Stents à élution de médicament (DES) marché 2022 | Principaux pays leaders, entreprises, consommation, moteurs, tendances, analyse des forces, revenus, défis et prévisions mondiales 2029

Le rapport 2022 sur le marché des stents à élution de médicaments est une analyse professionnelle basée sur des informations passées et des opportunités futures sur le marché mondial. Les rapports d’étude de marché des stents à élution de médicaments présentent l’étude ainsi que les revenus, la production, la consommation, les ventes, les fournisseurs, les fabricants, les pays, les types, les technologies, les applications, etc.

Analyse et taille du marché

Le marché des stents à élution de médicaments (DES) devrait augmenter à un taux annuel de 5,35% au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 et devrait atteindre 9,20 milliards USD d’ici 2028 en raison du risque associé à la thrombose et aux perturbations et au manque de professionnels qualifiés. agir comme un frein à la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport exclusif (table des matières complète, liste des tableaux et des figures, graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-drug-eluting-stents-des-market

Le rapport de recherche sur le marché mondial des stents à élution de médicaments fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial des stents à élution de médicaments fournit des statistiques démographiques exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché des stents à élution de médicament sont présentés ci-dessous:

Par revêtement (revêtement à base de polymère, biodégradable, non biodégradable, revêtement sans polymère, surface microporeuse, surface microstructurée, surface tubulaire fendue, surface nanoporeuse)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, centres de cardiologie, centres de chirurgie ambulatoire)

Par application (maladie coronarienne, maladie artérielle périphérique)

Par médicament (sirolimus, pactitaxel, zotarolimus, évérolimus, biolimus, autres)

Par génération (1ère génération, 2ème génération, 3ème génération, 4ème génération)

LES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES COMPRENNENT (nous pouvons également ajouter les autres sociétés comme vous le souhaitez.):

Abbott

Braun Melsungen SA

Biocapteurs International Group, Ltd

BIOTRONIK SE & Co. KG

Société scientifique de Boston

Société Terumo

Medtronic

MicroPort Scientific Corporation

ORBUSNEICH MÉDICAL

Dispositifs Médicaux Relisys Limitée

REVA Médical Inc

Sino Sciences Médicales Technologie Inc

STENTYS SA

lepumedical.com

Cuisiner

HEXACATHE

Cardinal Santé

…..

Nombre de pages du rapport sur le marché des stents à élution de médicament: 350

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-drug-eluting-stents-des-market

Nombre de figurines : 60

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial Stents à élution de médicaments, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Dynamique du marché des stents à élution de médicament

Un stent à élution de médicament est un stent qui est inséré dans des artères périphériques ou coronaires rétrécies qui soulèvent lentement un médicament pour inhiber la réplication des cellules. Les stents à élution médicamenteuse sont plus préférés que les stents en métal nu pour empêcher le blocage de se répéter.

L’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires devrait stimuler la croissance du marché. Certains des facteurs tels que l’augmentation de la population vieillissante, la popularité croissante des chirurgies endovasculaires mini-invasives, l’utilisation croissante du DES pour le traitement de l’athérosclérose, les progrès technologiques et une politique de remboursement favorable devraient améliorer le marché des stents à élution de médicament (DES) au cours de la période de prévision. de 2022 à 2028.

La pénurie de professionnels qualifiés, les approbations réglementaires strictes et le risque associé à la thrombose et aux perturbations entraveront la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée.

Année historique – 2010-2018 ; Année de référence – 2019 ; Période de prévision – 2022 à 2028 [** sauf indication contraire]

Les pays couverts par le rapport sur le marché des stents à élution de médicament sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Pour en savoir plus, consultez le rapport d’étude approfondie @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-drug-eluting-stents-des-market

Étendue du marché mondial des stents à élution de médicament (DES) et taille du marché

Le marché des stents à élution de médicament (DES) est segmenté en fonction du revêtement, des utilisateurs finaux, du médicament, de la génération et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du revêtement, le marché des stents à élution de médicament (DES) est segmenté en revêtement à base de polymère, revêtement biodégradable, non biodégradable, sans polymère, surface microporeuse, surface microstructurée, surface tubulaire fendue et surface nanoporeuse.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des stents à élution de médicament (DES) est segmenté en hôpitaux, centres de cardiologie et centres de chirurgie ambulatoire.

Le segment d’application du marché des stents à élution de médicament (DES) est divisé en maladie coronarienne et maladie artérielle périphérique.

Sur la base des médicaments, le marché des stents à élution médicamenteuse (DES) est segmenté en sirolimus, pactitaxel, zotarolimus, évérolimus, biolimus et autres.

Basé sur la génération, le marché des stents à élution de médicament (DES) est segmenté en 1ère génération, 2ème génération, 3ème génération et 4ème génération.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3: Aperçu de l’industrie des stents à élution de médicament

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4: Marché des stents à élution de médicament, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage de produit

Perspectives stratégiques

Analyse SWOT

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

.