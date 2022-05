Statut du marché des liants alimentaires par scénario actuel de taille de l’industrie, contexte historique et prévisions futures jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des liants alimentaires était évalué à 6,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,68 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des liants alimentaires sont:

Alltech (États-Unis)

Dupont (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Cargill Incorporated (États-Unis)

FMC Corporation (États-Unis)

Ingrédients chéris (États-Unis)

Gelita AG (Allemagne)

CP Kelco (États-Unis)

Avèbe (Pays-Bas)

Groupe Emsland (Allemagne)

Borregaard AS (Norvège)

DSM (Pays-Bas)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

Bluestar Adisseo Co., Ltd. (Chine)

Portée du marché mondial des liants alimentaires

Le marché des liants alimentaires est segmenté en fonction du type et du type d’alimentation. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

La source

Naturel

Synthétique

Sur la base de la source, le marché des liants alimentaires est segmenté en naturel et synthétique.

Bétail

la volaille

Porc

Bétail

Animaux aquatiques

Chiens & chats

Autres

Basé sur le bétail, le marché des liants alimentaires est segmenté en volaille, porc, bétail, animaux aquatiques, chiens et chats, et autres.

Taper

Lignosulfonates

Gommes et amidons végétaux

Gélatine et autres hydrocolloïdes

Mélasse

Argile

Autres

En fonction du type, le marché des liants alimentaires est segmenté en lignosulfonates, gommes et amidons végétaux, gélatine et autres hydrocolloïdes, mélasse, argile et autres.

Application

Humide

Pellets

S’émiette

Autres

Le marché des liants alimentaires est également segmenté en fonction de l’application. L’application est segmentée en humide, granulés, miettes et autres.

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, taille du marché de l’Amérique latine (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de Feed Binders.

Situation opérationnelle des principaux fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) de Feed Binders.

Principaux pays mondiaux (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, C. Amérique, Chili, Pérou, Colombie) taille du marché (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de Feed Binders.

Différents types et applications de Feed Binders, part de marché de chaque type et application par chiffre d’affaires.

Prévision de la taille du marché mondial de Feed Binders (ventes, revenus) par régions et pays de 2022 à 2028 de Feed Binders.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne industrielle des Feed Binders.

Analyse SWOT des Feed Binders.

Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet de liants alimentaires.

