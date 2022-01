Surveillance de la Glycémie chez les Animaux de Compagnie Analyse de Marché, Segmentation, Croissance, Tendances, Demandes |/ biomérieux, Neogen Corporation, Heska Corporation

Les chiens et les chats ont des maquillages sanguins distinctifs et ont besoin d’un gadget explicitement ajusté pour la vérification du glucose pour surveiller le diabète. trivia Health a livré un cadre de vérification de la glycémie pour animaux de compagnie, Test Buddy, qui est destiné à aider les canins et les félins atteints de diabète.

Un contrôle aidé de la glycémie est comme l’auto-observation de la glycémie, mais pas du tout comme SMBG pour lequel les patients jouent le contrôle, AMBG est effectué pour un patient diabétique par un fournisseur de services médicaux ou un autre tuteur.

L’observation de la glycémie révèle des exemples individuels de modifications de la glycémie et aide à la préparation des dîners, des exercices et à quelle saison de la journée prendre des ordonnances. De même, les tests prennent en compte une réaction rapide à une hyperglycémie élevée ou à une hypoglycémie faible.

Par Des Acteurs Clés :

* biomérieux

* Société Neogen

* Heska Corporation

* Thermo Fisher Scientific

* Virbac

* Laboratoires IDEXX

* Zoetis

La maladie COVID-19 a eu un impact massif sur quelques entreprises à travers le monde. Le marché des Systèmes Papier numériques a en outre été affecté par cet épisode. Surtout, le morceau d’engins électroniques dans l’ensemble connu à cause de Covid. Vraisemblablement, le plus grand pays au monde, la Chine, est considéré comme l’un des principaux fournisseurs de pièces brutes comme le lithium et d’autres produits finis pour l’amélioration des articles d’exposition pour le marché. Cependant, le bureau des véhicules a été considérablement bouleversé en raison des blocages et de la Chine étant le point de convergence de Covid.

Surveillance de la Glycémie Chez les Animaux de Compagnie Segmentation du Marché-

Par Type :

* Bandelettes de glycémie

* Moniteurs de glycémie

* Bandelettes de Glucose dans l’Urine

Par Application :

* Laboratoires Vétérinaires de Référence

* Hôpitaux et Cliniques vétérinaires

* Tests au point de service/à l’interne

* Instituts de Recherche et Universités

Par Région:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Autres)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée, Asie du Sud-Est)

* Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie)

* Moyen-Orient et Afrique (Moyen-Orient, Afrique)

