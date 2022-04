Stratégies Du Marché De La Gouvernance De L’IA, TCAC Élevé De 337 %, Croissance De L’industrie, Acteurs Clés, Défis Et Prévisions 2028

Lorsqu’il s’agit de diriger le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvelle émergence, le rapport d’étude de marché sur la gouvernance de l’IA est essentiel. Ce rapport de marché comprend des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de l’industrie de la gouvernance de l’IA et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il effectue également une analyse systémique des tendances de croissance et des perspectives d’avenir. Le rapport met à disposition les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. Les ressources qui ont été utilisées pour collecter des données et des informations du rapport cohérent sur la gouvernance de l’IA sont très fiables et vont de revues, sites Web d’entreprises et blancs. papiers etc

Le marché de la gouvernance de l’ IA croît à un TCAC sain de 33,7 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026. les initiatives visant à tirer parti des avantages de la technologie de l’intelligence artificielle sont le principal facteur de croissance de ce marché.

L’étude de marché sur la gouvernance de l’IA analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. L’analyse SWOT est effectuée lors de la génération de ce rapport de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. En se concentrant sur les exigences des clients, le rapport est préparé en examinant de nombreux paramètres du marché.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial de la gouvernance de l’IA sont IBM Corporation, Google, Microsoft, Facebook, SAP SE, Salesforce.com, Inc., Fair Isaac Corporation, BoardBookit, Inc., Intel Corporation, NVIDIA Corporation, Anki, AIBrain Inc., Banjo, Apple Inc., Amazon.com, Inc., Appier Inc., SenseTime, Kindred, Inc., OrCam entre autres.

Segmentation : Marché mondial de la gouvernance de l’IA

Par composant

Solutions

Plateformes

Outils logiciels

Prestations de service

Consultant

L’intégration

Assistance et entretien

Technologie

Vision par ordinateur

Apprentissage automatique

Traitement du langage naturel

Autres

Une fonction

Formation

Inférence

Type de déploiement

Sur site

Nuage

Hybride

Par verticale

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Gouvernement et Défense

Santé et sciences de la vie

Médias et divertissement

Détail

Télécom

Automobile

Autres

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

Belgique

Pays-Bas

Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Analyse au niveau du pays

Le marché de la gouvernance de l’IA est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gouvernance de l’IA sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Développements clés sur le marché :

En août 2019, Microsoft a annoncé Digital Governance Tech Tour, qui contribuera à accélérer l’initiative numérique en Inde. Le projet comprend un certain nombre de sessions physiques et virtuelles et vise à former 5 000 employés sur une période de 12 mois. Ce programme comprend la fourniture de compétences en matière d’intelligence artificielle et d’informatique en nuage intelligente aux représentants du gouvernement dans tout le pays.

En septembre 2018, IBM Corporation a lancé AI Fairness 360 (AIF360), qui est une boîte à outils open source complète pour les biais indésirables dans les ensembles de données et les conceptions d’apprentissage automatique et des algorithmes de pointe pour atténuer ces biais. Cette version de la suite AIF360 Python comprend neuf algorithmes distincts créés par la communauté de recherche au sens large sur l’équité pour atténuer ce biais indésirable. Ce lancement de produit aide l’entreprise à attirer des chercheurs du monde entier pour utiliser cette boîte à outils

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

