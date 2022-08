Surveillance de la chaîne du froid Taille du marché, opportunités, tendances, facteurs de croissance, revenus

La du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid devrait atteindre 12,95 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante de chaînes d’approvisionnement à température contrôlée dans les industries de l’alimentation et des boissons. La demande croissante d’activités liées à la chaîne du froid entraîne le besoin de meilleures solutions de surveillance. L’absence de solutions de surveillance pourrait entraîner une réduction de l’efficacité des produits, en particulier pour les médicaments et les produits pharmaceutiques, voire présenter un risque mortel. Le besoin croissant d’assurer la sécurité et la qualité des produits stimule l’utilisation des solutions de surveillance de la chaîne du froid où les produits sont conservés sous les exigences de température prescrites.

De plus, l’augmentation de l’efficacité et de la popularité des médicaments génériques, des produits biologiques et des aliments transformés et congelés, respectivement, stimule l’utilisation des solutions de surveillance de la chaîne du froid afin d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. L’incapacité de contrôler ou de surveiller la température tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale contribue de manière significative à l’augmentation du gaspillage alimentaire. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité, la sécurité et l’intégrité des aliments se traduisent par une attention croissante et une amélioration des inefficacités de la chaîne du froid. Ces facteurs stimulent la croissance du marché de la surveillance de la chaîne du froid dans une large mesure. L’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et l’amélioration du niveau de vie se traduisent par un déplacement des préférences vers les aliments et produits transformés et emballés. Les entreprises de transformation alimentaire adoptent de plus en plus des solutions de surveillance de la chaîne du froid pour répondre à la demande croissante d’aliments transformés, car ces produits nécessitent des installations de stockage précises à température contrôlée pour éviter la détérioration et le gaspillage alimentaire.

Paysage concurrentiel :

La dernière étude fournit une analyse perspicace du vaste paysage concurrentiel du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid, en mettant l’accent sur les principaux rivaux du marché et leurs profils d’entreprise. Un large éventail d’initiatives stratégiques, telles que de nouvelles transactions commerciales, des fusions et acquisitions, des collaborations, des coentreprises, des mises à niveau technologiques et des lancements de produits récents, entreprises par ces sociétés ont été discutées dans le rapport. Le rapport analyse divers éléments du scénario concurrentiel du marché, tels que les normes réglementaires et les politiques mises en œuvre dans l’industrie au cours des dernières années. Notre équipe d’experts a tiré parti de plusieurs outils d’analyse puissants, tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT, pour fournir un aperçu complet du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid et identifier les tendances de croissance fondamentales.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

ORBCOMM, Sensitech Inc., Berlinger & Co. AG, Monnit, Controlant, ELPRO-BUCHS AG, Veridify Security, Savi Technology, Zest Labs, Inc. et Infratab, Inc.

Le rapport évalue les changements profonds dans ce contexte commercial causés par l’épidémie de COVID-19 et considère le marché de premier plan aspects fortement perturbés par la pandémie. Le rapport expose ainsi le scénario de marché en évolution rapide en cette ère de COVID-19, qui vise à aider les entreprises impliquées dans ce secteur à surmonter les effets de préhension de la pandémie et à formuler de nouvelles stratégies de croissance pour stimuler la croissance du marché.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives d’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) matériels Dispositifs RFID réseau Capteurs et enregistreurs de données Appareils télématiques et de télémétrie Logiciels basée sur le cloud sur site



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028 ) de transport stockage



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Agroalimentaire Produits pharmaceutiques et soins Produits chimiques Autres



Parcourir la description complète du rapport + Méthodologie de recherche + Table des matières + Infographie @ https://www.emergenresearch.com/industry-report /cold-chain-monitoring-market

Points saillants du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid :

En décembre 2020, ORBCOMM, qui est un fournisseur mondial de solutions IoT, a annoncé qu’il était prêt à soutenir ses clients du transport dans la distribution mondiale du vaccin COVID-19 en offrant ses solutions télématiques de chaîne du froid à la pointe de l’industrie. Les solutions IoT d’ORBCOMM offrent un suivi, une surveillance et un contrôle de bout en bout des remorques réfrigérées, des conteneurs maritimes et des fourgons secs tout au long de la chaîne d’approvisionnement sur rail, route et mer.

Le segment du matériel a représenté la plus grande part des revenus en 2020. L’utilisation croissante de matériel de pointe pour accroître l’efficacité des systèmes de surveillance de la chaîne du froid devrait continuer à stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Les revenus du segment de stockage devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. L’avènement de produits plus sensibles tels que les produits biologiques, qui nécessitent un emballage approprié avec des solutions de surveillance, a entraîné une demande croissante d’installations de stockage de la chaîne du froid avec des technologies de surveillance avancées.

Le segment des aliments et boissons représentait une part de revenus significativement importante sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid en 2020. L’évolution du régime alimentaire et l’amélioration du niveau de vie des consommateurs ont entraîné un changement de préférence vers des aliments et des produits transformés de qualité, ce qui a accru l’utilisation des solutions de surveillance de la chaîne du froid. dans les industries agro-alimentaires, car les aliments transformés nécessitent des installations de stockage sensibles et précises à température contrôlée.

L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid en 2020. L’augmentation des initiatives des gouvernements pour réduire les risques pour la santé publique causés par la consommation de produits pharmaceutiques inefficaces stimule la demande et le déploiement de solutions de conduite à distance plus efficaces.

Paramètres clés analysés dans cette section :

Profils d’entreprise

Chiffre d’affaires brut

Marges bénéficiaires

Tendances des ventes de

produits Tarification des produits

Analyse

secteur Canaux de vente et de distribution

Segmentation régionale :

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

Points saillants du rapport :

en plus d’offrir une description vivante de la sphère commerciale mondiale de la surveillance de la chaîne du froid et de ses opérations fondamentales, le dernier rapport fournit l’analyse de la chaîne industrielle et la liste vers le bas les tendances actuelles et futures du marché et les opportunités de croissance.

Le rapport comprend des informations sur les scénarios de marché actuels et historiques, ce qui permet de prévoir les conditions du marché au cours des huit prochaines années (2020-2028).

Le rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché dans un avenir proche.

Les recommandations marketing stratégiques, les informations cruciales liées aux nouveaux entrants sur le marché et les plans d’expansion de diverses entreprises sont sur le point de fournir au lecteur un avantage concurrentiel sur le marché.

questions clés

Quel est l’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur le marché Surveillance de la chaîne du froid ?

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les PME et les principaux fournisseurs sur le marché Surveillance de la chaîne du froid ?

Quelle région a les investissements les plus élevés sur le marché Surveillance de la chaîne du froid?

Quelles sont les dernières recherches et activités sur le marché Surveillance de la chaîne du froid?

Quels sont les principaux acteurs du marché Surveillance de la chaîne du froid?

Quel est le potentiel du marché Surveillance de la chaîne du froid?

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

