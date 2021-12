Système de Gestion Intelligente du Trafic Marché par Type d’Industrie et Mode de Fonctionnement Analyse des Opportunités Mondiales et Prévisions Sectorielles, 2021-2027 // Cubic Corporation, Groupe SNC-Lavalin, Groupe Thales

Le système de gestion intelligente du trafic est défini comme une application avancée qui, sans incarner l’intelligence en tant que telle, vise à fournir des services innovants liés à différents modes de transport et de gestion du trafic.

Une synchronisation des feux de circulation en temps réel Le système de gestion intelligente du trafic aide les feux de circulation à fonctionner en temps réel. Le trafic fonctionne automatiquement en fonction de la congestion du trafic. Sécurité contre les accidents de la route Grâce au déploiement de ce système, les risques d’accidents de la route peuvent être minimisés.

Demander un exemple de copie du rapport @

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104685

Acteurs Clés-

* Cubic Corporation

* Groupe SNC-Lavalin (Atkins)

* Groupe Thales

* Société Internationale de Machines d’Affaires

* Compagnie Générale d’Électricité

* Siemens SA

* Kapsch TrafficCom

* TomTom International BV

* ASA sans Q

* TransCore

Ce rapport évalue l’évolution des revenus aux niveaux mondial, provincial et national et donne un examen des tendances les plus récentes de l’industrie dans chacune des sous-sections de 2021 à 2027. Pour cette revue, Grand View Research a réparti le trafic mondial canny du rapport de marché cadre de l’exécutif en fonction de l’arrangement et de la zone

Segmentation du Marché du Système Mondial De Gestion Intelligente du Trafic-

* Perspectives de solutions –

* Système de Surveillance du Trafic

* Système de Contrôle des Feux de Circulation

* Caméra d’application de la circulation

* Gestion Intégrée des Corridors

* Système d’Information Intelligent du Conducteur

* Autres

* Perspectives régionales-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Centrale et du Sud

* Moyen-Orient et Afrique (AME)

Demande Avant d’acheter @ Cliquez ici:

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104685

L’Amérique du Nord domine le marché mondial avec une part de plus de 35% en 2020. Le département des Transports des États-Unis (DOT) a intensément consacré des ressources à des travaux innovants, à l’exécution et à la réception du trafic candide sur lequel le conseil encadre la nation. Les progrès dans les progrès de la correspondance améliorent la transformation du réseau de transport à travers le district. Les gadgets radio polyvalents, y compris l’innovation engagée à courte portée, permettent aux conducteurs, aux administrateurs de fret, aux voyageurs de voyage et aux spécialistes du transport d’adopter la correspondance V2V. L’utilisation de cette innovation devrait augmenter avec le nombre de véhicules à travers la région, ce qui suscitera l’intérêt pour les arrangements de SMTI.

On compte sur le marché provincial de l’Asie-Pacifique pour observer un développement énorme au cours de la période de jauge. Comme l’indiquent les perspectives de population totale des Nations Unies en 2017, la population asiatique atteindra probablement 5,26 milliards d’ici 2050, et environ 64% de la population du district est considérée comme métropolitaine. Pour réduire le poids de la limite de transport de la zone décroissante de la région, les États du district se concentrent sur le travail sur le cadre généralement réel. Le transport étant une partie essentielle de la fondation réelle, l’intérêt pour les SMTI est basé sur l’augmentation fondamentale dans le district le plus tôt possible. On s’attend à ce que des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde dominent le marché des MTI. Les campagnes tentées par les organismes gouvernementaux de la région sont utilisées pour alimenter le développement du marché. Par exemple, en 2017, la Chine a présenté un plan quinquennal pour la mise en place d’un cadre de transport de pointe, compétent, écologique, protégé, perspicace et étendu.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Suivi des Ventes et des revenus du marché

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 7. Analyse de Stratégie, Distributeurs / Traders

Chapitre 8. Analyse des facteurs efficaces du marché

Chapitre 9. Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 10. Conclusion

Chapitre 11. Annexe

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À Propos de Nous:

Report Consultant – Un pionnier mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité en prenant des risques de calcul menant à des affaires lucratives sur un marché en constante évolution. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront la connaissance la plus réaliste et incomparable des solutions révolutionnaires du marché. Nous avons dirigé efficacement les affaires partout dans le monde grâce à nos rapports d’études de marché avec notre nature prédictive et sommes exceptionnellement positionnés pour mener des transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités progressives sur le marché futuriste.