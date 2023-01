Stratégies commerciales du marché de la propolis, principaux acteurs par taille, part, moteurs de croissance de l’industrie, tendances futures et rapport de recherche sur les prévisions d’analyse de la demande

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude approfondie intitulée « Global Propolis Market ». « Nous vous garantissons que vous obtiendrez de meilleures informations que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large sur le marché grâce à des informations et des analyses complètes du marché, ce qui facilite la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur la propolis couvre l’impact du marché et les informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les perspectives de la technologie et des applications, l’analyse au niveau national et régional, la concurrence paysage, analyse de la part de marché des entreprises et profils d »entreprises clés. En outre, ce rapport permet aux entreprises d »avoir un aperçu des programmes de croissance des bénéfices et de durabilité. L »intelligence économique est un aspect essentiel pour obtenir des informations approfondies et larges sur le marché, et Propolis Il en va de même pour la génération de marché rapports.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché de la propolis était de 829,23 millions de dollars en 2021 et atteindra 1 352 910 millions de dollars en 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,31 % sur la période de prévision 2022-2029.

définition du marché

La propolis est un mélange résineux produit par les abeilles à partir de diverses parties de plantes, de bourgeons et d’exsudats. Le pollen, les cires, les huiles essentielles, les flavonoïdes et divers produits chimiques tels que les acides phénoliques, les sucres, les stéroïdes, les vitamines, les cétones, les lactones, les acides benzoïques et les esters d’acides gras sont couramment trouvés. Il est dur, cassant et lipophile, mais devient mou, souple, visqueux et collant lorsqu’il est chauffé. Il a un parfum merveilleux et distinctif et sa couleur varie du vert jaunâtre au brun foncé, selon l’âge et l’origine. La propolis est largement utilisée pour améliorer le système immunitaire car elle contient des propriétés antioxydantes, anesthésiques et cicatrisantes.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

Type de produit (capsules et comprimés, sprays, extraits, autres), catégorie (à base d'alcool, sans alcool), canal de distribution (en magasin, hors magasin), application (aliments et boissons, soins de santé, soins personnels et Cosmétique, Autres), Type (CO2 Extrait Supercritique (SFE), Propolis Extraite à l'Ethanol (EEP), Propolis Extraite au Glycol (GEP), etc.)

Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud.

acteurs du marché cible Apiário Polenectar (Brésil), Sunyata Pon Lee (Brésil), Apis Flora (Brésil), Sunyata Pon Lee (Brésil), Bee Health Limited (Royaume-Uni), Zhifengtang (Chine), Laprell's Beehive Products, Inc. (Canada), Comvita Limited et filiales (Nouvelle-Zélande), Wax Green (Brésil), Manuka Health New Zealand (Nouvelle-Zélande)

chance Lancement de nouveaux produits et assortiment de produits

Augmentez vos connaissances sur le bien-être médical

Les efforts incessants des fabricants pour élargir le marché

Augmentez vos connaissances sur le bien-être médical

Les efforts incessants des fabricants pour élargir le marché

Dynamique du marché de la propolis

chauffeur

Intérêt croissant pour l’expansion dans le domaine médical

L’intérêt croissant pour la propolis et le développement de la prise de conscience de ses propriétés thérapeutiques dans les secteurs de la santé et de la pharmacie sont considérés comme des moteurs majeurs du marché de la propolis. Ces facteurs devraient jouer un rôle important dans la croissance et le développement de l’industrie de la propolis à l’avenir. Les principaux fabricants proposent des produits à base de propolis pour répondre à des besoins de santé spécifiques. En conséquence, non seulement l’accès facile aux produits contenant des extraits de propolis, mais aussi ses divers avantages médicaux sont l’un des principaux facteurs qui suscitent l’intérêt pour la propolis sur le marché mondial.

Approbations de célébrités et campagnes d’emballage améliorées

En raison du taux de mortalité élevé du COVID-19 et du manque de traitements antiviraux, les ventes de produits naturels aux propriétés immunostimulantes augmentent. La propolis est riche en antioxydants et en composés bioactifs et possède des propriétés antibactériennes, bactéricides, antivirales, anti-inflammatoires et immunomodulatrices, qui alimentent la croissance du marché. En dehors de cela, les principaux fabricants proposent différentes variantes de produits à base de propolis pour répondre à différents besoins médicaux. Pour conserver un avantage concurrentiel et étendre leur portée sur le marché, ils investissent également dans des campagnes promotionnelles telles que des emballages améliorés et des mentions de célébrités.

chance

Les lancements de nouveaux produits et l’assortiment de produits soutiendront également diverses opportunités pour stimuler la croissance du marché de la propolis au cours de la période de prévision. Ces exercices ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer leur activité et leur clientèle. À mesure que l’intérêt et le développement de la propolis augmentent sur le marché mondial, les acteurs du marché sur le marché mondial devraient profiter de précieuses opportunités de développement à l’avenir.

Restriction

Les effets secondaires de la propolis sont connus pour provoquer une sensibilisation dans une petite population sensible aux produits apicoles. L’augmentation des cas d’hypersensibilité due à l’utilisation de la propolis entravera la croissance du marché de la propolis au cours de la période précédemment prévue. Le manque de standardisation entre les différentes marques sera un défi majeur pour le développement du marché mondial.

