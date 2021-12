Stratégie de développement du marché de la cybersécurité automobile 2021, paysage concurrentiel et prévisions régionales jusqu’en 2028

L’analyse du marché de la cybersécurité automobile jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la cybersécurité automobile en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de la cybersécurité automobile avec une segmentation détaillée du marché par solution, type de sécurité, application, type de véhicule et géographie. Le marché mondial de la cybersécurité automobile devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Avec un nombre croissant de véhicules connectés et autonomes à travers le monde, le besoin de cybersécurité automobile augmente progressivement en raison de la menace croissante de cyberattaques dans les systèmes de transport et automobiles. La cybersécurité automobile joue un rôle important dans la protection de la sécurité des composants et des systèmes contre les attaques nuisibles, les accès non autorisés, les dommages et autres facteurs pouvant entraver les fonctions de sécurité. En raison des progrès technologiques, tels que les technologies automobiles populaires, la gestion de la télématique, de l’infodivertissement, des capteurs, de l’accès à distance et des diagnostics augmente ainsi l’importance des exigences de cybersécurité pour l’industrie automobile.

Les principaux acteurs du marché sont :

Harman International Industries, Inc.

Argus Cyber ​​Security Ltd.

Société intel

Delphi automobile PLC

Trillium inc.

Société Symantec

Infineon Technologies AG

Arilou Technologies Ltd.

ESCRYPT GmbH

Lear Corporation

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la cybersécurité automobile en fonction de la solution, du type de sécurité, de l’application et du type de véhicule. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global de la cybersécurité automobile dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 comtés dans le monde ainsi que les tendances actuelles et les opportunités qui prévalent dans la région.

La segmentation dans cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire approfondie et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché est également segmenté sur la base de la technologie offerte par les principaux acteurs du secteur afin de comprendre les terminologies spécifiques au marché largement utilisées. Ainsi, nous avons intégré les segments de la recherche et finalisé la segmentation du marché.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la cybersécurité automobile

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures aux frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La majorité des usines de fabrication sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle la cybersécurité automobile et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

Le scénario de rapport d’étude de marché sur la cybersécurité automobile d’Insight comprend : –

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial de la cybersécurité automobile en fonction du type, du type de produits, de services et de la géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir (chapitre deux), mettant en évidence les principales tendances et perspectives du marché mondial de la cybersécurité automobile.

Le chapitre trois présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre quatre fournit en outre une analyse PEST pour chaque région.

Le chapitre onze décrit l’analyse du paysage de l’industrie. Il fournit une description détaillée de diverses activités commerciales telles que les initiatives de marché, les nouveaux développements, les fusions et les coentreprises à l’échelle mondiale, ainsi qu’un paysage concurrentiel.

Le chapitre douze présente les profils détaillés des entreprises clés opérant sur le marché mondial Cybersécurité automobile. Les entreprises ont été profilées sur la base de leurs faits clés, de leur description commerciale, de leurs produits et services, de leur aperçu financier, de leur analyse SWOT et de leurs principaux développements.

Le chapitre treize, c’est-à-dire que l’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

En plus de cela, le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue davantage la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

Le rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché Lane Keep Automotive Cyber ​​Security aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), prévision de la taille du marché, en termes de valeur, part de marché par région et segment; positions de marché régionales; opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; défis et menaces de la concurrence actuelle et des perspectives ; Profils d’entreprise clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

