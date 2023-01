Système de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID) Taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse la croissance du rapport sur le marché des systèmes de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID) au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le marché mondial des systèmes de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID) devrait croître à un TCAC d’environ 19,90 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La taille du marché devrait atteindre 10,7 milliards de dollars en 2021 et 45,7 milliards de dollars en 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, les pipelines, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. Cadre analytique et réglementaire.

Ce rapport sur le marché du système de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID) fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional et les nouvelles opportunités. sources. Changements réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir des informations détaillées sur le marché du système de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID), veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

La RFID fournit une infrastructure de communication par radiofréquence entre une étiquette spéciale et un dispositif lecteur capable de détecter l’étiquette. Vous pouvez également établir un pont entre les appareils au sein d’un système sans contact physique, ou parfois même sans se voir. Cette technologie est également largement utilisée dans le domaine médical. Le système prend en charge la communication cellulaire sans fil entre une étiquette RFID et un lecteur. Chaque patient du système est immobilisé dès la naissance et porte un bracelet auquel est attachée une étiquette unique. Les lecteurs sont des PDA mobiles contenant chacun un lecteur RFID sans fil. Il peut être utilisé pour identifier et surveiller en permanence les patients.

Portée du marché mondial du système de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID)

Le marché des systèmes de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

système

marque

application

suivi des actifs

suivi des patients

suivi des médicaments

tache de sang

Autre

utilisateur final

centre de sang hospitalier

Banque du sang

Principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial des systèmes de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID)

Solaire Médical (France)

Points technologiques (États-Unis)

Mobile Aspects Inc. (États-Unis)

Avery Dennison (États-Unis)

Zebra Technologies (États-Unis)

Honeywell (États-Unis)

NXP Semiconductors (Pays-Bas)

Impinj Corporation (États-Unis)

Analyse régionale du marché Systèmes de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID):

Le rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes de surveillance du sang par identification par radiofréquence (RFID) détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

COVID-19 a laissé une crise de santé publique mondiale sans précédent affectant presque toutes les entreprises, et son impact à long terme devrait avoir un impact sur la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision. Nos recherches en cours renforcent notre méthodologie de recherche pour inclure des questions fondamentales sur le COVID-19 et des solutions potentielles.

Bien que le COVID-19 n’ait pas eu d’impact significatif sur les opérations des entreprises RFID individuelles, il a également eu un impact sur les activités de nos partenaires et distributeurs. La réduction de la demande mondiale de produits de détail coûteux en raison des mesures de verrouillage associées aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement devrait ralentir la croissance du marché de la RFID. La baisse de la demande automobile mondiale devrait également avoir un impact à moyen terme sur le marché de la RFID automobile. Les gouvernements des pays en développement ont rendu obligatoire l’installation d’étiquettes RFID dans les véhicules à péage, mais les restrictions de voyage actuelles limitent le déploiement des étiquettes RFID. Dans le monde post-pandémique, les usines de fabrication de plusieurs industries, dont l’automobile et l’électronique grand public, rouvrent. encore,