Ce rapport sur le marché de la propolis analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse import-export, d’analyse de la production, d’optimisation de la chaîne de valeur, de part de marché, d’impact des acteurs du marché national et localisé, de poches de revenus émergentes et de changements dans la réglementation du marché. Il fournit des détails sur l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique et les innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la propolis, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

Comvita Ltd annonce un partenariat stratégique avec Caravan pour 2021 ainsi qu’une joint-venture avec l’agence de divertissement et de sport Creative Artists Agency (CAA). Cette nouvelle collaboration avec Caravan contribuera à sensibiliser les consommateurs à l’efficacité de MNukaHoney et de la Propolis en créant une marque de style de vie de célébrité qui utilise le pouvoir de guérison naturel de MNukaHoney et de la Propolis de manière topique. .

En 2021, Innovations in Nutrition + Wellness (INW) a annoncé l’acquisition de Bee Health, le principal développeur et fabricant de suppléments nutritionnels au Royaume-Uni.

Les capacités de produits hautement complémentaires et la portée géographique d’INW et de Bee Health amélioreront encore les services fournis à nos partenaires de marque.

Aperçu du marché:-

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Rucher Polenectar (Brésil)

Sunyata von Lee (Brésil)

Apis Flora (Brésil)

Sunyata von Lee (Brésil)

Bee Health Limited (Royaume-Uni)

Zhi Fengtang (Chine)

Laprell’s Beehive Products, Inc. (Canada)

Comvita Limited et ses filiales (Nouvelle-Zélande)

Wax Green (Brésil)

Manuka Health Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande)

Des documents influents sur le marché de la propolis fournissent aux organisations des données et des informations générées par des méthodes de recherche solides. Cette analyse de marché vous aidera à rester à jour sur les différents segments qui reposent sur l’observation d’un développement commercial rapide dans le cadre de prévision prévu. Le rapport d’étude de marché fournit un aperçu détaillé des spécifications des produits, de la technologie, des types de produits et de l’analyse de la production, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le Global Propolis Business Report joue un rôle très important dans la réalisation d’une croissance remarquable de votre entreprise.

chance

Le marché devrait également croître à un rythme plus rapide en raison de la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux nouveaux produits et de la demande croissante d’opérations MI. De plus, l’un des facteurs importants soutenant la croissance du marché de la propolis au cours de la période de prévision est le développement technologique croissant des équipements chirurgicaux.

Segmentation : – Marché de la propolis

Le marché de la propolis est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie, du canal de distribution, de l’application et du type. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de produit

gélules et comprimés

vaporisateur

extrait

Autre

canal de distribution

base du magasin

Supermarchés et Hypermarchés

épicerie

Autre

hors magasin

Catégorie

à base d’alcool

non alcoolique

appliquer

Nourriture et boisson

soins de santé

soins personnels

produits de beauté

Autre

Catégorie

Extraction supercritique co2(sfe)

Propolis extraite à l’éthanol (eep)

Propolis extraite au glycol (gep)

Autre

Marché de la propolis par région :

Analyse / aperçus régionaux du marché de la propolis

Comme mentionné ci-dessus, nous analysons le marché de la propolis et fournissons des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, catégorie, canal de distribution, application et type.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la propolis sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine. Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, MEA (Moyen-Orient et reste de l’Afrique) MEA (Moyen-Orient et certaines parties de l’Afrique), le Brésil, l’Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud.

Selon une analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la propolis et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison du commerce élevé de médicaments génériques et d’articles individuels considérés dans la région. Cependant, le marché de l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car le marché des articles de bourdon passe du chaos à la correction. De plus, la disponibilité facile des bourdons de divers jardins de fleurs attire une variété d’acteurs du marché sur le marché territorial, sur lequel on compte pour promouvoir le développement des entreprises de propolis dans la région.

La section pays du rapport fournit également les facteurs affectant les marchés individuels ainsi que les changements dans la réglementation du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés par une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

Raisons de considérer ce rapport :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche d’entrée de gamme en obtenant des informations sur les principaux acteurs et segments du marché mondial de la propolis.

Ce rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à se positionner sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations fournies dans le rapport mettent en évidence les tendances progressistes importantes de l’industrie sur le marché de la propolis, permettant aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme pour récolter les rendements du marché.

Obtenez des informations essentielles sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez votre processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent votre intérêt commercial par rapport aux produits, aux segmentations et aux secteurs verticaux de l’industrie.

Questions traitées dans ce rapport :

À quels domaines d’expertise les acteurs du marché se profilant avec une conception intensive, des finances et même des avancées continues devraient-ils établir leur proximité ?

Quel est le taux de développement prévu pour chaque partie de votre économie, à l’extérieur et à l’intérieur ?

À quelles applications, classifications et estimations les fabricants ont-ils participé avec enthousiasme ?

Quels sont les risques d’attaquer la croissance ?

Combien de temps dure l’opportunité du marché mondial ?

Comment la part de marché améliore-t-elle la valeur des différentes marques d’assemblage ?

Table des matières : Marché mondial de la propolis

introduction

segmentation du marché

résumé

Aperçu Premium

Aperçu du marché

Impact du Covid-19 sur la Propolis dans l’industrie médicale

Marché mondial de la propolis, par type de produit

Marché mondial de la propolis par forme

Marché mondial de la propolis, par type

Marché mondial de la propolis par mode

Marché mondial de la propolis, par utilisateur final

Marché mondial de la propolis par région

Marché mondial de la propolis, vue de l’entreprise

Analyse SWOT

Profil de l’entreprise

sondage

