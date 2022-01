Système de Reconnaissance des Panneaux de Signalisation Automobile Taille du Marché, Facteurs de Croissance, Analyse Régionale et Prévisions de l’Industrie Pour 2022-2027 // Continental, ZF, Bosch, Delphi

Le système TSR (Reconnaissance des panneaux de signalisation) est une technologie avancée qui avertit, interdit et commande un conducteur pour certains mouvements. Le premier est la découverte des panneaux de signalisation dans une vidéo ou une image en utilisant la distribution d’images. La reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) est une technologie par laquelle un véhicule est capable de reconnaître les panneaux de signalisation placés sur la route.

Un système de reconnaissance des panneaux de signalisation est constitué d’une caméra située à l’avant en face avec un large champ de vision couvrant toute la route pour tous les panneaux fabriqués sur mesure par les organismes de contrôle de la circulation. Une plate-forme ancrée activée avec des procédures qui peuvent reconnaître n’importe quel panneau de signalisation.

Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation voit les panneaux de signalisation et les expose ensuite au conducteur de la voiture. Ils sont généralement affichés sur un écran situé dans le cluster de gadgets. Ce système utilise généralement une caméra orientée vers l’avant située derrière le pare-brise qui recherche les panneaux de signalisation

Acteurs clés-

• Continental

* L

* Bosch

• Delphi

* Denso

• Magna

* Ici Technologies

* Renault Megane

* Helle

Le rapport sur le marché des systèmes automatisés de distribution de médicaments a regroupé le marché en fragments, y compris le type d’article et l’application. Chaque partie est évaluée en fonction de l’offre et du taux de développement. En outre, les enquêteurs se sont concentrés sur les domaines potentiels qui pourraient démontrer la rémunération des fabricants avant longtemps. L’examen territorial retient des attentes fiables en termes de valeur et de volume, aidant ainsi les acteurs du marché à acquérir des connaissances approfondies dans l’entreprise générale.

Segmentation du marché du système mondial de reconnaissance des panneaux de signalisation automobile TSR (Traffic Sign Recognition)-

Par Type:

* Type d’hexagones

* Type de Cercles

* Type de Rectangles

* Autres

Par application:

* Voiture de Tourisme

* Véhicule Utilitaire

Basé sur la géographie: Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.), au Moyen-Orient et en Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud).

Questions clés auxquelles le rapport répond:

* Quelle est la capacité de développement des marchés du système de reconnaissance des panneaux de signalisation automobile (TSR)?

* Quelle section d’article obtiendra la majorité écrasante?

* Quel marché territorial se posera bientôt comme pionnier?

* Quelle section d’application se développera à une vitesse constante?

* Quelles sont les ouvertures de développement qui pourraient survenir dans l’industrie des laveuses de verrouillage d’ici peu?

* Quelles sont les principales difficultés que les marchés mondiaux du système de reconnaissance des panneaux de signalisation automobile (TSR) pourraient examiner plus tard?

* Quelles sont les principales organisations sur le marché planétaire du Système de reconnaissance de panneaux de signalisation automobile (TSR)?

* Quelles sont les principales dérives qui affectent décidément le développement du marché ?

* Quelles sont les méthodologies de développement visualisées par les acteurs pour suivre leur emprise sur le marché mondial du Système TSR (Reconnaissance des Panneaux de signalisation) automobile ?

