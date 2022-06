Système de Détection de Défauts Intelligent pour le Marché du Transport d’énergie (Analyse COVID-19) avec Part de l’Industrie, Croissance, Analyse des Tendances d’ici 2028

La dernière étude de marché Smart Fault Detection System for Power Transmission réalisée par Insight Partners propose une analyse complète des principales stratégies, modèles d’entreprise et parts de marché des acteurs les plus notables de ce marché. L’étude propose une analyse approfondie des principaux facteurs de persuasion, des chiffres du marché en termes de revenus, des données segmentaires, des données régionales et des données par pays. Cette étude peut être décrite comme la documentation la plus étendue qui comprend tous les aspects de l’évolution du Système de Détection de défauts Intelligent pour le marché du transport d’énergie.

Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des Systèmes de Détection de défauts Intelligents pour le transport d’énergie au cours de la période de prévision. Plus important encore, le rapport identifie en outre l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques. La recherche segmente le marché en fonction du type de produit, de l’application, de la technologie et de la région. Pour offrir plus de clarté sur l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, notamment la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays.

Les systèmes de détection de défauts intelligents pour la transmission de puissance sont des systèmes technologiquement avancés qui utilisent la détection et le diagnostic intelligents des défauts pour résoudre les problèmes de défauts de transmission. Comparés aux techniques traditionnelles de détection et de diagnostic des problèmes dans les lignes de transport d’énergie, les systèmes de détection de défauts intelligents économisent souvent de l’énergie et des ressources. Ces systèmes sont capables de détecter et de diagnostiquer rapidement les défauts. Cela se traduit par une fiabilité accrue de la ligne de transmission, des pannes de ligne de transmission plus courtes, des zones de panne de ligne de transmission plus petites et une durée de conservation plus longue de l’équipement du système d’alimentation. La technologie sophistiquée de détection des défauts permet à l’équipe de restauration d’économiser un temps et une énergie précieux. Il détecte les défauts et indique leur direction, qui peut être signalée directement à un opérateur de système.

Le marché des systèmes intelligents de détection de défauts pour le transport d’énergie se développe rapidement. Des systèmes intelligents de détection des défauts ont été installés sur des lignes de transport d’électricité dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, au Japon, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce dispositif a également été installé sur certaines lignes de transmission de trains en Suisse et en Suède. Les régions industrielles ont également adopté des systèmes intelligents de détection des défauts pendant les périodes de panne critiques. Ces technologies peuvent également aider lors de catastrophes naturelles en détectant rapidement les défauts et en réduisant les temps d’arrêt et les dangers. L’utilisation de systèmes de détection de défauts intelligents s’est considérablement développée dans les secteurs d’exploitation sensibles au temps.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Smart Fault Detection System for Power Transmission Market’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Les rapports couvrent les principaux développements sur le marché des systèmes de détection de défauts intelligents pour le transport d’énergie en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres telles que les brevets et les événements. Stratégies de croissance inorganiques les activités observées sur le marché ont été les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché des systèmes de détection de défauts intelligents pour le marché du transport d’énergie devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de produits filtrants sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises engagées dans le système de détection de défauts intelligent pour le marché du transport d’énergie.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des systèmes de détection de défauts intelligents pour le transport d’énergie. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé des cinq dernières années.

• G & W électrique

* Fuji électrique

* Matériel appliqué

* Schneider Electric

* Énergie Sensible

* OptaSense

* ETap Inc.

* Trilliant Inc.

* Honeywell International Inc.

* Metrycom Communication Ltd

