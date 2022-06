Statut de la taille du marché de la sclérose en plaques 2022: revenus avec les dernières tendances du secteur, croissance de la demande, nouvelles innovations

Le rapport d’analyse de marché universel sur la sclérose en plaques est généré de manière à faciliter la lecture du rapport et à faciliter l’absorption par les gestionnaires des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Ce rapport comprend des études de marché exploitables et est également éducatif et divertissant. Le rapport de marché varié et approfondi aide les entreprises à obtenir une perspective axée sur les données sur les sujets qui façonnent les industries et les zones géographiques. Les informations sur le marché sont rendues plus accessibles aux clients à l’aide de ce rapport. Le document de marché attrayant sur la sclérose en plaques rassemble et analyse très efficacement des données sur les clients, les concurrents, les distributeurs et d’autres facteurs et forces sur le marché.

Analyse et taille du marché mondial de la sclérose en plaques

Ces dernières années, le marché de la sclérose en plaques devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. La sclérose en plaques touche environ 1 million de personnes aux États-Unis et 2,3 millions de personnes dans le monde, selon la National Multiple Sclerosis Society. Chaque année, le nombre de personnes diagnostiquées avec la sclérose en plaques augmente, nécessitant le développement de nouveaux médicaments plus efficaces et ayant moins d’effets secondaires. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales des pays développés et en développement intensifient leurs efforts de sensibilisation à la sclérose en plaques et accordent des fonds importants à la recherche et au développement de médicaments.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la sclérose en plaques était évalué à 25,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 33,98 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,75% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Liste des principaux fabricants clés pour le marché de la sclérose en plaques :

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Actelion Pharmaceuticals SA (Suisse)

Opexa Therapeutics, Inc. (États-Unis)

……

Portée du marché de la sclérose en plaques

Taper

Syndrome cliniquement isolé (SCI)

SEP rémittente (SEP-RR)

SEP progressive primaire (PPMS)

SEP progressive secondaire (SPMS)

Traitement

Médicaments

Thérapie par cellules souches

Thérapie physique

Échange de plasma

Les autres

Classe de drogue

Immunomodulateurs

Immunosuppresseurs

Interférons

Les autres

Diagnostic

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Tests de stimulation électrique simples

Ponction lombaire

Les autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres



Analyse régionale pour le marché de la sclérose en plaques :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché sur la sclérose en plaques propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

Table des matières principale du rapport d’étude de marché sur la sclérose en plaques:

Introduction

Résumé

Dynamique du marché

Informations clés sur le marché de la sclérose en plaques

Analyse, perspectives et prévisions du marché mondial

Analyse, perspectives et prévisions du marché nord-américain

Analyse et perspectives du marché européen et prévisions

Analyse, perspectives et prévisions du marché Asie-Pacifique

Analyse du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique, études de marché et prévisions

Analyse, prévisions et perspectives du marché de l’Amérique latine

Le paysage concurrentiel

Analyse du marché mondial de la sclérose en plaques de la part des revenus, par principaux participants 2022

Profils d’entreprise

