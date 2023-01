sur le marché ott supérieur pour progresser à un TCAC à deux chiffres d’ici 2030

Le marché mondial over the top (OTT) était évalué à 101,42 milliards de dollars en 2020 et à 251,76 milliards de dollars en 2027, à un TCAC de 13,87 % de 2021 à 2027. Over the top (OTT) est une plate-forme de contenu en ligne de films et de télévision fournie qui peut être regardée avec une connexion Internet haut débit au lieu d’une plate-forme basée sur un fournisseur de câble ou de satellite. Actuellement, l’adoption de l’OTT a considérablement aidé la catégorie vidéo, musique, podcast et streaming audio. L’adoption croissante peut être attribuée aux choix de genre étroits, à la flexibilité de l’emballage, à la plus grande disponibilité des appareils, à la pénétration d’Internet et à la baisse des coûts. Actuellement, les services over-the-top sont à un stade relativement naissant, sont largement acceptés comme une technologie tendance à l’échelle mondiale et devraient assister à une transformation innovante et avancée. Cependant, la multiplication des smartphones intégrant des fonctions avancées de communication a révolutionné le marché des services OTT.

Selon l’UIT, en 2019, les internautes dans le monde étaient 4,13 milliards, contre 3,92 milliards en 2018. Par la suite, le trafic mondial de données mobiles devrait dépasser 77 exaoctets par mois en 2022, contre 8,5 exaoctets par mois en 2017, selon la même source. Étant donné que l’avènement de l’Internet haut débit a ouvert de nouvelles opportunités de génération de revenus via les services OTT pour les fournisseurs de services de télécommunications, le marché étudié est censé prendre de l’ampleur.

L’adoption des services cloud est l’un des principaux moteurs des services OTT. La technologie cloud a permis la « portabilité des services » aux fournisseurs de services OTT. Par exemple, selon Tata Communications, le marché du cloud public a connu une croissance massive au cours de la dernière décennie, passant d’une valeur de moins de 6 milliards de dollars il y a dix ans, et le marché devrait valoir environ 236 milliards de dollars d’ici fin 2020, activant ainsi les fonctionnalités de portabilité des services en permettant aux utilisateurs de télécharger des données et d’accéder au contenu depuis n’importe quel appareil et n’importe où. De plus, la demande croissante de contenu personnalisé a entraîné des taux d’adoption importants des appareils OTT. Cela offrait aux utilisateurs la possibilité de visualiser un contenu varié. Également,

Dynamique du marché mondial Over the Top (OTT)

Moteurs : croissance de l’adoption d’appareils intelligents et meilleur accès à des vitesses Internet plus élevées

La popularité du binge-watching sur les plateformes OTT a amélioré l’expérience de visionnage des clients, et les appareils intelligents ont joué un rôle clé dans l’enrichissement de l’expérience. Ils offrent une expérience de visionnement indispensable avec une sorte de commodité. De plus, la possibilité d’intégrer divers contenus sur des appareils mobiles avec Internet haut débit a permis aux utilisateurs de regarder le contenu n’importe où et n’importe quand. Le trafic de données mobiles est un facteur d’expéFacteur tel qu’un meilleur accès à des vitesses Internet plus élevées et l’utilisation généralisée d’appareils intelligents ont aidé les clients à rester à jour avec le monde numérique sans avoir à attendre. Par conséquent, la satisfaction instantanée est devenue une force puissante dans le monde de la consommation, les utilisateurs adoptant des appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et les PC.

L’Amérique du Nord a les niveaux les plus élevés d’adoption du haut débit mobile et des smartphones au monde. Les opérateurs en Amérique du Nord ont commencé à fermer les réseaux 2G et 3G pour recadrer le spectre. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les opérateurs de la région passeront aux réseaux 5G en utilisant une combinaison de spectres à bande basse, moyenne et haute. Le besoin de vitesses Internet plus élevées est motivé par le nombre croissant d’abonnements aux smartphones et la nécessité d’augmenter le volume moyen de données par abonnement.

Contraintes : menace croissante de piratage de contenu vidéo et menace pour la sécurité de la base de données des utilisateurs due aux logiciels espions

Malgré les facteurs qui animent le marché, la croissance du marché devrait être entravée en raison de la menace croissante du piratage de contenu vidéo et de la menace pour la sécurité des bases de données des utilisateurs due aux logiciels espions. Au milieu des débats animés concernant l’évolution du paysage et les éventualités prévisibles d’un marché en forte croissance, le piratage de contenu vidéo en ligne a de plus en plus montré sa force lors de la diffusion du contenu original. Selon les données des principales associations du secteur, environ 47 % des consommateurs sont frustrés par le nombre croissant d’abonnements nécessaires pour accéder au contenu susceptible de les intéresser. Cela a été la raison principale pour laquelle certains clients ont eu recours à des mesures illégales telles que la visualisation de contenu via des sites Web torrent ou des flux illégaux.

