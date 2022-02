Surveillance de la chaîne du froid Taille du marché, part, analyse de la croissance de l’industrie, aperçu de la segmentation et prévisions jusqu’en 2029

Les recherches et analyses menées dans le rapport sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’analyses d’études de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie Surveillance de la chaîne du froid.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de marché de classe mondiale sur la surveillance de la chaîne du froid. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été portés de manière viable par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes dans ce rapport sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cold-chain-monitoring -marché

Le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid devrait enregistrer un TCAC sain de 13,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Une surveillance de la chaîne du froid est une solution de surveillance utilisée lors de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il aide à garder une trace de la température, de l’emplacement, de l’humidité et de divers autres facteurs qui peuvent détériorer les propriétés du produit et ainsi il aide également à maintenir les niveaux de tous les facteurs.

Il aide à réduire le temps de cycle, les coûts opérationnels et augmente la durée de conservation des produits, la productivité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Ils aident également à suivre l’inventaire et contribuent à accroître son efficacité.

De nombreux capteurs et actionneurs sont utilisés pour le processus de surveillance afin de vérifier les niveaux de température et d’humidité. Les capteurs aident à une bonne intégration de la surveillance de la chaîne du froid depuis le traitement et la production, le transport, le stockage jusqu’à la livraison et fournissent également des données de température hautes performances et à jour dans n’importe quel environnement.

Une chaîne du froid est considérée comme l’une des pratiques courantes dans les industries telles que les industries pharmaceutiques et alimentaires, car ces industries sont particulièrement sensibles aux fluctuations de température.

Voir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-chain-monitoring-market

Segmentation du marché : marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid

Le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid est segmenté en segments notables suivants qui sont les composants, la logistique et les applications.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel et logiciel. En août 2017, Orbocomm a lancé une solution de surveillance de la chaîne du froid de nouvelle génération appelée PT 6000 d’ORBCOMM. Cette solution comprend des capteurs, la connectivité et l’application CargoWatch. Ce système offre une visibilité et un contrôle complets sur la chaîne du froid, ce qui aide à garantir la température de la cargaison pendant la chaîne d’approvisionnement. Cela propulsera à son tour la croissance du marché des solutions de surveillance de la chaîne du froid.

Sur la base de la logistique, le marché est segmenté en stockage et transport. En octobre 2018, Elpro Buchs AG a reçu le prix du meilleur contrôle global de la température. L’entreprise a reçu un prix pour sa pensée créative qui tend à introduire la nouvelle technologie pour le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. Ce nouvel appareil a une durée de vie de plus de 4 ans.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques et de santé, aliments et boissons, produits chimiques, En janvier 2019, Americold a annoncé l’acquisition de PortFresh Holdings, qui fournit des services d’opérateur à température contrôlée. Cette acquisition aiderait l’Americold à accéder au port de Savannah pour le commerce.



Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Sensitech Inc., ORBCOMM, Berlinger & CO., Monnit Corp., Controlant, ELPRO-BUCHS AG, SecureRF Corporation, Savi Technology, Zest Labs, Infratab Inc., LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS LLC, Klinge Corporation, DAIKIN INDUSTRIES Ltd., Nimble Wireless, Tagbox, Verigo, FreshSurety, Safetraces et autres.

DEVELOPPEMENTS récents:

En février 2019, SafeTraces a annoncé le partenariat avec Mérieux NutriSciences, pour fournir des solutions entièrement intégrées qui aideraient les fabricants à produire tout en gérant les processus d’assainissement de l’usine et également en diminuant le risque de contamination.

En octobre 2018, SafeTraces a annoncé le lancement de la solution de vérification de l’assainissement et du système d’application de code-barres ADN pour les articles fraîchement produits et pouvant être connectés à un système basé sur la chaîne de blocs.

En janvier 2019, Americold a annoncé l’acquisition de PortFresh Holdings, qui fournit des services d’opérateur à température contrôlée et qui aiderait Americold à mesure de son expansion à accéder au port de Savannah pour le commerce.

En décembre 2017, Americold a annoncé le lancement de la nouvelle installation à New Clearfield, Utah Facility, qui ajouterait plus d’espace à leurs entrepôts et les aiderait à se développer.

Les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques sont mentionnés dans la table des matières, demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cold-chain-monitoring-market

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises de la surveillance de la chaîne du froid

Utiliser des informations et des analyses fiables pour acquérir une meilleure compréhension des facteurs actuels ayant un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part de l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Méthodologie de recherche du marché de la surveillance de la chaîne du froid

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-cold-chain-monitoring-market