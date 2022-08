Stratégies concurrentielles du marché des véhicules sous-marins sans pilote, perspectives régionales et demande mondiale en 2028

La taille du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) a atteint 1,96 milliard USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 15,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Parmi les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote, citons les préoccupations croissantes concernant la protection des côtes et les menaces transfrontalières navales, l’augmentation des dépenses de défense des gouvernements dans le monde et l’augmentation des investissements des entreprises de l’industrie pétrolière et gazière. En outre, l’augmentation des dépenses de défense des gouvernements dans le monde devrait augmenter la croissance des revenus du marché à l’avenir.

La consommation mondiale d’énergie a considérablement augmenté ces dernières années en raison de diverses avancées technologiques dans les industries et les secteurs des pays en développement. Les ressources offshore deviennent de plus en plus importantes pour répondre à la demande énergétique croissante en raison de la dégradation et de l’épuisement rapides des ressources énergétiques terrestres traditionnelles. En conséquence, les lignes de production de pétrole et de gaz ont été déplacées vers des régions sous-marines. Les progrès technologiques rapides des UUV, notamment une meilleure communication et un accès à des profondeurs plus profondes, devraient accroître l’utilisation des UUV dans le secteur pétrolier et gazier.

Quelques faits saillants clés de le rapport :

les revenus du segment des véhicules sous-marins autonomes (AUV) devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. Les véhicules sous-marins autonomes ont un potentiel majeur dans les opérations sous-marines et peuvent mener des activités d’étude aquatique, y compris la localisation et la cartographie des épaves sous-marines, des pierres et des obstacles.

Le segment électrique devrait être en tête en termes de revenus au cours de la période de prévision. Les véhicules sous-marins électriques sans pilote ne nécessitent pas de système de support complexe pour fonctionner, transportent une source d’énergie complète à bord et n’ont pas besoin d’alimentation externe, ce qui devrait augmenter la demande pour ces véhicules.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus plus importante que les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des ROV dans les industries de la défense et commerciale devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché nord-américain des véhicules sous-marins sans pilote (UUV).

Certaines grandes entreprises du marché comprennent Saab AB, Lockheed Martin Corporation, Kongsberg Gruppen, The Boeing Company, Atlas Elektronik GmbH, General Dynamics Corporation, Oceaneering International, Inc., BAE Systems plc, Boston Engineering Corporation et Bluefin Robotics Corporation

Cette recherche permet aux propriétaires d’entreprises/individus/parties prenantes de collecter des informations décisives sur la segmentation du marché en fonction de la catégorie de produits, de l’utilisation et du volume des ventes dans les différents régions géographiques. Les parties prenantes de l’entreprise peuvent préparer un plan d’expansion efficace en utilisant les statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance discutés dans le rapport.

Segmentation du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) en fonction du type, du système de propulsion, du type de produit, de la charge utile, de l’application et de la région

: ; 2018–2028)

Véhicules sous-marins hybrides (HUV)

Véhicules télécommandés (ROV)

Véhicules sous-marins autonomes (AUV)

Perspectives du système de propulsion (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

électriques

Hybrides

Autres

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018– 2028)

Petit véhicule Véhicule de

classe de travail Véhicule

électrique à grande capacité Véhicule de

classe de travail lourd

Perspectives de la charge utile (Revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

Caméras

Capteurs

Sonar à ouverture synthétique

des systèmes de navigation inertielle

(Revenus, milliards de dollars ; 2018-2028)

Recherche scientifique

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

