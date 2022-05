Stratégies du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires, croissance de l’industrie, acteurs clés, défis et prévisions 2027

Le rapport sur le marché des appareils de gestion des voies respiratoires de classe mondiale estime de manière globale les conditions générales du marché, les perspectives de croissance du marché, les restrictions possibles, les tendances importantes de l’industrie, les stratégies de marché, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. L’analyse des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les futurs défis auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Acquérir des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants aidera certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de gestion des voies respiratoires comprend une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des appareils de gestion des voies respiratoires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC plus fort de 5,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 856,86 USD millions d’ici 2027. L’augmentation des procédures d’anesthésie dans le monde et la forte incidence des naissances prématurées sont les facteurs de croissance du marché.

Le dispositif de gestion des voies respiratoires est un ensemble de procédures médicales visant à prévenir l’obstruction des voies respiratoires chez les patients. Ce dispositif assure une voie ouverte chez les patients qui permet l’échange de gaz entre les poumons d’un patient et l’atmosphère. Il existe divers produits tels que les voies respiratoires oropharyngées, les voies respiratoires nasopharyngées, les voies respiratoires à masque laryngé et l’incubation trachéale utilisés pour fournir des voies respiratoires aux patients qui subissent des procédures d’anesthésie dans les hôpitaux. Ces appareils sont utilisés dans les domaines de l’anesthésie, de la réanimation cardiopulmonaire, de la médecine d’urgence, de la néonatologie et bien d’autres. En néonatologie, il a une application pour la gestion des voies respiratoires chez les bébés et l’augmentation de l’incidence des naissances prématurées peut nécessiter la nécessité d’une gestion des voies respiratoires. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré en 2018, environ 15 millions de bébés prématurés naissent chaque année (avant 37 semaines de gestation), soit plus de 1 nourrisson sur 10 et ce nombre augmente chaque année. Dans 184 pays, les taux de naissances prématurées varient de 5% à 18% des nourrissons nés. L’augmentation des naissances prématurées dans le monde est l’un des principaux facteurs qui stimulent le marché.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-airway-management-device-market&Sagar =

Segmentation:

Le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires est segmenté en fonction du type, de l’âge du patient, de la procédure et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

On the basis of type, the airway management devices market is segmented into supraglottic airway management devices, infraglottic airway management devices, laryngoscopes, bronchoscope/intubation scopes, resuscitators and others. Supraglottic airway management devices are dominating the market because of its higher usage in ventilation of upper airways in patient during anesthesia or other conditions. Laryngeal mask airways (LMA) are mostly preferred type on supraglottic devices as it can be easily used during the procedure in hospitals, ASCs and other places. However, laryngoscopes segment may grow the market due to its improved success rate and it has reasonable cost and one the major benefit is that it has video capturing system which is call video laryngoscope which allows easy intubation among patient. Due to such benefits this segment may grow in future.

Sur la base de l’âge du patient, le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires est segmenté en patients/nouveau-nés adultes et pédiatriques. Le segment adulte domine le marché, principalement des patients adultes qui se rendent dans les hôpitaux pour des procédures médicales nécessitant une oxygénation et une ventilation. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2015, le nombre total de visites aux urgences avec les maladies chroniques aux États-Unis est la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 7 251, l’insuffisance cardiaque congestive 4 413 l’hypertension 32 370 pour mille patients.

Sur la base de la procédure, le marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires est segmenté en unité de soins intensifs ou procédure d’urgence et procédures chirurgicales non urgentes. L’unité de soins intensifs ou le segment des procédures d’urgence domine le marché car l’utilisation de dispositifs de gestion des voies respiratoires dans l’unité de soins intensifs est une étape importante pour assurer la ventilation et l’oxygénation des patients et il a été observé que des cas plus élevés d’anesthésie et de procédure d’urgence sont effectués dans l’unité de soins intensifs. où ces appareils sont mandatés pour fournir des fonctions vitales de base, ce segment pourrait donc se développer à l’avenir. Par exemple, selon le National Hospital Ambulatory Medical Care Survey, en 2016, le nombre de visites de patients aux urgences aux États-Unis était de 145,6 millions.

Sur la base de l’application, le marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires est segmenté en anesthésie, médecine d’urgence et autres. Le segment de l’anesthésie domine le marché en raison du nombre plus élevé de procédures d’anesthésie réalisées dans le monde et les dispositifs de gestion des voies respiratoires fournissent une oxygénation et une ventilation appropriées chez les personnes, ce qui contribue au fonctionnement du système de survie. Par exemple, Ambu A/S fournit Ambu AuraOnce, un dispositif de gestion des voies respiratoires qui est utilisé pendant la procédure d’anesthésie. Par conséquent, l’augmentation des procédures d’anesthésie peut aider le marché à se développer.

Pour l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et autres. Le segment des hôpitaux est en outre segmenté en unités de soins intensifs, services de soins d’urgence, salles d’opération et autres. Le segment des hôpitaux domine le marché car l’anesthésie ainsi que les procédures d’urgence sont principalement effectuées dans les hôpitaux, en particulier dans les unités de soins intensifs. Les hôpitaux sont tenus d’installer des dispositifs de gestion des voies respiratoires plus avancés pour soutenir le fonctionnement de la vie du patient lors de l’exécution des procédures.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Olympus Corporation, BD, Teleflex Incorporated, Armstrong Medical Inc., Medline Industries, Inc., Rudolf Riester GmbH (filiale de Halma Plc), GENERAL ELECTRIC COMPANY, SonarMed, Mercury Medical, Smiths Group plc, Verathon Inc., VBM Medizintechnik GmbH, SunMed, MEDTRONIC, Flexicare (Group) Limited, VYAIRE, Ambu A/S, Intersurgical Ltd. et d’autres dans le monde. Les données sur les parts de marché de la gestion des voies respiratoires sont disponibles séparément pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le travail minutieux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne les résultats d’un tel rapport d’étude de marché premium sur les dispositifs de gestion des voies respiratoires. Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, des stratégies de marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie des dispositifs de gestion des voies respiratoires. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation du rapport sur le marché Dispositif de gestion des voies respiratoires.

Browse More Information @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-airway-management-device-market?Sagar=

Attractions of the Airway Management Device Market Report: –

Latest market dynamics, development trends and growth opportunities are presented along with industry barriers, developmental threats and risk factors

The forecast Airway Management Device Market data will help in the feasibility analysis, market size estimation and development

The report serves as a complete guide which micro monitors all vital Airway Management Device Market

A concise market view will provide ease of understanding.

Nut Oil Market Competitive market view will help the players in making a right move

Country Level Analysis

Le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Partie 04 : Dimensionnement du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires

Partie 05 : Segmentation du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Demander la table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-airway-management-device-market&Sagar =

Plus de rapports :

Marché des solutions de sécurité

Marché des logiciels de gestion de projets pour petites entreprises

Marché des systèmes de distribution haute résolution

Marché de l’éclairage des trains

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Nous réfléchissons aux marchés hétérogènes en accord avec les besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge plonge dans les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Afrique pour n’en nommer que quelques-uns.

Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com