Suivre le marché du système de mesure de la géométrie pour atteindre 4741,0 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 7,3 % : les partenaires Insight

Ce rapport se concentre sur le marché mondial du système de mesure de la géométrie de la piste avec les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Track Geometry Measurement System en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

La croissance du marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies en Amérique du Nord est attribuée à l’expansion croissante du réseau ferroviaire. Les exigences réglementaires croissantes en matière de sécurité dans le secteur du transport ferroviaire devraient stimuler considérablement la croissance du marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies dans la région. De plus, la pénétration croissante des technologies de pointe accélère la croissance du marché en Amérique du Nord.

La transformation croissante du réseau ferroviaire est le moteur de la croissance du marché. Des pays européens comme l’Allemagne et la France augmentent leur capacité d’entreposage en raison de la présence de plusieurs constructeurs automobiles. La région connaît une automatisation industrielle importante en raison des investissements croissants dans l’Industrie 4.0. Ainsi, tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché en Europe.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Balfour Beatty

SYSTÈMES BENTLEY, INCORPORÉS

Deutzer Technische Kohle GmbH

Fugro

Goldschmidt Thermit GmbH

MERMEC inc.

Plasser & Théurer

R.Bance & Co Ltd

Siemens

Vista Instrumentation LLC

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Système de mesure de la géométrie de la piste. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions du système de mesure de la géométrie de la voie.

Le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies avec une part de marché décente et il devrait connaître un TCAC stable de 2020 à 2027. Le marché des systèmes de mesure de la géométrie des voies en Europe était évalué à 845,4 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 1555,5 dollars. millions d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,4 % de 2020 à 2027. L’indice de force relative (RSI) européen investit environ 2,7 % de son chiffre d’affaires annuel dans la R&D et emploie environ 400 000 personnes en Europe. La demande croissante de transport à faible émission de carbone a conduit à une série d’investissements dans le secteur ferroviaire, augmentant ainsi le besoin de systèmes de mesure de la géométrie des voies. En outre, le Fonds européen de développement régional investirait 312 millions de dollars pour améliorer plus de 178 km de liaisons ferroviaires sur la ligne à grande vitesse Madrid-Lisbonne longue de 715 km.

La recherche sur le marché du système de mesure de la géométrie de la piste se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché du système de mesure de la géométrie de la piste en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Principaux points clés du marché Système de mesure de la géométrie de la voie

Aperçu du marché du système de mesure de la géométrie de la piste

Concurrence sur le marché du système de mesure de la géométrie de la piste

Suivre la tendance du marché, des revenus et des prix du système de mesure de la géométrie

Analyse du marché du système de mesure de la géométrie de la piste par application

Profils des entreprises et chiffres clés du marché Système de mesure de la géométrie des voies

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché du système de mesure de la géométrie de la voie.

Marché du système de mesure de la géométrie de la piste segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

