Surveillance de la télésanté pour régner sur le marché de la livraison de médicaments injectables

Le marché Livraison de médicaments injectables devrait connaître une escalade à l’avenir. Avec les applications de santé, les biocapteurs, l’IA, la réalité virtuelle, la télésanté, les robots, l’informatique en nuage, l’analyse prédictive et les DSE largement utilisés, rien n’empêche la verticale des soins de santé de monter en flèche. Le secteur vertical de la santé verrait ses caisses enregistreuses sonner sur le compte de l’IoT numérique s’infiltrer à un rythme rapide.

Cela crée une opportunité lucrative pour les fabricants de produits pharmaceutiques du monde entier de développer des dispositifs d’administration de médicaments injectables sophistiqués, faciles à utiliser et efficaces. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et la polyarthrite rhumatoïde devrait alimenter la croissance du marché de l’administration de médicaments injectables au cours de la période de prévision.

Profils d’entreprise

Eli Lilly et compagnie

Biocon

Becton, Dickinson & Compagnie

Services pharmaceutiques occidentaux, Inc.

Johnson & Johnson

Antares Pharma

AbbVie Inc.

Pfizer Inc.

Mylan N.V.

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG

Emperra GmbH

Digital Medics Pty Ltd

Activer Injections LLC

Insulet corporation

Consort Medical Plc

Diabnext

Diamesco Co., Ltd

SCHOTT AG

Produits médicaux SiO2

Intégrité Bio, Inc.

Wilhelm Haselmeier GmbH & Co. KG

Soins du diabète en tandem

Sanofi S.A.

Compagnon Médical Inc.

Ypsomed

Hoffman – La Roche Ltée.

Novo Nordisk A/S

Medtronic Plc.

Le marché mondial de l’administration de médicaments injectables était évalué à 30,5 milliards de dollars américains en 2018 et devrait afficher un TCAC d’environ 9 % au cours de la période de prévision (2019-2029).

Points clés de l’étude de marché sur l’administration de médicaments injectables

Les stylos à insuline ont contribué le plus au marché de l’administration de médicaments injectables en 2018, en raison de la prévalence croissante du diabète dans les pays en développement.

La technologie des injecteurs non intelligents représentait une part importante du marché mondial de l’administration de médicaments injectables en 2018, en raison de l’augmentation de l’adoption de technologies de pointe et de la demande croissante de produits intégrés aux smartphones.

L’augmentation de la demande d’appareils connectés et le coût élevé de ces appareils offrent des opportunités de croissance pour les fabricants de dispositifs d’administration de médicaments injectables réutilisables.

L’indication du diabète devrait continuer à occuper une position de premier plan sur le marché de l’administration de médicaments injectables tout au long de la période de prévision.

L’augmentation du nombre de fabricants de produits pharmaceutiques a contribué à la domination de l’Amérique du Nord sur le marché mondial de l’administration de médicaments injectables.

Attribuée à la prise de conscience croissante de diverses maladies telles que le cancer et le diabète, l’Asie de l’Est devrait enregistrer des opportunités de croissance notables pour le marché de l’administration de médicaments injectables.

« Les dispositifs intelligents d’administration de médicaments injectables améliorent non seulement l’observance du traitement par les patients, mais collectent également de nombreuses données précieuses pour les recherches futures. La demande croissante de dispositifs connectés d’administration de médicaments injectables offrira une opportunité de croissance significative pour le marché de l’administration de médicaments injectables », a déclaré un analyste PMR.

Tendances des technologies intelligentes d’administration de médicaments injectables

Il existe de nombreux produits de recherche et de pipeline qui auront la possibilité de se connecter aux smartphones et aux trackers. Cependant, les produits intelligents actuels sont principalement disponibles sous forme d’appareils réutilisables.

Ceci est attribué à l’état actuel de la technologie qui nécessite de nouvelles avancées pour s’appliquer aux produits jetables. Selon un certain nombre d’études et de leaders d’opinion clés de l’industrie, il existe un certain nombre de facteurs qui limitent l’intégration des dispositifs d’administration de médicaments injectables jetables aux technologies intelligentes/de connexion.

Certains de ces facteurs incluent le coût élevé de l’intégration Bluetooth, la connectivité à faible portée avec NFC et le manque de source d’alimentation pour la connectivité. Ainsi, bien que l’administration de médicaments injectables jetables continue de détenir une part plus importante tout au long de la période de prévision, les dispositifs d’administration de médicaments injectables réutilisables ont le potentiel de croître à un rythme relativement plus rapide, au moins au cours des cinq premières années de la période de prévision.

Plus d’informations précieuses sur le marché de la livraison de médicaments injectables

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché de l’administration de médicaments injectables dans sa dernière étude.

Le rapport présente une évaluation historique de la demande de 2014-2018 et des projections pour 2019-2029, sur la base du produit (auto-injecteurs, injecteurs sans aiguille, auto-injecteurs, injecteurs portables et stylos à insuline), de la technologie (injecteurs non intelligents et injecteurs intelligents), utilisation (injecteurs jetables et injecteurs réutilisables), indication (anaphylaxie, diabète, maladies cardiovasculaires, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, cancer, traumatisme et urgence, et autres) et canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies, pharmacies de détail , et les pharmacies en ligne), dans sept régions.

