Stratégies et prévisions concurrentielles du marché des vannes à boisseau sphérique 2022 à 2029: recherche sur l’industrie mondiale, demande et analyse de la croissance future de l’industrie

Le marché des robinets à tournant sphérique devrait atteindre 18,08 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance du marché à un taux de 3,50% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des robinets à tournant sphérique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient être prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les vannes à bille sont des vannes quart de tour avec une bille creuse, perforée et pivotante pour réguler le débit qui la traverse. La vanne est ouverte lorsque le trou de la bille se trouve dans la conduite d’écoulement et fermée lorsque le trou est pivoté de 90 degrés par la poignée de la vanne. Et lorsqu’elle est ouverte, la poignée est perpendiculaire, elle est fermée et à plat dans l’alignement. Les robinets à tournant sphérique sont durables, fiables, fonctionnent bien même après de nombreux cycles et se ferment en toute sécurité ou fonctionnent correctement même après une longue période d’inutilisation.

Ce rapport analyse les sites de production, la capacité, la production, le prix départ usine, les revenus et la part de marché de chaque fabricant couvert sur le marché mondial.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des robinets à tournant sphérique sont Flowserve Corporation ; Schlumberger Limitée.; Emerson Electric Co. ; Société Neles ; Ingénierie critique IMI ; Grue Co. ; KITZ Corporation ; Technologies de flux Trillium ; Spirax Sarco Limited.; Vanne Neway. ; Velan Inc.; Bürkert GmbH & Co. KG; Curtiss-Wright.; ALFA-LAVAL ; Valvitalia SpA; Contrôle de flux AVK ; Vannes Apollo ; GROUPE HAM-LET ; CONTRÔLES SAMSON ; Dwyer Instruments LTD. ; Société Swagelok.; Parmi d’autres

Structure unique du rapport : marché mondial des vannes à boisseau sphérique

Global Ball Valves Market By Material (Stainless Steel, Cast Iron, Alloy Based, Cryogenic, Others, (Brass, Bronze, Plastic)}, Valve Type(Trunnion Mounted ball valves, Floating Ball Valve, Rising Stem Ball Valve), Size (Up to 1”, 1” to 6”, 6” to 25”, 25” to 50”, 50” and Larger), Industry (Oil & Gas, Energy & Power, Chemicals, Water & Wastewater , Building & Construction, Pharmaceuticals, Agriculture, Metal & Mining, Paper & Pulp, Food & Beverages, Others), Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa)– Industry Trends and Forecast to 2026

To comprehend Ball Valves market dynamics in the world mainly, the worldwide Ball Valves market is analyzed across major global regions.

North America: United States, Canada, and Mexico.

South & Central America: Argentina, Chile, and Brazil.

Middle East & Africa: Saudi Arabia, UAE, Turkey, Egypt and South Africa.

Europe: UK, France, Italy, Germany, Spain, and Russia.

Asia-Pacific: India, China, Japan, South Korea, Indonesia, Singapore, and Australia.

Rapid Business Growth Factors

In addition, the market is growing at a fast pace and the report shows us that there are a couple of key factors behind that. The most important factor that’s helping the market grow faster than usual is the tough competition.

Major Industry Competitors:

IMI Critical Engineering; Crane Co.; KITZ Corporation; Trillium Flow Technologies; Spirax Sarco Limited

What are the major market growth drivers?

High demand for modernized process plant is expected to act as a driver to the market growth

There is increase in energy consumption due to industrialization, urbanization, and smart city initiatives this is driver for the market.

However, high cost of Ball Valves products is one of the key factors which are expected to limit the growth of global Ball Valves market over the forecast period.

Based on geography, the global Ball Valves market report covers data points for 28 countries across multiple geographies namely

