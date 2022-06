Stratégies de développement, principaux acteurs, tendances et prévisions du marché de l’hôtellerie intelligente d’ici 2028

L’étude de marché Smart Hospitality 2021-2028 améliore les capacités de prise de décision et aide à créer de puissantes contre-stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel, selon un dernier rapport de recherche chez Insight Partners. L’analyse du marché de l’hôtellerie intelligente est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés

L’hospitalité intelligente fait référence à l’utilisation d’un logiciel avancé qui gère intelligemment tous les besoins opérationnels et de gestion d’un hôtel – de la réservation au départ, de la facturation au rapport de vente et à tous les autres services bien informés en temps réel. Ce logiciel est personnalisable, ce qui est bénéfique pour une grande, moyenne et petite chaîne d’hôtels. L’industrie hôtelière s’adapte et innove pour surmonter des défis tels que la concurrence accrue, la pénurie de main-d’œuvre et l’évolution des attentes des clients. Il est essentiel de tirer parti et d’être conscient de la façon dont les technologies émergentes pourraient augmenter les solutions et les processus existants pour aider à optimiser la productivité et améliorer la prestation de services.pour cette raison, il est prévu que dans la période à venir, le marché de l’hôtellerie intelligente se développera rapidement.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004374/

La demande croissante de gestion optimisée de l’expérience client en temps réel devrait rester la force dominante du besoin de logiciels d’hôtellerie intelligents. De plus, la technologie des opérations hôtelières a évolué au fil du temps, et l’hospitalité intelligente contribue à générer une croissance attrayante des revenus avec de faibles coûts d’exploitation. Parallèlement à cette émergence de l’IoT due aux progrès de la technologie, l’échange d’informations entre les appareils électroniques sans aide humaine a permis de rendre l’hospitalité plus intelligente. Le concept inexploité des applications BYOD dans l’industrie hôtelière est maintenant largement adopté dans le secteur de l’hôtellerie.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent:

Société NEC

Huawei Technologies Co. Ltd

IBM

Cisco

Schneider Electric

Siemens

Johnson Controls

Honeywell International Inc.

Oracle

Infor

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, leur analyse SWOT, leurs derniers développements, leurs parts de marché capturées, leur taux de croissance et leur évaluation. Les défis auxquels sont confrontées ces entreprises sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

SEGMENTATION DU MARCHÉ:

Le marché mondial de l’hôtellerie intelligente est segmenté en fonction du Type, du Type d’hôtel et du Modèle de déploiement En fonction du Type, le marché est segmenté en Logiciels et Services. Sur la base du Type d’Hôtel, le marché est segmenté en Hôtels d’affaires, Hôtels Patrimoniaux et de Charme, Complexes hôteliers et Spas et autres. Sur la base du Modèle de déploiement, le marché est segmenté en Sur site et à la demande.

Les points essentiels couverts dans le rapport Smart Hospitality sont:-

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028?

Quels sont les principaux stimulants de croissance du marché de l’hôtellerie intelligente?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la valorisation du marché de l’hôtellerie intelligente?

Quels sont les défis de la prolifération des marchés?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’hôtellerie intelligente?

Quelles sont les principales entreprises contribuant à la valorisation intelligente de l’hôtellerie?

Quelle était la part de marché détenue par chaque région en 2021?

Quel est le taux de croissance estimé et la valorisation de l’hôtellerie intelligente en 2021?

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004374/

À Propos de Nous:

Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle sur l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous nous spécialisons dans des industries telles que les Semi-conducteurs et l’Électronique, l’Aérospatiale et la Défense, l’Automobile et le Transport, la Santé, la Fabrication et la Construction, les Médias et la Technologie, les produits chimiques et les Matériaux.

contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez plus d’informations, veuillez nous contacter:

Personne à contacter: Sameer Joshi

E-mail: sales@theinsightpartners.com

Téléphone: +1-646-491-9876