Système Hi-Fi Technologie avancée du marché et tendances 2021 à 2030

États-Unis : Le rapport sur le marché du système Hi-Fi contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Système Hi-Fi par région.

Le marché des systèmes Hi-Fi est évalué à environ 13 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 5.20 % sur la période de prévision 2020-2026.

Les systèmes Hi-Fi (High-Fidelity) permettent aux utilisateurs de répondre aux attentes de propagation du son avec une meilleure qualité des systèmes numériques tels que CD, DVD, haut-parleurs et barres de son. Les équipements HI-FI ont moins de bruit et de distorsion et une réponse en fréquence précise. L’augmentation de la demande de services d’infodivertissement, l’adoption croissante d’appareils intelligents portables tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, associée à l’augmentation des dépenses de R&D par les équipementiers, sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Selon Safe at Last Inc., une organisation à but non lucratif, la base installée totale d’appareils Internet des objets (IoT) devrait atteindre près de 75 milliards dans le monde d’ici 2025, ce qui représente une multiplication par cinq depuis 2015 (15,41 milliards). De même, selon Statista, le nombre d’utilisateurs de smartphones devrait franchir plus de 2,87 milliards d’ici 2020 à partir de 1.

En outre, les innovations dans la technologie audio sans fil devraient créer d’importantes opportunités de croissance sur le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2019, Bose Corporation a récemment lancé le haut-parleur sans fil Bluetooth, SoundTouch 10, qui peut être utilisé via des smartphones et coûte 200 USD. De même, en octobre 2017, Sonos a lancé Sonos One avec un assistant Alexa intégré. Plus loin en 2018, la société a également lancé son haut-parleur compatible avec l’assistant vocal Google en 2018. Cependant, les problèmes de santé liés à l’utilisation prolongée d’appareils audio entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2026.

L’analyse régionale du marché mondial des systèmes Hi-Fi est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’existence d’un grand nombre d’acteurs clés du marché dans la région qui visent à offrir de nouveaux produits aux consommateurs. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2026. Des facteurs tels qu’une large clientèle et un pouvoir d’achat croissant des consommateurs, la popularité croissante de la technologie de connectivité sans fil créeraient des perspectives de croissance lucratives pour le marché des systèmes Hi-Fi dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Samsung Electronics Co.

Sony Corporation

Apple Inc

Bose Corporation

Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG

LG Electronics

Panasonic Corporation

DEI Holdings, Inc.

Yamaha Corporation

Koninklijke Philips NV

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous :

Par application :

Résidentiel

Automobile

Commercial

Autres

Par technologie de connectivité :



Câble Ethernet filaire Câble

audio

Sans fil

Bluetooth

Wi-Fi

AirPlay

Autres

Par système :

Produit

Appareil

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2026

Public cible du marché mondial des systèmes Hi-Fi dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

