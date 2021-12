Surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) Taille du marché 2021 Principaux acteurs, analyse de l’industrie, facteurs de croissance, types de produits, applications, dernières tendances, production, capacité par région, stratégies commerciales, examen, prévisions jusqu’en 2027

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions 2026 du marché de Surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM), couvrant divers éléments de l’industrie et tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial de la surveillance neurophysiologique peropératoire devrait croître à un TCAC de 8,9 % au cours de la période 2016 à 2027 pour atteindre 3,1 milliards de dollars d’ici 2027.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6% pour atteindre 3 800 milliards de dollars US en 2019, soit 11 582 dollars US par personne, et représentaient 17,7% du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales en soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille des marchés et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

introduction

La surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM), comme son nom l’indique, est une technique de surveillance qui fait référence à un groupe de procédures utilisées pendant la chirurgie pour surveiller les voies neurales lors de chirurgies neurochirurgicales, orthopédiques, nerveuses périphériques et vasculaires à haut risque. Ces procédures aident les chirurgiens à prévenir les dommages et à préserver la fonctionnalité du système nerveux. IONM est utilisé dans la plupart des interventions chirurgicales. Des techniques similaires à celles utilisées dans IONM sont maintenant utilisées dans quelques types d’opérations pour guider le chirurgien dans une opération pour aider à obtenir les meilleurs résultats

À l’échelle mondiale, le marché de la surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) gagne en importance en raison de la demande croissante de techniques IONM nouvellement développées, de la réduction des coûts de santé grâce à l’adoption des dispositifs IONM, et entre autres. Le marché total de la surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) devrait atteindre 3,1 milliards de dollars d’ici 2027.

Sur la base des types, l’électromyographie (EMG) est de loin le segment du marché de la surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) à la croissance la plus rapide et il devrait atteindre 678,1 millions de dollars en 2027.

Certains autres facteurs qui animent le marché IONM sont une réduction significative des taux de morbidité et de mortalité, une sensibilisation accrue aux techniques IONM, des accords d’entreprise croissants, etc.

Sur la base des procédures, les procédures de la colonne vertébrale représentent la plus grande part de marché du marché mondial de l’IONM et devraient croître à un TCAC de 8,7% pour la période 2016 à 2027. D’autre part, le segment orthopédique devrait être les procédures à la croissance la plus rapide pour les procédures peropératoires. marché de la surveillance neurophysiologique.

Actuellement, l’un des principaux défis auxquels le marché est confronté est la pénurie de personnel qualifié, ce qui limite davantage la croissance du marché mondial de l’IONM.

Géographiquement, l’Amérique du Nord est l’un des principaux générateurs de revenus ainsi que le producteur d’appareils IONM ; cela est dû au taux d’adoption élevé. En outre, les progrès technologiques associés à des processus de R&D améliorés stimulent la croissance du marché mondial de la surveillance neurophysiologique peropératoire dans la région asiatique.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial IONM comprennent : Accurate Monitoring LLC (États-Unis), Argos Neuromonitoring LP (États-Unis), Cadwell Laboratories Inc. (États-Unis), Computational Diagnostics Inc. (États-Unis), EMOTIV (Australie), Medtronic (États-Unis), NuVasive (États-Unis) et autres. ?

Objectifs de l’étude du développement du marché de la surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) et prévision de la demande jusqu’au marché 2027

? Fournir des informations sur les facteurs qui influencent et affectent la croissance du marché.

? Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux marchés régionaux et à leurs pays.

? Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments de marché en fonction du type, de la procédure, de la procédure, de la méthode et de la source pour le marché mondial de la surveillance neurophysiologique peropératoire.

? Fournir un profil stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leur part de marché, leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

? à provide facteurs économiques qui influencent le marché mondial de la surveillance neurophysiologique peropératoire.

Public cible

> Entreprises de dispositifs médicaux

> Radiologue

> Laboratoires de recherche

> Hôpitaux & Cliniques

> Fournisseurs de composants et matières premières

> Fournisseurs de services

> Investisseurs potentiels

> Cadre dirigeant (PDG et COO) et responsable de la croissance stratégique

Principales conclusions

> Le marché mondial de la surveillance neurophysiologique peropératoire devrait croître à un TCAC de 8,9 % au cours de la période 2016 à 2027 pour atteindre 3,1 milliards de dollars d’ici 2027.

> Le marché IONM en Asie et en Europe devrait croître rapidement entre 2016 et 2027 ; alors que l’Amérique du Nord restera le plus grand marché d’ici 2027.

> Par méthodes, le segment non invasif devrait connaître le TCAC le plus élevé de 9,3 % au cours de la période 2016 à 2027.

> Sur la base des sources, le segment interne détient la plus grande part de marché du marché mondial de la surveillance neurophysiologique peropératoire ; enregistré 60,0 % des parts en 2015

> Cadwell Laboratories Inc., NuVasive, Medtronic, sont jusqu’à présent les principaux acteurs du marché mondial de l’IONM

Analyse régionale et nationale du développement du marché de la surveillance neurophysiologique peropératoire (IONM) et des prévisions de la demande jusqu’en 2027

Selon l’analyse MRFR, le marché asiatique de la surveillance neurophysiologique peropératoire devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2027, pour croître à un TCAC d’environ 9,3 % au cours de la période de prévision. Le marché européen était évalué à XX millions de dollars en 2015, et devrait atteindre 586,7 millions de dollars d’ici 2027. L’Amérique du Nord continue d’être la principale région et évaluée à 714,5 millions de dollars en 2015.

Les rapports couvrent également l’analyse au niveau des pays :

> Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

> Europe

o Allemagne

Royaume-Uni

Italie

o Espagne

France

o Reste de l’Europe occidentale

Europe de l’Est

> Asie-Pacifique

Japon

o Chine

Inde

o République de Corée

o Reste de l’Asie-Pacifique

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des années à venir.

Comment sont évalués les acteurs clés du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres concernant les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport sur le marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

