Stratèges du marché des piliers implantaires et croissance efficace pour les acteurs clés sur 2021-2027 |/ Zimmer Biomet Holdings Inc., OSSTEM IMPLANT, Institut Straumann AG, Bicon LLC, DENTSPLY Sirona

Un implant dentaire est une racine de dent artificielle. Votre mâchoire fusionne avec l’implant pour fournir une plate-forme sécurisée pour une dent artificielle (prothèse). Les piliers sont des pièces de liaison qui joignent la prothèse aux implants. Vous pourriez avoir besoin d’un pilier et d’une prothèse dans le cadre de votre traitement. Un pilier est un connecteur métallique que votre professionnel dentaire placera dans votre implant dentaire une fois que vous aurez guéri de votre chirurgie. La butée se visse dans l’implant et maintient solidement votre couronne (votre fausse dent) en place.

Le pilier est ce à quoi votre restauration permanente de l’implant s’attachera. Cela implique de replier le tissu gingival de votre rendez-vous, de placer une butée et de placer un collier de guérison ou une dent temporaire sur la butée pour empêcher les gencives de cicatriser autour de celle-ci. Votre chirurgien buccal devra placer la butée, qui est la pièce où votre nouvelle couronne se fixera. Cette procédure est moins invasive et moins douloureuse que l’implantation.

Acteurs majeurs –

Zimmer Biomet Holdings Inc., OSSTEM IMPLANT, Institut Straumann AG, Bicon LLC, DENTSPLY Sirona, Danaher Corporation, BioHorizons IPH Inc, Shofu Dental Corporation, Thommen Medical AG et Ivoclar Vivadent Inc.

L’innovation en matière de pilier implantaire a progressé avec la présentation de nouvelles avancées et de nouveaux matériels, qui travaillent sur la cohérence et la nature du traitement intégré. Les entreprises fabriquent des inserts adaptés à la sensation des patients.

Par exemple, en juin 2019, pour améliorer l’apparence élégante de la population de patients, Southern Implants Pty a présenté l’intégration INVERSÉE. L’implant INVERTI est une intégration intelligente avec un plan de déplacement du corps de haut niveau qui permet un soutien osseux apical dans la position rapide des inserts et une chambre coronale pour l’avancement osseux apportant une sensation pratique.

Le marché des inserts dentaires enveloppé dans ce rapport est fragmenté en inserts serrés; inserts à parois égales. Il est en outre fragmenté par le matériau en titane; zirconium, et par utilisation finale dans les cliniques d’urgence; installations dentaires.

Par exemple, les inserts dentaires coûtent normalement entre 3 000 et 4 500 dollars par dent aux États-Unis, y compris la taille d’intégration absolue, la projection et la couronne, et la jointure osseuse, qui est régulièrement requise, coûte 200 à 3 200 dollars de plus. Le coût important des inserts dentaires le rend exorbitant pour les grappes à salaire moyen et faible, ce qui entrave le développement du marché des inserts dentaires.

L’omniprésence croissante des caries dentaires qui nécessitent des inserts dentaires pour la thérapie augmente l’intérêt pour les implants dentaires. La carie dentaire est une affection multifactorielle constante émergeant de différentes causes telles que la nourriture, la salivation, les créatures miniatures, les éléments mineurs, l’inclinaison héréditaire et la morphologie dentaire provoquant la pourriture dentaire.

En 2019, comme l’indique BMC Buccal Health, la prédominance des dents cariées essentielles en Chine était de 27,14%, avec une proportion plus élevée chez les jeunes femmes (27,32%) que chez les jeunes hommes (26,99%). Comme l’indiquent les informations du suivi du bien-être buccal distribué en Australie en 2018, 90% des adultes australiens souffrent d’un certain type de carie dentaire. Les inserts dentaires sont également devenus célèbres en tant qu’option contrairement aux fausses dents amovibles et sont utilisés pour supplanter les dents perdues. En conséquence, l’intérêt croissant pour les inserts dentaires pour supplanter les dents perdues stimule le développement du marché.

