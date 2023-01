Stratégie de développement des tendances du marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique, portée du produit, dynamique, segments, paysage concurrentiel et prévisions

« Marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 numéros de tableaux et 244 numéros de figures résumant les grandes entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie a beaucoup travaillé pour formuler ce rapport de recherche sur le marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique.La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport sur la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique aident les clients à prévoir s’il faut investir dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération de rapports Farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse et aperçu du marché : marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la farine de pois devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 16 259,19 USD. mille d’ici 2027.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, des prix analyse, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

La forte demande de farine de pois dans les boissons prêtes à boire et les produits laitiers a accéléré la croissance du marché de la farine de pois.

La farine de pois est enrichie en protéines et en fibres alimentaires qui sont principalement préférées pour une alimentation saine ainsi que pour le traitement et la guérison des maladies cardiaques, de l’obésité et du diabète. La composition nutritionnelle les a rendus préférés dans les produits alimentaires et les boissons ainsi que dans les aliments pour animaux. Le développement des plats cuisinés associés au pois a conduit à leur demande sous forme de farines pour des applications industrielles et domestiques.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique: AGT Food and Ingredients, Limagrain, Vestkorn, Novofarina, Cates Grain & Seed, Spice Mecca, Paula Ingredients, SpiceEE, Ingredion Incorporated, ADM et K2 Milling

Segmentation du marché :

Le marché de la farine de pois est segmenté en fonction de la catégorie, du type de pois, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la catégorie, le marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en biologique et inorganique . En 2020, le segment biologique a dominé le marché car la plupart des pois fourragers sont produits de manière conventionnelle à l’aide de différents engrais, dont l’azote et le phosphore, contribuant à un rendement élevé et, en raison de leur rentabilité, le segment inorganique représentait la part de marché la plus élevée.

Sur la base du type de pois, le marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en pois verts et pois jaunes. En 2020, le segment des pois jaunes représentait la part de marché la plus élevée bien que la composition nutritionnelle des pois verts et des pois jaunes soit la même, mais les pois jaunes sont produits 2/3 des pois produits, ce qui a accéléré leur part de marché la plus élevée dans le pois marché de la farine.

Sur la base de l’ application , le marché de la farine de pois au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en aliments et boissons , aliments pour animaux et ménage/vente au détail. En 2020, le segment des aliments et boissons représentait la part de marché la plus élevée en raison de la demande de produits alimentaires nutritionnels emballés enrichis en protéines et en fibres. Le développement de nouveaux produits de commodité enrichis en protéines a accéléré la croissance du marché de la farine de pois.