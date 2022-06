Systèmes de phosphore photostimulable (PSP) Taille du marché, part, tendances du secteur, demande et principaux acteurs – Genoray, 3Shape A / S, PreXion, Runyes, Cefla et TCAC de 6,10% d’ici 2029

Le rapport sur le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) présente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs affectant le marché. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être transmises à l’utilisateur final. L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Le meilleur rapport sur les systèmes de phosphore photostimulable (PSP) a été préparé avec l’expérience d’une équipe habile et inventive. Cela permet d’avoir une bonne idée de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

La prévalence croissante des caries dentaires et des troubles parodontaux a entraîné une déficience dentaire. Selon les données du CDC de 2019, 92 % des personnes âgées de 20 à 64 ans aux États-Unis ont des caries dentaires. Les problèmes bucco-dentaires sont traités avec des systèmes de radiographie dentaire et des appareils de tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), ce qui augmente encore l’adoption de luminophores photostimulables (PSP). Par conséquent, on estime que le marché affiche une croissance immense sur la période de prévision en raison de ces déterminants de la croissance.

Le marché mondial des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) enregistrait un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-photostimulable-phosphor-psp-systems-market

Impact post-Covid-19 sur le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP)

Le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) a été largement impacté par l’épidémie de COVID-19. Les diverses mesures restrictives prises par les gouvernements du monde entier ont en outre entraîné de nombreux défis pour le marché. Les chaînes d’approvisionnement de nombreux fabricants d’équipements et de produits dentaires ont été perturbées car de grands pays comme les États-Unis et l’Inde achètent des matières premières et des composants électroniques à la Chine. Les pays ont effectivement fermé leurs unités de production, mettant à rude épreuve les fabricants de matériel médical. De plus, les procédures électives ont été reportées ou annulées afin que les hôpitaux puissent concentrer leurs ressources sur le traitement des patients COVID-19. Les activités commerciales à travers le monde ont été sévèrement impactées, tant en termes d’offre que de demande, et le marché dans son ensemble a été impacté. En outre,

L’American Dental Association (ADA) s’attend à ce que les dépenses dentaires augmentent et retrouvent soit les niveaux prévus après la pandémie, soit 80 % des niveaux pré-pandémiques d’ici octobre 2020 ou janvier 2021. En effet, les cabinets dentaires ouvrent et le volume de patients augmente plus rapidement que prévu, l’industrie devrait se rétablir complètement après la COVID.

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des systèmes de phosphore photostimulable (PSP)

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial des systèmes au phosphore photostimulable (PSP)

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur le marché des systèmes au phosphore photostimulable (PSP)

Chapitre 3 : Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5: Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Valeur de l’industrie du marché Chaîne

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Parcourir la table des matières complète, le tableau et les figures https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-photostimulable-phosphor-psp-systems-market

Portée du marché mondial des systèmes de phosphore photostimulable (PSP)

Le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) est segmenté en fonction du produit et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Tailles (0 à 4)

Tailles (0 à 3)

Sur la base du produit, le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) est segmenté en tailles (0 à 4) et tailles (0 à 3).

Les utilisateurs finaux

Cliniques dentaires

Hôpitaux dentaires

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) est divisé en cliniques dentaires, hôpitaux dentaires et autres.

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-photostimulable-phosphor-psp-systems-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de phosphore photostimulable (PSP) sont:

Envista (États-Unis)

PLANMECA OY (Finlande)

Groupe ACTEON (Royaume-Uni)

DENTSPLY Sirona (États-Unis)

Carestream Dental, LLC (États-Unis)

VATECH (Corée du Sud)

Owandy (France)

DÜRR DENTAL India Private Limited (Allemagne)

Midmark Corporation (États-Unis)

Genoray (Corée du Sud)

Asahi Roentgen Co. Ltd. (Japon)

3Shape A/S (Danemark)

PreXion (États-Unis)

(Chine)

Cefla sc, (Italie)

Planète DDS (Canada)

Yoshida Dental Mfg. Co. Ltd. (Japon)

Align Technology Inc. (États-Unis)

MORITA CORP (Japon)

FONA srl (Italie)

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation de Systèmes de phosphore photostimulable (PSP) ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Systèmes de phosphore photostimulable (PSP)? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Phosphore photostimulable (PSP) auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Phosphore photostimulable (PSP) Systèmes?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché Systèmes de phosphore photostimulable (PSP)?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

Parlez à l’auteur du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-photostimulable-phosphor-psp-systems-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com