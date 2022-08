Stratégies d’innovation futures du marché des appareils d’imagerie à ultrasons, analyse de la croissance et des bénéfices, prévisions 2029

Selon un rapport de recherche complet de DBMR, le rapport sur le marché des dispositifs d’imagerie par ultrasons vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. . Les appareils d’imagerie par ultrasons Le rapport de marché met l’accent sur les principaux moteurs de croissance, les contraintes, les opportunités et les défis qui influenceront le graphique de rentabilité dans les années à venir. Le rapport sur le marché des appareils d’imagerie par ultrasons conduit à une analyse systématique des problèmes, à la construction de modèles et à la recherche de faits aux fins de la prise de décision et du contrôle dans la commercialisation des biens et services. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché. Rechercher, analyser et étudier les ventes mondiales, la valeur, le statut et les prévisions (2022-2029) est l’un des principaux objectifs du document commercial gagnant Appareils d’imagerie par ultrasons. Ce rapport d’étude de marché mondial met en évidence les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT bien établie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils d’imagerie par ultrasons devrait subir un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 6,70 milliards USD en 2021, grimperait à 11,17 milliards USD d’ici 2029.

Appareils d’imagerie par ultrasons des meilleurs fabricants :

General Electric (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Canon Medical Systems Corporation (Japon), Hitachi, Ltd. (Japon), Siemens Healthineers AG (Allemagne), Hologic, Inc. (États-Unis), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon) , Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud), Mindray Medical International Limited (Chine), Analogic Corporation (États-Unis), Esaote SpA (Italie), Carestream Health (États-Unis), CURA Healthcare (Inde), Chison Medical Technologies Co. , Ltd. (Chine), Mobisante, Inc. (États-Unis), Neusoft Corporation (Chine), Clarius Mobile Health (Canada), Medgyn Products, Inc. (États-Unis) et United Imaging Healthcare Co., Ltd. (Chine)

Aperçu de la segmentation des appareils d’imagerie par ultrasons :

Par format de réseau (réseau phasé, réseau linéaire, réseau linéaire incurvé et autres), affichage de l’appareil (appareils à ultrasons couleur et appareils à ultrasons noir et blanc (N/B)), portabilité de l’appareil (appareils à ultrasons sur chariot/chariot, compacts/portables Appareils à ultrasons, appareils à ultrasons fixes et appareils à ultrasons au point de service), technologie (échographie diagnostique et échographie thérapeutique), application (radiologie/imagerie générale, obstétrique et gynécologie, cardiovasculaire, gastroentérologie, vasculaire, urologique, orthopédique et musculosquelettique, gestion de la douleur , service d’urgence, soins intensifs et autres), utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux, recherche et universités, centres de maternité, centres de soins ambulatoires, centres de diagnostic et autres), canal de distribution (appel d’offres direct, distributeurs tiers et ventes au détail)

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

