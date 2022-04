superhydrophobes 2021: Hydrobead , NTT Advanced Technology, Aculon , etc.

Le marché des revêtements superhydrophobes devrait atteindre 13,0 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data . L’épuisement des réserves d’eau douce est l’un des principaux problèmes qui animent le marché des technologies d’auto-nettoyage. Les superhydrophobes sont entièrement hydrofuges, permettant à la saleté de glisser de la surface même à des angles d’élévation mineurs, ce qui les rend adaptés aux panneaux solaires et aux applications similaires.

Un autre moteur principal de la croissance du marché est l’expansion de l’industrie de l’électronique grand public dans les économies en développement et l’augmentation résultante de la demande de produits durables avec des propriétés d’étanchéité complètes. Ceux-ci sont également principalement utilisés par le cuir et les textiles non tissés pour assurer le confort des clients, supprimant ainsi les cycles de lavage.

De plus, de grandes industries telles que le textile et la chaussure promeuvent et investissent de manière agressive dans des revêtements superhydrophobes pour fournir des propriétés imperméables durables. Ceci, en effet, a rendu leurs produits moins sensibles à l’exposition à l’humidité et à la dégradation consécutive à la corrosion. En outre, le besoin croissant de technologies d’auto-nettoyage, en particulier dans le secteur de l’énergie solaire, pour conférer une plus grande efficacité énergétique aux panneaux au cours de la période de prévision est susceptible d’être un moteur majeur dans ce domaine.

Recevez un exemple de copie du rapport mondial sur le marché des revêtements superhydrophobes , visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3372

Ces revêtements présentent des avantages et des fonctionnalités importants, notamment des propriétés hydrofuges, dégivrantes, antisalissures, antimicrobiennes, autonettoyantes et anticorrosion. Néanmoins, sous la contrainte et dans des conditions de forte charge, ces revêtements sont susceptibles de se corroder, de se détériorer et de s’user.

L’essentiel de la production mondiale est compensé par l’anti-microbien. Ces revêtements connaissent une forte demande de la part du secteur médical pour la fabrication d’instruments chirurgicaux dermatologiquement sûrs et résistants aux agents pathogènes, de blouses et de gants à utiliser avec d’autres produits.

Les principaux participants sont P2i International Ltd, Lotus Leaf Inc., UltraTech International Inc., NEI Corporation, Hydrobead , NTT Advanced Technology, Aculon , United Protec , Pearl Nano et DryWired , parmi lesquels

L’adoption rapide des technologies numériques pour améliorer l’efficacité et la production, la priorisation de la durabilité de l’environnement, l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement mondiale et l’augmentation des importations / exportations de produits chimiques et de matériaux ont considérablement contribué à la croissance des revenus du marché. La demande croissante de produits de soins personnels et de consommation tels que les savons et autres matériaux, l’accent mis sur la production de produits pétrochimiques, l’augmentation des dépenses en capital et l’importance croissante accordée à la décarbonisation ont encore alimenté la croissance des revenus de l’industrie des matériaux et des produits chimiques.

Le rapport propose une évaluation clé des principales régions géographiques du marché des revêtements superhydrophobes , en mettant l’accent sur des facteurs tels que le cadre réglementaire, les politiques de fabrication et de produits, l’analyse des coûts, le ratio d’importation et d’exportation, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances, la génération de revenus mondiaux. , et les marges bénéficiaires. Il fournit également des données statistiques sur la part de marché, la taille du marché, les principaux moteurs et le TCAC pour la période de prévision 2017-2027.

Demandez une remise sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/3372

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La demande croissante de technologies entièrement hydrofuges stimule la croissance des industries de l’électronique grand public et du textile.

Les développements dans le domaine de la nanotechnologie permettent de construire des revêtements durables avec une plus grande résistance à la corrosion sous durabilité, ce qui augmente en fait leur demande dans les applications industrielles.

Les nanotubes de carbone ont été utilisés comme principales matières premières et représentaient l’essentiel du volume total. Les propriétés légères, la grande tolérance aux changements de température et la flexibilité technique ont stimulé la croissance du segment ces dernières années.

La silice à base de gel devrait connaître une croissance substantielle en raison de sa viabilité économique et de sa capacité de traitement , en raison de la forte demande d’électronique grand public étanche, de cartes de circuits imprimés, de panneaux solaires, d’électronique flexible et autre, la silice à base de gel était fortement imprégnée dans le industries électriques et électroniques.

Le marché devrait augmenter dans un fort TCAC entre 2019 et 2027 dans le secteur médical et des soins de santé. Les revêtements rendent toutes les surfaces tactiles extrêmement résistantes à l’eau, réduisant ainsi le risque de contamination ou d’agents pathogènes.

Au cours des dernières années, chaque acteur majeur de l’industrie a réalisé d’importants investissements dans des programmes de R&D, qui ont contribué à créer de nombreux produits innovants. Les grandes entreprises visent à élargir leur gamme de produits par des fusions avec des petites et moyennes entreprises. Au cours des années à venir, il y a aussi une intense rivalité entre les clubs.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/3372

Pour les besoins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché des revêtements superhydrophobes en fonction de la propriété, de la matière première, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’immobilier (Revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2017-2027)

Anti-microbien

Antigivrage/Mouillage

Anticorrosion

Autres

Perspectives du type de matières premières (Revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2017-2027)

Nanotubes de carbone

Nanoparticules de silice

graphène

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenu : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2017-2027)

Électrique et Électronique

Transport et logistique alliée

Médical

Optique

Textile & Cuir

Construction

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

(États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

(Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

(Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC) Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3372

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Marché des revêtements antidérapants @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-anti-slip-coating-market

Marché du silicone automobile @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-automotive-silicone-market

Marché des résines durcissables aux UV et des produits formulés @ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-uv-curable-resins-and-formulated-products-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs