Stratégies de marché pour le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde et croissance efficace pour les acteurs clés sur la période 2022-2027 | Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Beckman Coulter, Inc., Siemens Healthcare GmbH

Le test en une étape est destiné à être utilisé comme un test de dépistage pratique / de routine qui peut être effectué en quelques minutes. Ce kit de test est spécialement conçu pour détecter les anticorps contre les facteurs rhumatoïdes (IgA, IgM et IgG) à l’aide d’un test immunochromatique rapide.

La taille du marché mondial du Diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde s’élevait à 23 822,5 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 33 958,4 millions de dollars en 2027, affichant un TCAC de +4% sur la période de prévision 2022 à 2027.

Le kit doit être conservé à température ambiante ou au réfrigérateur (2-30 ° C). La bandelette réactive est stable jusqu’à la date d’expiration imprimée sur la poche scellée. Le kit de test RF latex (Serology kit) est destiné à la mesure qualitative et semi-quantitative des RF dans le sérum humain.

La détection du facteur rhumatoïde est basée sur la capacité des sérums de polyarthrite rhumatoïde à agglutiner les globules rouges de mouton sensibilisés. On estime que plus de deux millions d’Américains souffrent de polyarthrite rhumatoïde, qui peut se développer pendant des mois sans présenter de symptômes.

Acteurs Clés

* Laboratoires Abbott

* F. Hoffmann – La Roche SA.

* Beckman Coulter, Inc.

* Siemens Healthcare GmbH

* Microdrop LLC (imaware)

* Augurex Sciences de la Vie Corp.

* Qiagen

* Svar Sciences de la vie AB (Euro Diagnostica)

* Exagen Inc.

* Société de Biologie des Systèmes Aviva

* Laboratoires Bio-Rad Inc.

Le point de départ de cette découverte a été l’identification de l’antigène cible pour les anticorps anti-kératine. Deux tests sérologiques au point d’intervention (POCT) pour la détection précoce de la PR ont été mis au point très récemment.

Le test Rheuma-Check combine deux biomarqueurs pour le diagnostic du facteur rhumatoïde RA et des anticorps dirigés contre le MCV. Les anticorps contre la PCC sont détectés avec le test CCPoint (Euro-Diagnostica).

Segmentation du Marché Mondial du Diagnostic de la Polyarthrite Rhumatoïde

Par Type d’Essai

* Tests Sérologiques

o Vitesse de sédimentation des érythrocytes (ESR)

o Peptide Citrulliné anticyclique (anti-CCP)

o Facteur rhumatoïde (RF)

o Protéine C-réactive (CRP)

o Anticorps antinucléaires (ANA)

o Acide Urique

o Autres

* Tests de Gravité de la Polyarthrite Rhumatoïde et Tests de Surveillance des médicaments

o Test du taux de salicylate

o Test d’enzymes Musculaires

o Test de créatinine

o Activité de la maladie à plusieurs marqueurs (MBDA)

* Tests d’imagerie

o IRM

o Radiographie

o Échographie

Par Utilisateur Final

* Hôpitaux et cliniques

* Centres de Diagnostic

* Autres

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport identifie diverses entreprises clés du marché. Il aide le lecteur à connaître les stratégies et tactiques commerciales que les joueurs se concentrent sur la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique remarquable sur le marché.

Objectifs de recherche du Marché du Diagnostic de la Polyarthrite Rhumatoïde 2022-2027:

* Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

* Fournir l’analyse de segmentation basée sur le Type, l’Application et l’Emplacement géographique

* Étudier les facteurs influant sur la croissance du marché ainsi que les moteurs du marché du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde

* Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision pour 2022-2027.

* Fournir une perspective future de la taille du marché dans les principales régions et ses principaux pays performants.

* Pour étudier et prédire la taille exacte du marché, la part, les ventes et les revenus au cours de la période 2022-2027.

* Fournir des informations sur les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial du Diagnostic de la Polyarthrite Rhumatoïde

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication du Marché Mondial du Diagnostic de la Polyarthrite Rhumatoïde

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10 : 2022-2027 Diagnostic de la Polyarthrite Rhumatoïde Évolution du marché

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