Opportunités : fusions avec des producteurs nationaux et des studios de cinéma dans toutes les régions

Au milieu de la pandémie de COVID -19, les studios de cinéma et les producteurs de contenu ont subi le poids des fermetures de complexes/salles de cinéma. Pour faire face à la situation, les producteurs nationaux se tournent de plus en plus vers l’OTT. Les fermetures prolongées et l’état actuel de l’économie ont ouvert les portes du monde du divertissement via OTT. Les plateformes médiatiques OTT ont pris de plus en plus d’importance, les gens craignant d’aller au cinéma pour regarder du contenu de divertissement. Des joueurs comme Netflix sont intervenus pour combler le vide. Les producteurs de contenu de divertissement se tournent vers les fournisseurs de services OTT pour atteindre les téléspectateurs.

Jusqu’à présent, les films, qui étaient censés être sortis en salles si ce n’est pour la pandémie de COVID -19, sont contraints de modifier leurs plans. La solution est trouvée en diffusant le contenu sur les plateformes de streaming. D’autre part, les producteurs, ayant compris le potentiel des plateformes OTT, développent des contenus uniquement pour les téléspectateurs OTT.

Le jeu, par type de contenu, est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Le marché mondial over the top (OTT) a été segmenté en vidéo, audio, jeux, communication et autres en fonction du type de contenu. Le jeu représentait le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 29 % sur le marché mondial over the top (OTT) au cours de la période de prévision.

Le jeu est un domaine d’application en forte croissance dans le monde entier. Les entreprises opérant dans ce segment ont utilisé les services OTT pour la sortie et la fourniture de services de jeux en ligne, et c’est un succès, avec une évolutivité pour plusieurs utilisateurs à différents endroits dans le monde. Les utilisateurs préfèrent la qualité HD ou la qualité Full HD pour regarder du contenu de jeu. Un manque de qualité du contenu de jeu est associé à de mauvaises performances Web, à des graphismes médiocres, à plusieurs décalages de pages Web indésirables et à des fréquences d’images lentes pouvant entraîner une baisse du nombre de clients en ligne pour les sociétés de jeux.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché over the top (OTT)

En fonction de la région, le marché mondial over the top (OTT) a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 16,52% au cours de la période de prévision. Le marché Asie-Pacifique over the top (OTT) est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique dispose d’un mélange de plates-formes régionales, locales et internationales over-the-top (OTT) ; le marketing ciblé, le contenu et la stratégie d’audience doivent se démarquer dans cet espace encombré, faute de quoi la plate-forme pourrait se retrouver dans la même position que Hooq, une coentreprise OTT basée à Singapour entre Warner Bros., Sony Pictures et Singtel, qui a déposé pour liquidation et fermeture en avril 2020.

L’Inde est le segment à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, avec un TCAC de 22,40 % au cours de la période de prévision 2021-2027. L’Internet à large bande passante, un nombre croissant de smartphones avancés et à bas prix, la facilité des tarifs de données mobiles et le récent verrouillage à l’échelle nationale sont les principaux facteurs qui animent le marché OTT indien. Les récents progrès du secteur Internet du pays, grâce à Jio, ont ouvert des opportunités toujours plus nombreuses aux acteurs du streaming OTT en Inde pour les segments B2B et B2C. Actuellement, le pays compte environ 94 à 100 plates-formes OTT sur les segments de la musique, de la vidéo, des podcasts et du streaming audio. Des plates-formes telles que Netflix, Disney + Hotstar, Amazon Prime Video et des acteurs locaux, Alt Balaji, Eros Now, Voot, Sun NXT, Hoichoi et MXPlaye, entre autres, sont parmi les plus populaires. De nombreux fournisseurs étrangers tentent de proposer des services avec une tarification équilibrée et leur bibliothèque de contenu originale. En revanche, les fournisseurs locaux tels que Airtel Xstream, JioTV, Voot et Hoichoi, entre autres, tentent de conquérir le marché grâce à un contenu en langue régionale.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial over the top (OTT) est fragmenté en quelques acteurs majeurs, à savoir Netflix Inc., Amazon.com Inc., Tencent Holdings Ltd, The Walt Disney Company (Hulu), Roku Inc DAZN Group Limited, NBC Universal (Hayu ), Google LLC (YouTube) et PCCW Media Group (Viu), cette société a engrangé la part de marché maximale en 2020. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance pour renforcer leur position sur le marché. Les lancements de produits et les partenariats sont les principales stratégies de croissance adoptées par les différents acteurs clés du marché.