Surveillance commerciale Taille du marché, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2028

Le rapport d’étude de marché sur la surveillance du commerce a été préparé avec la collecte et l’évaluation systématiques des informations sur le marché qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l’échelle internationale. Ce document commercial fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. L’adoption d’un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services. L’étude analytique du rapport sur le marché universel de la surveillance du commerce aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance commerciale affichera un TCAC de 18,04 % pour la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 2,5115 milliards USD d’ici 2028. Demande et besoin croissants d’amélioration de la sécurité et augmentation des incidences de fraude et de données la manipulation dans les institutions financières est susceptible de stimuler la croissance du marché de la surveillance commerciale.

La surveillance commerciale est un système de surveillance qui surveille et détecte toutes les activités frauduleuses ou suspectes, les pratiques commerciales illégales et les manipulations de données. Les systèmes de surveillance commerciale contribuent à préserver la confiance des acheteurs et des vendeurs. Les systèmes de surveillance commerciale garantissent un contrôle interne efficace et une gestion efficace des opérations financières .

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la surveillance commerciale sont B-next, IBM, Accenture, Nasdaq, Inc., NICE Ltd., Red Deer, Software AG, FIS, SIA SPA, Celent, ACA Compliance Group Holdings, LLC, Scila AB, CINNOBER FINANCIAL TECHNOLOGY, Trapets AB, Abel Noser Holdings LLC, Crisil Limited, Cognizant, IPC System, Inc., Aquis Technologies, OneMarketData et SIA SPA, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Marché mondial de la surveillance du commerce

Sur la base des composants, le marché de la surveillance commerciale est segmenté en solutions et services. Les solutions sont en outre segmentées en rapports et surveillance, risques et conformité, gestion des cas, surveillance et analyse et autres services. Le service est en outre segmenté en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont en outre subdivisés en assistance et maintenance, intégration de systèmes et conseil.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la surveillance commerciale est segmenté en sur site, cloud et hybride.

Selon la taille de l’organisation, le marché de la surveillance commerciale est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Sur la base de la verticale, le marché de la surveillance commerciale est segmenté en marchés de capitaux et services bancaires, financiers et assurances (BFSI).

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

