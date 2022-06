La part de marché des câbles électriques sous-marins atteindra 11 829,01 millions de dollars d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des câbles électriques sous-marins jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type (multicœur et monocœur), matériau conducteur (cuivre et aluminium), tension (haute tension et moyenne tension), et application (pétrole et gaz offshore, énergie éolienne offshore et connexion inter-pays et insulaire) », le marché mondial des câbles électriques sous-marins devrait passer de 7 643,46 millions de dollars US en 2021 à 11 829,01 millions de dollars US d’ici 2028. On estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,4 % de 2021 à 2028.

Les câbles sous-marins, les câbles à fibres optiques posés dans l’océan, transportent plus de 99 % du trafic de communication intercontinental, ce qui en fait les catalyseurs invisibles de la connectivité mondiale. À l’heure actuelle, plus de 500 câbles sous-marins sont en service. Les câbles reliant les îles voisines peuvent mesurer moins de 50 miles, tandis que ceux traversant le Pacifique peuvent atteindre plus de 10 000 miles de long. Beaucoup d’entre eux sont utilisés pour connecter une seule ligne de connexion à travers un plan d’eau, tandis que d’autres ont plusieurs points d’atterrissage reliant plusieurs pays.

Le câble d’alimentation sous-marin est utilisé pour fournir de l’électricité et de l’énergie aux machines et équipements sous-marins utilisés sur différentes plates-formes, telles que les installations pétrolières et gazières offshore, les bases navales sous-marines, les complexes offshore, les installations de production d’énergie éolienne offshore et l’industrie des télécommunications. Il trouve également une utilisation dans la réalisation de longs trajets de données et de transfert de puissance entre l’interconnexion île/pays. Des facteurs, tels que l’expansion continue des plates-formes pétrolières et gazières offshore, associés au déploiement croissant de parcs éoliens, aux investissements élevés des ministères et des entreprises privées, à l’intégration d’un environnement opérationnel économe en énergie devraient stimuler le marché mondial des câbles électriques sous-marins au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation de l’offre de fonds pour le développement d’infrastructures électriques durables avec intégration au réseau de systèmes renouvelables renforcera la croissance de ce marché.

Opportunités pour le marché des câbles électriques sous-marins :

Les investissements en constante augmentation à travers le monde dans plusieurs projets pétroliers et gaziers offshore, parcs éoliens offshore et projets de transmission d’énergie interpays devraient augmenter la demande de câbles électriques sous-marins. Certains des investissements et initiatives majeurs comprennent un pipeline d’interconnexion massif entre les projets nationaux et insulaires au fil des ans. Certains des principaux projets de câbles électriques sous-marins HVDC comprennent IceLink, MSNLink et NorthConnect, Nord.Link et NorGer, UK Western Link, IFA2, NemoLink, Euro-Asia Interconnector, Labrador-Island, Maritime Link, India-Sri Lanka Interconnection, et Sumatra-Java. Ces investissements de plusieurs pays dans toutes les applications de câbles électriques sous-marins devraient propulser le marché au cours de la période de prévision.

Avancement technologique dans la fabrication et la surveillance des éoliennes

Des pales plus longues et des tours plus hautes, deux des aspects les plus critiques pour augmenter la productivité des éoliennes, orientent les efforts de recherche et développement de nouvelle génération pour créer une éolienne plus puissante, efficace, durable et rentable. Parmi les autres avancées importantes, citons la création de turbines intelligentes qui collectent et comprennent des données en temps réel, ainsi que la modélisation et l’ajustement des flux de centrales éoliennes et de la disposition des turbines pour optimiser la récolte de vent. Le Bureau des technologies de l’énergie éolienne (WETO) collabore avec l’industrie pour améliorer les performances et la fiabilité des technologies éoliennes de nouvelle génération tout en réduisant les coûts de l’énergie éolienne. De plus, le Wind Energy Technologies Office et le Advanced Manufacturing Office du US Department of Energy collaborent avec des groupes publics et privés pour utiliser la fabrication additive, également connue sous le nom d’impression 3D, pour produire des moules de pales d’éoliennes.

La méthode traditionnelle de conception de la lame nécessite le développement d’un bouchon ou d’un modèle à grande échelle de la lame finie, qui est ensuite utilisé pour créer le moule. Le bouchon est l’une des opérations les plus longues et les plus laborieuses dans la fabrication des pales d’éoliennes. Ainsi, l’impression 3D permet d’économiser ces précieuses ressources. La technologie de l’industrie éolienne doit continuer à progresser pour assurer la croissance future de l’industrie, en s’appuyant sur les triomphes précédents pour améliorer la fiabilité, augmenter les facteurs de capacité et réduire les coûts. Les éoliennes modernes deviennent de plus en plus rentables et stables, et leurs puissances nominales ont atteint des niveaux de plusieurs mégawatts. Par conséquent, les avancées technologiques croissantes et la modernisation du système de câbles électriques sous-marins créeront de nombreuses opportunités de marché.

Marché des câbles électriques sous-marins : aperçu du type

Sur la base du type, le marché des câbles électriques sous-marins est segmenté en monoconducteur et multiconducteur. Le monocœur représentait une part plus importante en 2020 sur le marché mondial. Ces câbles sont largement adoptés par diverses industries, telles que le pétrole et le gaz et les parcs éoliens. Ils sont utilisés pour des applications telles que l’alimentation électrique d’une sous-station terrestre à une plate-forme pétrolière et gazière offshore, la connexion entre des plates-formes pétrolières et gazières offshore, l’interconnexion des réseaux de pays, l’alimentation électrique du continent vers des îles isolées et le câble d’exportation pour transporter le puissance totale générée de la sous-station offshore à la sous-station terrestre. Ces facteurs augmentent l’adoption de câbles électriques sous-marins unipolaires, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Marché des câbles électriques sous-marins: paysage concurrentiel et développements clés

Prysmian Group, Sumitomo Corporation, Furukawa Electric Group, LS Cable & System Ltd. et ABB Ltd. sont les principaux acteurs présentés dans les prévisions du marché. En outre, plusieurs autres acteurs essentiels du marché ont été étudiés et analysés pour obtenir une vue globale du marché mondial des câbles électriques sous-marins et de son écosystème.

2022 : Les solutions d’installation et de maintenance de câbles sous-marins accueillent leur dernier ajout à la flotte, cs Fu Tai, à Shanghai. Le navire a accosté au dépôt de câbles Wujing de SBSS sur le fleuve Huangpu et assumera sous peu les tâches de maintenance des câbles de télécommunications internationaux en Asie.

2022 : SubCom et le SEA-ME-WE 6 ont un contrat en vigueur et la mise en œuvre a commencé pour la fourniture et l’installation d’un nouveau système de câbles sous-marins de 19 200 km reliant l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Europe de l’Ouest à 12 emplacements à partir de Singapour à la France.

