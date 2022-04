stévia de marché

lamondial de la stévia atteindra 1 185,0 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les effets néfastes du sucre sur la santé. L’augmentation de l’obésité et du diabète, associée au nombre croissant de patients souffrant de maladies cardiovasculaires, devrait stimuler la demande de substituts de sucre à base de stévia.

Les préférences croissantes des consommateurs pour les substituts de sucre à base de plantes sont les plus susceptibles de propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les caractéristiques zéro calorie et zéro indice glycémique de la stévia devraient accroître son adoption. De plus, la grande popularité de l’étiquetage propre a également stimulé les ventes de stévia.

Le dernier rapport sur le marché de la stévia offre des informations détaillées sur l’industrie sur la base du revenu total généré pour la période de prévision, 2020-2027. L’étude complète effectue une analyse approfondie de l’industrie de la stévia et met un immense accent sur les principales forces motrices. et les contraintes qui devraient régir l’activité globale pour la période de prévision, 2020 – 2027. Plus important encore, les chercheurs évaluant l’environnement commercial examinent de plus près les tendances passées et présentes ainsi que les perspectives d’avenir à offrir aux propriétaires d’entreprise, aux parties prenantes et au marketing de terrain. dirigeants une compréhension intellectuelle des stratégies gagnantes.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Ingredion Incorporated, Cargill, Tate & Lyle PLC, Archer Daniels Midland Company, PureCircle Limited, Evolva Holding SA, GLG Life Tech Corporation, The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc. et Sunwin Stevia International, Inc., entre autres et autres

De plus, l’étude sur le marché de la Stevia pour la période de prévision 2020 – 2027 quantifie la part occupée par l’éminent acteurs de l’industrie et éclaire les propriétaires d’entreprise des poches d’investissement à croissance rapide et du paysage concurrentiel. En outre, l’industrie est classée en différents segments avec une évaluation détaillée de chaque aspect tel que la marge brute, les bénéfices, le statut d’importation et d’exportation et autres. Toutes les statistiques de l’état civil sont présentées à l’aide de graphiques, de tableaux et d’images graphiques, qui peuvent être facilement incorporées dans n’importe quelle présentation d’entreprise.

Principales informations présentées dans le rapport :

Le segment liquide devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 9,7 % au cours de la période de prévision en raison des préférences croissantes des consommateurs envers la forme liquide de la stévia. Les fabricants de succédanés du sucre le préfèrent généralement, car une très petite quantité de la forme liquide est nécessaire pour rehausser le goût des produits alimentaires.

La forme en poudre représentait la plus grande part du marché de la stévia en 2019, car elle est disponible dans divers formats d’emballage, ce qui la rend plus abordable pour les consommateurs. En outre, il possède le goût et la saveur exacts d’une cuillerée de sucre de canne mais avec une teneur en calories plus faible, ce qui contribue à la demande croissante du produit au cours de la période de prévision.

Les boissons détenaient la plus grande part de marché de 41,0% en 2019 en raison de la demande croissante de boissons hypocaloriques parmi les personnes soucieuses de leur santé.

La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation croissante associée à la croissance du revenu disponible. En outre, les investissements croissants des entreprises de fabrication de boissons pour produire des boissons à faible teneur en sucre et à faible valeur calorifique devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de STEVIA en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives du formulaire de produit (revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

feuilles

liquides

poudre

(revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

Boissons

Boulangerie et confiserie

Produits laitiers Compléments

alimentaires

Autres

Perspectives régionales (revenus, milliards de dollars ; 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil ) (Reste de LATAM)

Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur.

