciale 3D.

Acteurs clés-

* Animation

* Aylmer

* Vision sensible

* NEC Corporation

* Systèmes Cognitec

* Démon de frappe

* IDÉMIE

* Gemalto

Le rapport sur le marché des systèmes de distribution de médicaments automatisés a organisé le marché en fragments, y compris le type d’article et l’application. Chaque partie est évaluée en fonction de l’offre et du taux de développement. De plus, les enquêteurs se sont concentrés sur les lieux potentiels qui pourraient démontrer une rémunération pour les producteurs avant longtemps. L’examen territorial se souvient de prévisions fiables de valeur et de volume, aidant par la suite les acteurs du marché à acquérir une expérience approfondie de l’activité générale.

Segmentation Mondiale du Marché Des Systèmes De Distribution De Médicaments Automatisés:

Par Type:

• Matériel

• Logiciel

Par application:

* Contrôle d’accès

* Suivi Et Surveillance Des Présences

* Application de la Loi

* Autres

Basé sur la géographie: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.), au Moyen-Orient et en Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud).

Questions clés auxquelles le rapport répond:

* Quelle est la capacité de développement des marchés de consommation des Systèmes de Reconnaissance Faciale 3D?

* Quelle section d’article obtiendra la plus grande partie?

* Quel marché provincial apparaîtra comme un signe avant-coureur avant très longtemps?

* Quel fragment d’application se développera à une vitesse constante?

* Quelles sont les ouvertures de développement qui pourraient survenir dans l’industrie des rondelles de blocage avant très longtemps?

* Quels sont les principaux défis que les marchés mondiaux de la Consommation de Systèmes de reconnaissance Faciale 3D pourraient examiner plus tard ?

* Quelles sont les principales organisations sur le marché planétaire de la Consommation de Systèmes de reconnaissance Faciale 3D?

* Quels sont les schémas fondamentaux qui affectent décidément le développement du marché?

* Quelles sont les méthodologies de développement visualisées par les acteurs pour suivre leur emprise sur le marché mondial de la Consommation de Systèmes de Reconnaissance Faciale 3D ?

La revue examine de haut en bas les profils des acteurs du marché primaire et leurs points de vue super monétaires. Ce rapport d’expert commercial de grande portée est précieux pour tous les participants actuels et nouveaux lorsqu’ils planifient leurs techniques commerciales. Ce rapport couvre la création, les revenus, une partie de l’industrie globale et le rythme de développement du marché de la consommation des systèmes de reconnaissance Faciale 3D pour chaque organisation clé, et couvre les informations de ventilation (création, utilisation, revenu et part du gâteau) par lieux, type et applications. Les systèmes de reconnaissance faciale 3D consomment des informations de ventilation authentiques de 2016 à 2021 et des chiffres de 2022 à 2027.

