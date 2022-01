Stratèges du marché des applications de surveillance de la dépression et croissance efficace au TCAC + 26% pour les acteurs clés sur 2022-2027 / Talklife, Daylio, youper, Dépression CBT

Malgré le fait que la dépression peut être traitée, moins du quart des personnes reçoivent des soins adéquats pour cette maladie en raison des obstacles à l’accès au traitement, tels que les contraintes de temps et de transport, les longues listes d’attente et le manque de professionnels qualifiés pour fournir des soins de haute qualité.

Le marché des applications de surveillance de la dépression était évalué à 137,62 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 1 163,28 millions de dollars américains d’ici 2027, soit une croissance de + 26% sur la période de prévision.

Les problèmes d’accès pourraient être facilement résolus grâce à l’utilisation de la technologie; plusieurs études ont déjà démontré que la télémédecine et les approches basées sur Internet sont réalisables et aussi efficaces que le traitement en personne.

Le succès de ces approches à distance a suscité un intérêt considérable pour l’utilisation des applications de téléphonie mobile comme plate-forme de prestation de soins de remplacement.

Non seulement les applications de santé mentale ont une portée énorme, mais les patients peuvent également accéder à ces outils quand ils en ressentent le besoin et aussi souvent qu’ils le souhaitent sans avoir à attendre qu’un professionnel de la santé mentale soit disponible.

Acteurs Clés

Talklife, Daylio, youper, Dépression TCC

Des centaines d’applications pour la dépression sont disponibles en téléchargement sur son appareil intelligent, la majorité de ces applications étant conçues pour être autoguidées, car de nombreuses personnes ne souhaitent pas partager leurs problèmes de santé mentale avec des professionnels à bord.

De plus, les gens téléchargent des applications de traitement de la dépression en termes de gravité des symptômes, d’invalidité et d’utilisation de services de santé mentale plus traditionnels. Dans un passé récent, le développement de nouvelles technologies et leur diffusion mondiale ont ouvert la voie à de nouveaux outils thérapeutiques et de dépistage en santé mentale. C’est ce qu’on appelle la m-santé.

Cela a connu une croissance exponentielle avec plus de 10 000 applications téléchargeables pour smartphones pour la santé mentale (applications) associées à l’utilisation étendue de dispositifs portables tels que les bracelets intelligents ou les montres intelligentes.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=60236

Il se concentre en outre sur une analyse géographique exhaustive effectuée sur le rapport sur le marché des applications de surveillance de la dépression et couvrant quelques grandes régions telles que l’Europe, la Chine, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Inde et l’Amérique du Sud. De plus, ce rapport met en lumière certains points clés cruciaux qui influeront sur les flux financiers du marché mondial.

plusieurs sources cruciales à appliquer dans l’entreprise pour obtenir les meilleurs résultats et gains. Il couvre également certaines approches cruciales pour explorer les opportunités mondiales sur le marché et développer l’activité. Avec l’aide de cette analyse complète du marché, les acteurs clés peuvent facilement se faire une place de choix sur le marché. Il capture également les impacts mondiaux du virus Corona sur différents segments et pays.

Segmentation du Marché

o Par Plateforme

pour iPhone

 Android

Autres

o Par Demande

 Autoévaluation

Surveillance des symptômes

Psychoéducation

Thérapie psychologique

Autres

o Par Utilisateur Final

 Individuel

 Corporate

Autres

o Par Modèle D’Abonnement

 Mensuel

 Annuel

Les segmentations du marché mondial des applications de Surveillance de la Dépression varient selon les différents types d’industries, ce Marché des applications de surveillance de la Dépression étant segmenté par types de produits, par applications de produits et par région. Le rapport fournit également des états du marché des applications de surveillance de la dépression sur la croissance du marché par région dans le monde entier. Le rapport explique la consommation par pays et la taille du marché du marché des applications de surveillance de la dépression.

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=60236

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

TOC Détaillé du Rapport d’Étude de Marché de l’Application de Surveillance de la Dépression Mondiale-

– Introduction au Marché des Applications de Surveillance de la Dépression et Aperçu du Marché

– Surveillance de la Dépression sur le Marché des Applications, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché des Applications de Surveillance de la Dépression

– Marché des Applications de Surveillance de la Dépression, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché des Applications de Surveillance de la Dépression Mondiale et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché des Applications de Surveillance de la Dépression

i) Surveillance de la Dépression Mondiale Des Ventes sur le Marché des Applications

ii) Chiffre d’affaires et part de marché des applications de Surveillance de la Dépression Mondiale

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

Numéro de contact: +81-368444299

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.